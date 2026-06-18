AFP
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'Kadang-kadang aku memang pantas mendapatkannya' - Jude Bellingham memberikan tanggapan jujur kepada para pengkritiknya setelah membantu Inggris mengalahkan Jepang dalam laga pembuka Piala Dunia
Bellingham menghadapi 'gangguan' dari luar
Bellingham menegaskan bahwa fokus utamanya tetap pada memberikan hasil bagi tim nasional dan mengabaikan hal-hal negatif dari luar.
"Secara pribadi, rasanya menyenangkan bisa mengesampingkan sebagian dari kebisingan itu dan sekadar menunjukkan kepada negara saya dan rekan-rekan setim betapa berkomitmennya saya untuk membantu tim ini meraih kemenangan," kata Jude Bellingham kepada para wartawan setelah kemenangan Inggris. "Berkontribusi, membantu tim saya, dan membantu negara saya adalah beberapa kehormatan terbesar, dan, terlepas dari kebisingan di luar sana, kehormatan itu sama sekali tidak berubah bagi saya."
- Getty Images Sport
Bintang Real Madrid menerima sorotan sebagai bagian dari permainan
Gelandang ini sering kali menjadi sorotan dalam perdebatan sengit, terutama karena ekspektasi yang sangat tinggi yang dibebankan padanya baik di level klub maupun tim nasional. Namun, Bellingham menegaskan bahwa ia memahami kritik merupakan bagian alami dari sepak bola modern, meskipun pertandingan ini terasa seperti respons yang sempurna.
"Saya tahu itu bagian dari menjadi seorang pesepakbola; saya tidak menyimpan dendam terhadap siapa pun yang mengatakan hal-hal buruk tentang saya karena terkadang saya memang pantas mendapatkannya," katanya. "Hari ini, saya rasa menyenangkan bisa mencoba menunjukkan kepada orang-orang dan mengingatkan mereka siapa saya sebenarnya."
Memadukan kreativitas kelas atas dengan ketangguhan dalam bertahan
Bagi Bellingham, penampilan gemilangnya di Dallas bukan sekadar soal mencetak gol. Ia menunjukkan komitmen yang luar biasa di setiap fase pertandingan, di mana kerja kerasnya saat tidak menguasai bola turut membantu Inggris menguasai lini tengah.
Penampilan taktisnya tersebut menegaskan mengapa bintang Real Madrid ini dianggap tak tergantikan dalam sistem tim. Ia memberikan energi dan ketangguhan defensif yang diperlukan untuk mematahkan serangan lawan, sekaligus membungkam para kritikus yang meragukan disiplin taktisnya di panggung internasional.
- AFP
Tidak ada drama di balik layar
Bellingham juga meredam laporan mengenai ketegangan di dalam skuad Inggris setelah pertukaran pendapat yang cukup intens antara Thomas Tuchel dan Jordan Pickford di pinggir lapangan sebelum babak pertama berakhir. Gelandang Real Madrid itu menegaskan tidak ada drama di ruang ganti selama jeda babak, sambil menekankan bahwa pesan sang manajer disampaikan dengan tenang, jelas, dan persis seperti yang dibutuhkan tim.
"Itu bukan salah satu situasi di mana terjadi drama besar atau berdiri sambil berteriak; itu adalah apa yang dibutuhkan tim," kata Bellingham. "Kami memiliki kelompok yang matang dengan para pemimpin hebat di dalamnya; semua orang tahu level yang harus kami capai. Awal babak kedua memberi kami landasan yang bagus."
Inggris akan menghadapi Ghana dalam pertandingan grup Piala Dunia kedua mereka pada 23 Juni.