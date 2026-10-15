Keane kesal karena kritik itu datang dari pemain yang sedang kesulitan menemukan performa terbaiknya. Menurutnya, penampilan Martinez belum berada pada level yang cukup tinggi untuk melontarkan pernyataan seberani itu di depan publik.

“Akan ada suporter yang menganggapnya bagus dan ada pula yang menilai Anda mengecewakan tim, apalagi jika pernyataan itu datang dari pemain yang belum tampil dalam performa terbaiknya saat tim sedang kesulitan,” tambahnya.

Gelandang legendaris itu juga menepis anggapan bahwa pemain asal Argentina tersebut merupakan sosok yang disegani di ruang ganti. Ia dengan tajam menyebutnya hanya sebagai “bek tengah yang banyak melakukan kesalahan”.