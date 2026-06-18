Bellingham menegaskan bahwa fokus utamanya tetap pada memberikan hasil bagi tim nasional dan mengabaikan hal-hal negatif dari luar.

"Secara pribadi, rasanya menyenangkan bisa mengesampingkan sebagian dari kebisingan itu dan sekadar menunjukkan kepada negara saya dan rekan-rekan setim betapa berkomitmennya saya untuk membantu tim ini meraih kemenangan," kata Jude Bellingham kepada para wartawan setelah kemenangan Inggris. "Berkontribusi, membantu tim saya, dan membantu negara saya adalah beberapa kehormatan terbesar, dan, terlepas dari kebisingan di luar sana, kehormatan itu sama sekali tidak berubah bagi saya."