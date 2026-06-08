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Sergej Barbarez Bosnia 2026Getty
Oliver Maywurm

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"Kadang-kadang aku takut semuanya palsu": Apakah mantan pencetak gol Bundesliga ini akan menciptakan kisah dongeng yang mengejutkan setelah kegagalan memalukan di Piala Dunia 2026?

World Cup
FEATURES
Canada vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
Switzerland vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina vs Qatar
S. Barbarez
K. Alajbegovic

Meskipun sepak bola Bosnia saat itu sedang terpuruk, Sergej Barbarez berani mengambil alih jabatan sebagai pelatih tim nasional — apalagi ini merupakan pengalaman kepelatihannya yang pertama. Keberaniannya itu terbayar dan berpotensi berujung pada kisah dongeng di Piala Dunia.

"Pertandingan pertama ini, saat lagu kebangsaan dikumandangkan—itulah momen saya. Tiga detik itu akan menjadi milik saya," kata Sergej Barbarez baru-baru ini dalam wawancara dengan Sky, merenungkan apa yang menanti dirinya dan para pemainnya musim panas ini. Seberapa besar artinya baginya untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026 bersama Bosnia-Herzegovina? Tak perlu ditanya lagi.

Secara mengejutkan dan penuh emosi, tim nasional asuhan Pelatih Barbarez berhasil mengamankan tiket Piala Dunia pada akhir Maret di final playoff melawan Italia yang diunggulkan, namun kemudian tenggelam dalam kesedihan. Bagaimana pemain muda penyerang Esmir Bajraktarevic mengangkat jersey-nya ke arah tribun para penggemar yang meluap-luap kegembiraannya di kuali panas Zenica setelah tendangan penentu dalam adu penalti, akan selamanya dikenang dalam sejarah sepak bola Bosnia.

Sama halnya dengan prestasi generasi emas yang dipimpin Miralem Pjanic, Zvjezdan Misimovic, Edin Dzeko, atau Vedad Ibisevic, yang mewakili negara Balkan berpenduduk tiga juta jiwa itu di Brasil pada 2014—pertama dan hingga kini satu-satunya kali di Piala Dunia. Bajraktarevic dan kawan-kawan akan meniru jejak idola mereka dalam beberapa hari ke depan - dan pemain berbakat luar biasa Dzeko, di usia 40 tahun, masih tetap berada di tengah-tengah aksi.

  • Untuk memahami betapa istimewanya partisipasi Bosnia di Piala Dunia 2026, baik dari segi emosional maupun olahraga, kita harus kembali ke masa sebelum Barbarez. "Sepuluh tahun terakhir ini, segalanya hanya terus menurun. Saya coba gambarkan dengan sedikit bercanda: Orang biasa tidak akan mau menerima tugas ini," kata mantan penyerang Bundesliga (330 penampilan untuk Rostock, BVB, HSV, dan Bayer Leverkusen) kepada majalah kicker pada Oktober 2024.

    Setelah mencapai puncak pada 2014, Bosnia-Herzegovina secara bertahap semakin menjauh dari peluang untuk kembali berpartisipasi dalam turnamen besar. Titik terendah mutlak: Kualifikasi Euro 2024, di mana dalam kurun waktu hanya sekitar 15 bulan, tiga pelatih berganti.

    Setelah gagal total di kualifikasi Piala Dunia 2022, Faruk Hadzibegic diharapkan dapat membalikkan keadaan pada awal 2023. Namun, setelah hanya empat pertandingan dan tiga kekalahan, pelatih berpengalaman itu sudah harus pergi; kekalahan 0-2 di kandang melawan Luksemburg pada Juni 2023 menandai akhir masa jabatannya yang singkat. Masa jabatan Hadzibegic yang hanya berlangsung 170 hari itu dengan mudah dikalahkan oleh penggantinya, Meho Kodro; mantan pemain timnas Bosnia itu hanya bertahan selama 49 hari dan dua pertandingan: kemenangan 2-1 yang sulit diraih atas Liechtenstein dan kekalahan 0-1 di Islandia.

    Harapan untuk meraih tiket ke Euro 2024 melalui kualifikasi reguler sudah semakin menjauh. Namun, pengganti Kodro tetap optimis saat mulai menjabat pada akhir September 2023: "Saya sangat yakin bahwa tim ini bisa lolos ke Kejuaraan Eropa. Mereka memiliki kualitas yang cukup untuk ikut serta," kata Savo Milosevic saat itu. Dengan mantan penyerang tim nasional Yugoslavia, yang menjadi top skor bersama legenda Belanda Patrick Kluivert di Euro 2000, diharapkan proses pembenahan tim akhirnya berhasil. Namun, keadaan justru semakin memburuk.

    Kemenangan 2-0 atas tim underdog Liechtenstein dalam pertandingan pertamanya di pinggir lapangan menjadi satu-satunya kemenangan Milosevic sebagai pelatih tim nasional Bosnia. Hal itu diikuti oleh kekalahan telak 0-5 dari Portugal, kekalahan memalukan 1-4 di Luksemburg, dan kekalahan 1-2 dari Slovakia. Dengan sembilan poin dari sepuluh pertandingan kualifikasi Euro, Bosnia-Herzegovina hanya berada di atas Liechtenstein, finis di posisi kedua dari bawah di belakang Islandia dan jauh di bawah Luksemburg. Fakta bahwa Bosnia tetap bisa ikut babak playoff Euro 2024 berkat kemenangan di grup mereka di Nations League 2022/23, menyelamatkan pekerjaan Milosevic untuk sementara waktu. Namun, setelah kalah 1-2 dari Ukraina di semifinal babak playoff tersebut, karier pelatih asal Serbia itu akhirnya berakhir pada musim semi 2024.

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    Meskipun sudah setahun penuh tanpa kemenangan: Asosiasi Sepak Bola Bosnia tetap bersikap sabar terhadap Sergej Barbarez

    Singkatnya: Ketika Barbarez menandatangani kontraknya sebagai pelatih tim nasional baru pada pertengahan April 2024, sepak bola Bosnia sedang berada di titik terendah. Pada pandangan pertama, merekrut mantan penyerang ini sebagai penyelamat tampak seperti pilihan yang masuk akal, mengingat Barbarez adalah salah satu penyerang Bosnia terbaik sepanjang masa. Pada tahun 2000-an, ia sendiri pernah menjadi bagian dari tim nasional yang membawa Bosnia-Herzegovina menuju kualifikasi turnamen besar untuk pertama kalinya, yang bisa dibilang meletakkan fondasi bagi petualangan Piala Dunia 2014 di Brasil.

    Namun, penunjukan Barbarez di sisi lain benar-benar datang dari luar dugaan, karena pria yang saat itu berusia 52 tahun itu belum pernah bekerja sebagai pelatih sebelumnya. "Saya sudah lama menanti kesempatan ini," kata Barbarez kepada majalah kicker. Setelah mengakhiri kariernya sebagai pemain pada 2008, ia sempat menjadi anggota dewan pengawas di klub lamanya, HSV (Januari 2009 hingga Mei 2010), dan sesekali tampil sebagai pakar di televisi. Menurut pengakuannya sendiri, sebelumnya sudah dua kali ada negosiasi terkait posisi pelatih tim nasional. Namun, karena pada akhirnya negosiasi tersebut tidak berujung pada penunjukan, Barbarez hampir tidak terlibat dalam dunia sepak bola selama hampir 16 tahun, dan malah meniti karier sebagai pemain poker, di antara hal-hal lain.

    Dan kemudian, tiba-tiba: Pelatih nasional negara asalnya. Dengan misi untuk akhirnya kembali sukses setelah bertahun-tahun mengalami penurunan performa. Satu hal yang sangat menentukan: Setelah memiliki enam pelatih berbeda dalam lima tahun sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola Bosnia secara sadar langsung mengandalkan Barbarez untuk jangka panjang. Pelatih baru di pinggir lapangan ini mendapat kontrak empat tahun hingga musim semi 2028, dengan target utama sebenarnya adalah lolos ke Piala Eropa 2028. Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada memang "tentu saja juga sebuah impian," kata Barbarez, namun ia menekankan: "Kami ingin ke sana, tapi tetap realistis. Kami mengikuti rencana jangka panjang."

    Barbarez pun secara eksplisit diberi waktu yang diperlukan untuk membangun kembali tim—dan itu bukan sekadar omong kosong: "Kami berhasil membangkitkan semangat para pemain muda, mencoba banyak hal dengan risiko yang sangat besar. Dan saya yakin, kasus seperti kami tidak ada di tempat lain dalam sepak bola," kata mantan bintang Bundesliga itu baru-baru ini dalam wawancara dengan Transfermarkt. "Datanglah seseorang yang sebelumnya belum pernah melatih tim mana pun. Saya selalu senang menceritakan lima pertandingan pertama saya, empat di antaranya adalah laga tandang. Dan sebagai puncaknya, kami harus menghadapi Jerman. Itu benar-benar berat."

    Fakta bahwa hasil pertandingan tetap buruk untuk waktu yang lama di bawah kepemimpinan Barbarez pun diterima begitu saja. Lawan-lawan ternama di masa-masa awalnya mungkin membantu dalam menjalankan strategi yang ditargetkan dengan tegas, meskipun harus menghadapi kemunduran berulang kali. Pertandingan persahabatan melawan Inggris dan Italia, seperti yang sudah diduga, berakhir dengan kekalahan, sementara di Nations League, tim ini mengalami kekalahan telak melawan Belanda (2-5) dan Jerman (0-7). Sepanjang tahun 2024, Bosnia-Herzegovina tidak meraih satu pun kemenangan dalam pertandingan internasional, namun di bawah Barbarez setidaknya ada satu atau dua keberhasilan yang patut diperhitungkan: Penampilan dalam pertandingan kandang Nations League melawan tim DFB, misalnya, saat mereka berjuang dengan gagah berani meski kalah 1-2. Atau hasil imbang 1-1 melawan Belanda sebulan kemudian.

    Baru hampir setahun setelah ia menjabat, pada akhir Maret 2025, kesabaran terhadap Barbarez akhirnya terbayar dengan sebuah kemenangan. Secara mengejutkan, Bosnia-Herzegovina menang 1-0 dalam laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 di Rumania. Dan karena Rumania adalah pesaing langsung untuk posisi kedua di grup di belakang favorit Austria, fondasi untuk tiket ke Piala Dunia kedua dalam sejarah federasi pun telah diletakkan.

    Hampir saja mereka bahkan menjadi juara grup dan mengamankan tempat langsung di Piala Dunia. Pada hari terakhir kualifikasi, Bosnia-Herzegovina memimpin 1-0 di Austria untuk waktu yang lama; jika menang, tim asuhan Barbarez akan menyalip tim ÖFB. Sesuai dengan nilai-nilai yang diprioritaskan oleh pelatih, para pemain Bosnia mempertahankan keunggulan tipis tersebut dengan perjuangan yang penuh pengorbanan hingga fase akhir, sebelum Michael Gregoritsch berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-77 dan Austria tetap menjadi juara grup.

  • Bosnia-Herzegovina di Piala Dunia 2026: Edin Dzeko tidak hanya sekadar figur simbolis

    Barbarez berhasil membawa kebangkitan tim nasional Bosnia terutama berkat tiga pilar utama: identifikasi, mentalitas, dan emosi. "Pada awalnya, kami harus benar-benar merapikan segalanya," tegas pria berusia 54 tahun itu kepada Transfermarkt dan menjelaskan mengapa perasaan lebih penting baginya daripada taktik: "Saya selalu bertanya kepada anak-anak saya, apakah mereka tahu mengapa saya sukses dalam karier saya? Karena saya sangat mencintai bola ini dan masih mencintainya hingga kini. Dan jika Anda mencintai sesuatu, jalan yang tepat akan datang dengan sendirinya."

    Untuk menyampaikan visinya dengan sebaik-baiknya, Barbarez mengandalkan orang-orang yang sepaham dalam staf kepelatihannya yang besar. "Tujuh dari sebelas orang pernah bermain bersama sebagai mantan pemain tim nasional di level tertinggi," jelas mantan bintang HSV ini, yang asistennya antara lain Zlatan Bajramovic (pernah bermain di Freiburg, Schalke, dan Frankfurt) serta Mirko Hrgovic (pernah bermain di VfL Wolfsburg). Sebagai pelatih kiper, ia menunjuk mantan kiper tim nasional Bosnia, Kenan Hasagic. Dan Direktur Teknis dijabat oleh Emir Spahic, mantan pemain Leverkusen atau HSV dan salah satu pilar generasi emas di Piala Dunia 2014.

    "Dalam pidato, yang dibahas adalah hal-hal kecil yang bisa disampaikan kepada para pemain, tentang bagaimana mereka harus bersikap dalam situasi tertentu. Pengalaman kami sebagai pemain tim nasional sangat membantu, itu adalah kunci. Dalam sepak bola banyak hal telah berubah, tetapi emosi tidak bisa berubah. Ini akan selalu tentang memberikan segalanya untuk negaramu," jelas Barbarez, menjelaskan apa yang membuat pendekatan dirinya dan staf terdekatnya begitu istimewa. Pelatih ini membagi skuadnya untuk Piala Dunia yang dimulai Kamis ini secara kasar menjadi tiga kelompok.

    Bagian pertama sebenarnya bukan sebuah kelompok, melainkan hanya Edin Dzeko. Namun, apa artinya "hanya". Bintang penyerang dengan pengalaman hampir 150 pertandingan internasional ini, yang pada Oktober 2013 dalam pertandingan kualifikasi terakhir di Lituania memberikan assist untuk gol kemenangan 1-0 yang memastikan tiket bersejarah ke Piala Dunia, merupakan figur panutan dan identitas tim. "Ini sesuatu yang istimewa bagi seorang remaja berusia 18 tahun ketika dia pertama kali melihat Edin Dzeko, karena dia adalah idolanya dan tiba-tiba berbagi ruang ganti dengannya," kata Barbarez kepada Transfermarkt, menyoroti nilai emosional sang penyerang, dan menjelaskan kepada Sky: "Terkadang dia bisa membuat perubahan besar hanya dengan beberapa kata. Para pemain mendengarkannya. Itu penting."

    Namun, secara olahraga, Dzeko, yang baru saja promosi ke Bundesliga bersama Schalke 04, tetap memainkan peran penting—asalkan kondisinya mendukung, dan hal itu tidak selalu terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Karena cedera bahu, pemain berpengalaman ini absen saat Schalke berjuang di pekan-pekan krusial dalam perebutan promosi. "Jika dia 100 persen fit, tidak perlu membatasi aktivitasnya," kata Barbarez dengan optimis baru-baru ini. "Kami beruntung karena kami memiliki pertandingan setiap enam hari sekali. Itu memberi waktu yang cukup untuk pulih. Saat ini ada banyak cara untuk memulihkan kebugaran pemain jika mereka hanya kelelahan." Ia memberi "kebebasan" kepada bintang utamanya "untuk ikut memutuskan apa yang dia inginkan dan berapa lama itu berlangsung," lanjut sang pelatih.

    Jika Dzeko siap bermain, dia akan menjadi andalan di lini depan Bosnia di Piala Dunia; dalam tujuh penampilannya di pertandingan kualifikasi reguler, kapten tersebut mencetak lima gol. Di semifinal playoff melawan Wales, Dzeko membawa Bosnia ke babak perpanjangan waktu dengan gol penyama kedudukan 1-1 pada menit ke-86, sedangkan di final playoff melawan Italia, ia memberikan umpan yang berujung pada gol penyama kedudukan oleh Haris Tabakovic. Jadi, meski usianya sudah cukup tua untuk seorang pesepakbola, Dzeko tetap sangat berharga bagi permainan Bosnia.

  • Bosnia and Herzegovina's forward #09 Ermedin Demirovic (L) celebratesGetty Images

    Bosnia-Herzegovina lolos: "Ini seperti jika Jerman berhasil meraih gelar juara dunia"

    Kelompok kedua dalam skuad Piala Dunia Bosnia-Herzegovina terdiri dari "para pemain berusia sekitar 30 tahun yang memimpin," jelas Barbarez. Salah satunya adalah mantan pemain Schalke, Sead Kolasinac (32, Atalanta Bergamo), yang bersama Dzeko merupakan dua pemain tersisa dari skuad tahun 2014. Kiper Nikola Vasilj (30), yang meninggalkan FC St. Pauli setelah tim tersebut terdegradasi ke liga dua, juga termasuk dalam kelompok ini, dan telah menjadi kiper utama sejak Barbarez mengambil alih jabatan. Mantan pemain Hertha Berlin, Ivan Sunjic (29, Pafos FC), yang masih pernah tampil dalam satu pertandingan internasional untuk Kroasia pada 2017, berhasil diyakinkan oleh Barbarez untuk mengenakan seragam Bosnia. Dan gelandang tengah ini memberikan stabilitas besar bagi tim, serta berperan besar dalam keberhasilan kualifikasi.

    Penyerang Stuttgart, Ermedin Demirovic, yang biasanya berduet dengan Dzeko di lini depan, adalah perwakilan penting lainnya dari kelompok ini. "Ini seperti jika Jerman meraih gelar Piala Dunia," kata pemain berusia 28 tahun itu kepada Sport Bild mengenai kualifikasi Piala Dunia Bosnia-Herzegovina. "Banyak orang yang menghampiri dan berterima kasih karena telah membawa kebahagiaan ke negara ini." Demirovic, yang lahir dan besar di Hamburg, sebenarnya bisa saja bermain untuk Jerman, tetapi ia sudah memilih akar Bosnia-nya sejak level U-16.

    "Saya ingin melakukannya untuk kakek saya. Saat liburan, kami selalu mengunjunginya; dia selalu menjadi yang paling bangga dan menceritakan kepada semua orang bahwa saya bermain di HSV. Dia kini telah meninggal, tetapi saya sangat bahagia bisa berangkat ke Piala Dunia untuknya dan seluruh keluarga yang telah menanggung begitu banyak penderitaan," tegas Demirovic. Antara tahun 1992 dan 1995, perang melanda Bosnia-Herzegovina, "orang-orang harus menanggung begitu banyak penderitaan, hingga kini di beberapa tempat mereka masih hidup dengan apa yang terasa seperti tidak ada apa-apa, namun mereka bahagia karena bisa membeli secangkir kopi sehari," jelas pemain asal Stuttgart itu. "Lalu kami datang dan membawa Piala Dunia kepada mereka. Hal itu membuat semuanya semakin istimewa."

    Sejarah tanah airnya telah sangat memengaruhi perjalanan hidup Barbarez. "Saya lebih tepatnya melarikan diri, jika boleh dikatakan begitu," kenangnya dalam wawancara dengan 11Freunde mengenai musim dingin 1991/92. Tak lama sebelum pecahnya Perang Bosnia, ayahnya mengirim pemuda berusia 20 tahun itu dari kota kelahirannya, Mostar, ke Hannover—dengan dalih akan mengunjungi pamannya, Mujo. Meskipun ia sangat ingin segera kembali, ia terpaksa tinggal di Jerman karena perang di tanah airnya. Setelah menjalani uji coba yang sukses di Hannover 96, ia pun menghabiskan sisa karier profesionalnya di sini.

    Melalui Hannover dan Union Berlin, Barbarez berhasil menembus Bundesliga, di mana ia awalnya bermain untuk Hansa Rostock. Penampilannya di sana bahkan membuat pelatih timnas Jerman saat itu, Berti Vogts, tertarik untuk mempertimbangkan naturalisasinya. "Seandainya saya menelepon Berti Vogts saat itu, mungkin saya sudah beberapa kali menjadi peserta Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa. Bagi saya, pertanyaan itu tidak pernah muncul saat itu, karena saya selalu ingin bermain untuk negara tempat saya dilahirkan," jelas Barbarez.

    Seperti pelatih nasionalnya atau Demirovic, Kerim Alajbegovic pun berpikiran sama. Pemain kelahiran Köln yang tumbuh besar di akademi Effzeh dan Bayer Leverkusen ini telah bermain untuk Bosnia-Herzegovina sejak level U15, dan Barbarez membantu pemain serang berbakat ini melakukan debutnya di tim nasional senior pada September tahun lalu.

    Alajbegovic memimpin kelompok ketiga skuad Piala Dunia, yang jelas-jelas paling dibanggakan oleh Barbarez: "Banyak pemain berusia 19, 20, 21 tahun. Kami hampir menjadi tim termuda di Piala Dunia ini. Saya sangat menyukainya," tegasnya. Alajbegovic bahkan baru berusia 18 tahun, namun penampilannya yang gemilang bersama RB Salzburg di Austria telah menarik perhatian banyak klub top internasional. Di Piala Dunia ini, ia berpotensi menjadi incaran yang lebih diminati - dan seberapa besar kontribusinya bagi tim Barbarez telah dibuktikan oleh remaja ini melalui penampilannya yang segar dan berani selama babak kualifikasi.

    Sering dimasukkan sebagai pemain pengganti, Alajbegovic berulang kali mengacaukan barisan pertahanan lawan dengan dribel dan kecerdasan permainannya. Pada November, dalam pertandingan krusial melawan Rumania yang berakhir 3-1, Barbarez memasukkan Alajbegovic pada babak kedua saat skor masih 0-1, dan sang pemain muda menjadi faktor penentu yang membuat tim Bosnia semakin menekan dan akhirnya membalikkan keadaan. Pada semifinal playoff melawan Wales akhir Maret lalu, Alajbegovic misalnya yang mengeksekusi tendangan sudut yang kemudian disundul Dzeko menjadi gol penyama kedudukan 1-1 menjelang akhir waktu normal.

  • Barbarez Alajbegovic Bosnia 2026Getty

    Apa yang bisa diraih Bosnia-Herzegovina di Piala Dunia? "Mari kita nikmati musim panas yang menyenangkan"

    "Dia benar-benar hebat. Memiliki kepercayaan diri seperti itu di usia 18 tahun sungguh luar biasa. Kadang-kadang aku hampir takut kalau semua ini palsu - tapi para pemain ini benar-benar menjalaninya," kata Barbarez dengan antusias. Karena Leverkusen mengaktifkan klausul pembelian kembali, Alajbegovic kembali ke Bayer setelah satu tahun di Salzburg. Dan dia akan menjadi salah satu bintang baru di panggung terbesar, sekaligus salah satu pemain yang naik daun di musim Bundesliga mendatang. "Saya hanya mengatakan satu hal kepadanya: Pilihlah klub di mana kamu bisa mendapatkan menit bermain. Itu penting bagi kami, tapi terutama bagi perkembangannya. Dia berusia 18 tahun. Kami bercanda setiap hari bahwa dia masih bisa bermain di level tertinggi selama 15 tahun lagi," tegas Barbarez, mengenai hal yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi Alajbegovic.

    Dengan Esmir Bajraktarevic, yang mencetak penalti penentu melawan Italia, Barbarez memiliki pemain sayap berbakat lainnya di skuadnya. Pemain berusia 21 tahun dari PSV Eindhoven ini bermain mirip dengan Alajbegovic, dengan siapa dia berpotensi membentuk duet sayap yang sulit dihentikan: berani, sangat terampil secara teknis, dan sering mengancam gawang lawan. Bagi Bajraktarevic, Piala Dunia ini terasa lebih istimewa karena ia lahir dan besar di AS. Ia memulai karier profesionalnya di klub MLS New England Revolution, dan pada awal 2024 ia bahkan sempat tampil dalam satu pertandingan internasional senior untuk Amerika Serikat.

    Pindah federasi tetap mungkin dilakukan, dan beberapa bulan kemudian, Barbarez berhasil meyakinkan Bajraktarevic untuk membela negara asal keluarganya. Hal ini tidak diperlukan bagi Tarik Muharemovic, yang tumbuh besar di Austria; bek tengah ini sudah bermain untuk Bosnia-Herzegovina sejak level U-19. Barbarez membawa pemain berusia 23 tahun itu dari Sassuolo ke tim senior pada musim panas 2024, dan kini ia menjadi sosok yang tak tergantikan di lini belakang. Ia pun berpotensi memicu transfer bernilai jutaan euro setelah Piala Dunia, terutama Inter Milan yang dikabarkan sedang mengincarnya.

    Apa yang bisa diraih Muharemovic dan kawan-kawan di turnamen ini? Terutama karena masih ada dua pemain dari masa lalu, Dzeko dan Kolasinac, yang ikut serta, ada baiknya melihat partisipasi mereka yang satu-satunya pada 2014. Di grup bersama Argentina, Nigeria, dan Iran, Bosnia saat itu cukup optimis bisa lolos ke babak gugur sebagai runner-up di belakang Argentina asuhan Lionel Messi. Pertandingan perdana Piala Dunia melawan tim yang kemudian menjadi runner-up dunia memang terhormat, namun kekalahan 1-2 itu tidak menghasilkan apa-apa. Dan karena pertandingan grup kedua melawan Nigeria berakhir dengan kekalahan 0-1 yang tidak beruntung, peluang Dzeko dan kawan-kawan untuk lolos sudah pupus sejak dini. Kemenangan 3-1 atas Iran pada pertandingan penutup babak penyisihan grup pun, secara murni dari segi olahraga, sudah tidak berarti lagi.

    Kali ini, dengan sedikit lebih banyak keberuntungan dan berkat Dzeko serta Kolasinac yang memiliki pengalaman turnamen lebih banyak, perjalanan diharapkan berlanjut. "Satu-satunya hal yang saya lewatkan adalah bermain di turnamen. Sekarang saya ikut sebagai pelatih. Itu membuat saya sangat bangga," tegas Barbarez. Seperti pada 2014, grup ini terlihat bisa diatasi di atas kertas: Swiss adalah favorit untuk posisi pertama di Grup B, Qatar jelas sebagai underdog - kemungkinan akan ada pertarungan antara tuan rumah bersama Kanada, yang diuntungkan oleh keunggulan kandang, dan Bosnia-Herzegovina untuk posisi kedua.

    "Sulit membicarakan hasil di awal," kata Barbarez sambil enggan memberikan penilaian tentang prospek timnya di Piala Dunia. "Tapi soal emosi, tentu saja," tambahnya, tetap setia pada prinsipnya untuk mengutamakan perasaan: "Saya telah berkata kepada seluruh rakyat kami: Mari kita nikmati musim panas yang indah. Kami akan membawa suara kalian ke Amerika. Banyak orang akan datang ke Amerika, dan kami akan mendengarkan mereka. Saya ingin membuat orang-orang bangga. Saya ingin menghadirkan senyuman di wajah mereka."

  • Skuad Bosnia dan Herzegovina untuk Piala Dunia 2026


    GOL

    Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislic (HNK Rijeka), Mladen Jurkas (FK Borac Banja Luka)

    PEMBELA

    Tarik Muharemovic (US Sassuolo), Nidal Celik (RC Lens), Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka), Nikola Katic (FC Schalke 04), Nihad Mujakic (Gaziantep FK), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria Genoa), Amar Dedic (Benfica Lisbon)

    GELANDANG

    Amir Hadziahmetovic (Hull City), Benjamin Tahirovic (Bröndby Kopenhagen), Ivan Sunjic (Pafos FC), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Armin Gigovic (Young Boys Bern), Ivan Basic (FC Astana), Amar Memic (Viktoria Pilsen), Ermin Mahmic (Slovan Liberec)

    PENYERANG

    Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Edin Dzeko (FC Schalke 04)


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