"Kadang-kadang aku takut semuanya palsu": Akankah mantan pencetak gol Bundesliga ini menciptakan kisah dongeng yang mengejutkan setelah kegagalan memalukan di Piala Dunia 2026?

Kelompok kedua dalam skuad Piala Dunia Bosnia-Herzegovina adalah "para pemain berusia sekitar 30 tahun yang memimpin," jelas Barbarez. Salah satunya adalah mantan pemain Schalke, Sead Kolasinac (32, Atalanta Bergamo), yang bersama Dzeko merupakan dua pemain tersisa dari skuad tahun 2014. Kiper Nikola Vasilj (30), yang meninggalkan FC St. Pauli setelah tim tersebut terdegradasi ke liga dua, juga termasuk dalam kelompok ini, dan telah menjadi kiper utama sejak Barbarez mengambil alih jabatan. Mantan pemain Hertha Berlin, Ivan Sunjic (29, Pafos FC), yang pada 2017 masih pernah tampil dalam satu pertandingan internasional untuk Kroasia, berhasil diyakinkan oleh Barbarez untuk mengenakan seragam Bosnia. Dan gelandang tengah ini memberikan stabilitas besar bagi tim, serta berperan besar dalam keberhasilan kualifikasi.
Penyerang Stuttgart, Ermedin Demirovic, yang biasanya berduet dengan Dzeko di lini depan, adalah perwakilan penting lainnya dari kelompok ini. "Ini seperti jika Jerman meraih gelar Piala Dunia," kata pemain berusia 28 tahun itu kepada Sport Bild mengenai kualifikasi Piala Dunia Bosnia-Herzegovina. "Banyak orang menghampiri dan berterima kasih karena telah membawa suasana gembira ke negara ini." Demirovic, yang lahir dan besar di Hamburg, sebenarnya bisa saja bermain untuk Jerman, namun ia sudah memilih akar Bosnia-nya sejak level U-16.
"Saya ingin melakukannya untuk kakek saya. Saat liburan, kami selalu mengunjunginya; dia selalu menjadi yang paling bangga dan menceritakan kepada semua orang bahwa saya bermain di HSV. Dia kini telah meninggal, tetapi saya sangat bahagia bisa berangkat ke Piala Dunia untuknya dan seluruh keluarga yang telah menanggung begitu banyak penderitaan," tegas Demirovic. Antara tahun 1992 dan 1995, perang melanda Bosnia-Herzegovina, "orang-orang harus menanggung begitu banyak penderitaan, hingga kini di beberapa tempat mereka masih hidup dengan apa yang terasa seperti tidak ada apa-apa, namun mereka bahagia karena bisa membeli secangkir kopi sehari," jelas pemain asal Stuttgart itu. "Dan kemudian kami datang dan membawa Piala Dunia kepada mereka. Hal itu membuat semuanya menjadi semakin istimewa."
Sejarah tanah airnya telah sangat memengaruhi perjalanan hidup Barbarez. "Saya lebih tepatnya melarikan diri, jika boleh dikatakan begitu," kenangnya dalam wawancara dengan 11Freunde mengenai musim dingin 1991/92. Tak lama sebelum pecahnya Perang Bosnia, ayahnya mengirim pemuda berusia 20 tahun itu dari kota kelahirannya, Mostar, ke Hannover—dengan dalih akan mengunjungi pamannya, Mujo, di sana. Meskipun ia sangat ingin segera kembali, ia terpaksa tinggal di Jerman karena perang di tanah airnya. Setelah menjalani uji coba yang sukses di Hannover 96, ia pun menghabiskan sisa karier profesionalnya di negara ini.
Melalui Hannover dan Union Berlin, Barbarez berhasil menembus Bundesliga, di mana ia awalnya bermain untuk Hansa Rostock. Penampilannya di sana bahkan membuat pelatih tim nasional saat itu, Berti Vogts, tertarik untuk mempertimbangkan naturalisasinya. "Seandainya saya menelepon Berti Vogts saat itu, mungkin saya sudah beberapa kali menjadi peserta Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa. Bagi saya, pertanyaan itu tidak pernah muncul saat itu, karena saya selalu ingin bermain untuk negara tempat saya dilahirkan," jelas Barbarez.
Seperti pelatih nasionalnya atau Demirovic, Kerim Alajbegovic pun berpikiran sama. Pemain kelahiran Köln yang tumbuh besar di akademi Effzeh dan Bayer Leverkusen ini telah bermain untuk Bosnia-Herzegovina sejak level U15, dan Barbarez membantu pemain serang berbakat ini melakukan debutnya di tim nasional senior pada September tahun lalu.
Alajbegovic memimpin kelompok ketiga skuad Piala Dunia, yang jelas-jelas paling dibanggakan oleh Barbarez: "Banyak pemain berusia 19, 20, 21 tahun. Kami hampir menjadi tim termuda di Piala Dunia ini. Saya sangat menyukainya," tegasnya. Alajbegovic bahkan baru berusia 18 tahun, namun penampilannya yang gemilang bersama RB Salzburg di Austria telah menarik perhatian banyak klub top internasional. Di Piala Dunia ini, ia berpotensi menjadi incaran yang lebih diminati - dan seberapa besar kontribusinya bagi tim Barbarez telah dibuktikan oleh remaja ini melalui penampilannya yang segar dan berani selama babak kualifikasi.
Sering dimasukkan sebagai pemain pengganti, Alajbegovic berulang kali mengacaukan barisan pertahanan lawan dengan dribel dan kecerdasan permainannya. Pada November, dalam pertandingan krusial melawan Rumania yang berakhir 3-1, Barbarez memasukkan Alajbegovic pada babak kedua saat skor masih 0-1, dan sang pemain muda menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam membantu Bosnia meningkatkan tekanan dan akhirnya membalikkan keadaan. Pada semifinal playoff melawan Wales akhir Maret lalu, Alajbegovic misalnya yang mengeksekusi tendangan sudut yang disundul Dzeko menjadi gol penyama kedudukan 1-1 menjelang akhir waktu normal.