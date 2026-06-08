"Kadang-kadang aku takut semuanya palsu": Akankah mantan pencetak gol Bundesliga ini menciptakan kisah dongeng yang mengejutkan setelah kegagalan memalukan di Piala Dunia 2026?

Singkatnya: Ketika Barbarez menandatangani kontraknya sebagai pelatih tim nasional baru pada pertengahan April 2024, sepak bola Bosnia sedang berada di titik terendah. Pada pandangan pertama, merekrut mantan penyerang ini sebagai penyelamat tampak seperti pilihan yang masuk akal, mengingat Barbarez adalah salah satu penyerang Bosnia terbaik sepanjang masa. Pada tahun 2000-an, ia sendiri pernah menjadi bagian dari tim nasional yang membawa Bosnia-Herzegovina menuju kualifikasi turnamen besar untuk pertama kalinya, yang bisa dibilang meletakkan fondasi bagi petualangan Piala Dunia 2014 di Brasil.

Namun, penunjukan Barbarez di sisi lain benar-benar datang dari luar dugaan, karena pria yang saat itu berusia 52 tahun itu belum pernah bekerja sebagai pelatih sebelumnya. "Saya sudah lama menanti kesempatan ini," kata Barbarez kepada majalah kicker. Setelah mengakhiri kariernya sebagai pemain pada 2008, ia sempat menjadi anggota dewan pengawas di klub lamanya, HSV (Januari 2009 hingga Mei 2010), dan sesekali tampil sebagai pakar di televisi. Menurut pengakuannya sendiri, sebelumnya sudah dua kali ada negosiasi terkait posisi pelatih tim nasional. Namun, karena pada akhirnya negosiasi tersebut tidak berujung pada penunjukan, Barbarez hampir tidak terlibat dalam dunia sepak bola selama hampir 16 tahun, dan malah meniti karier sebagai pemain poker, di antara hal-hal lain.

Dan kemudian, tiba-tiba: Pelatih nasional negaranya. Dengan misi untuk akhirnya kembali sukses setelah bertahun-tahun mengalami penurunan performa. Satu hal yang sangat menentukan: Setelah memiliki enam pelatih berbeda dalam lima tahun sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola Bosnia secara sadar langsung mengandalkan Barbarez untuk jangka panjang. Pelatih baru di pinggir lapangan ini mendapat kontrak empat tahun hingga musim semi 2028, dengan target utama sebenarnya adalah lolos ke Piala Eropa 2028. Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada memang "tentu saja juga sebuah impian," kata Barbarez, namun ia menekankan: "Kami ingin ke sana, tapi tetap realistis. Kami mengikuti rencana jangka panjang."

Barbarez pun secara eksplisit diberi waktu yang diperlukan untuk membangun tim dari awal—dan itu bukan sekadar omong kosong: "Kami berhasil membangkitkan semangat para pemain muda, mencoba banyak hal dengan risiko yang sangat besar. Dan saya yakin, kasus seperti kami tidak ada di tempat lain dalam sepak bola," kata mantan bintang Bundesliga itu baru-baru ini dalam wawancara dengan Transfermarkt. "Datanglah seseorang yang sebelumnya belum pernah melatih tim mana pun. Saya selalu senang menceritakan lima pertandingan pertama saya, di mana empat di antaranya adalah laga tandang. Dan sebagai puncaknya, kami harus menghadapi Jerman. Itu benar-benar berat."

Fakta bahwa hasil pertandingan tetap buruk untuk waktu yang lama di bawah kepemimpinan Barbarez pun diterima begitu saja. Lawan-lawan ternama di masa-masa awalnya mungkin membantu dalam menjalankan strategi yang ditargetkan dengan tegas, meskipun harus menghadapi kemunduran berulang kali. Pertandingan persahabatan melawan Inggris dan Italia, seperti yang sudah diduga, berakhir dengan kekalahan, sementara di Nations League, tim ini mengalami kekalahan telak melawan Belanda (2-5) dan Jerman (0-7). Sepanjang tahun 2024, Bosnia-Herzegovina tidak meraih satu pun kemenangan dalam pertandingan internasional, namun di bawah Barbarez setidaknya ada satu atau dua keberhasilan yang patut diperhitungkan: Penampilan dalam pertandingan kandang Nations League melawan tim DFB, misalnya, saat mereka berjuang dengan gagah berani meski kalah 1-2. Atau hasil imbang 1-1 melawan Belanda sebulan kemudian.

Baru hampir setahun setelah ia menjabat, pada akhir Maret 2025, kesabaran terhadap Barbarez akhirnya terbayar dengan sebuah kemenangan. Secara mengejutkan, Bosnia-Herzegovina menang 1-0 dalam laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 di Rumania. Dan karena Rumania adalah pesaing langsung untuk posisi kedua di grup di belakang favorit Austria, fondasi untuk tiket ke Piala Dunia kedua dalam sejarah federasi pun telah diletakkan.

Hampir saja mereka bahkan menjadi juara grup dan mengamankan tempat langsung di Piala Dunia. Pada hari terakhir kualifikasi, Bosnia-Herzegovina memimpin 1-0 di Austria untuk waktu yang lama; jika menang, tim asuhan Barbarez akan menyalip tim ÖFB. Sesuai dengan nilai-nilai yang diutamakan oleh pelatih, para pemain Bosnia mempertahankan keunggulan tipis mereka dengan perjuangan yang penuh pengorbanan hingga fase akhir, sebelum Michael Gregoritsch berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-77 dan Austria tetap menjadi juara grup.