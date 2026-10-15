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“Kacau dan seperti sirkus!” Roy Keane kecam Lisandro Martinez atas luapan emosi yang dinilainya egois setelah kekalahan Manchester United
Keane Kecam Martinez atas Komentarnya soal United
Keane mengecam Martinez setelah bek United itu melontarkan komentar kontroversial mengenai jajaran petinggi klub. Bek tengah asal Argentina itu secara terbuka mengungkapkan frustrasinya setelah kekalahan baru-baru ini. Mantan kapten tersebut sangat mempermasalahkan waktu dan cara kritik itu disampaikan. Keane menilai skuad saat ini tidak punya dasar untuk menyalahkan pihak lain ketika standar permainan mereka sendiri merosot tajam di lapangan.
- Getty Images Sport
Bercermin di Old Trafford
Berbicara dalam podcast The Overlap, Keane melontarkan kritik tajam terhadap budaya yang saat ini berkembang di Manchester. Menurutnya, luapan emosi sang bek mencerminkan masalah yang jauh lebih besar.
“Saya pikir itu mencerminkan kondisi klub. Jelas situasinya kacau di sana, agak seperti sirkus,” kata Keane. “Ketika Anda sedang melalui masa sulit seperti United, masalah saya dengan pemain-pemain tertentu yang berkomentar adalah mereka seharusnya selalu bercermin dulu sebelum melontarkan semua komentar itu.”
Performa dan kepemimpinan masih menjadi masalah
Keane kesal karena kritik itu datang dari pemain yang sedang kesulitan menemukan performa terbaiknya. Menurutnya, penampilan Martinez belum berada pada level yang cukup tinggi untuk melontarkan pernyataan seberani itu di depan publik.
“Akan ada suporter yang menganggapnya bagus dan ada pula yang menilai Anda mengecewakan tim, apalagi jika pernyataan itu datang dari pemain yang belum tampil dalam performa terbaiknya saat tim sedang kesulitan,” tambahnya.
Gelandang legendaris itu juga menepis anggapan bahwa pemain asal Argentina tersebut merupakan sosok yang disegani di ruang ganti. Ia dengan tajam menyebutnya hanya sebagai “bek tengah yang banyak melakukan kesalahan”.
- Getty Images Sport
Laga-laga krusial menanti tim tersebut
Martinez kemudian menggunakan media sosial untuk mengklarifikasi pernyataannya, dengan menyebut bahwa ia berbicara semata-mata karena marah dan frustrasi. Namun, kerusakan mungkin sudah telanjur terjadi di ruang ganti yang terpecah. United sangat perlu kembali memusatkan perhatian pada permainan mereka. Skuad kini harus segera bersatu kembali menjelang laga tandang krusial melawan Leeds United di Liga Primer Inggris pada Minggu. Hasil positif di kandang lawan mutlak diperlukan untuk membungkam para pengkritik dan memulihkan stabilitas yang sangat dibutuhkan.
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