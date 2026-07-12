“Kabel itu tampil lebih baik daripada Noni Madueke!” - Zlatan Ibrahimovic mengkritik habis-habisan penampilan pemain sayap Inggris itu saat melawan Norwegia, sementara bintang Arsenal tersebut diganti pada babak pertama

Inggris memastikan tempat mereka di semifinal berkat dua gol dari Jude Bellingham, namun penampilan Madueke masih jauh dari harapan di mata Ibrahimovic. Mantan pemain Chelsea itu diturunkan sebagai starter di sayap kanan karena absennya Bukayo Saka yang sedang cedera, namun ia gagal memanfaatkan peluangnya di Miami, sehingga menuai penilaian pedas dari mantan striker AC Milan tersebut.

Saat berbicara dalam siaran Fox Sports mengenai pertandingan sistem gugur tersebut, Ibrahimovic tidak segan-segan mengkritik penampilan pemain berusia 24 tahun itu. “[Istirahat minum] sedikit mengubah [dinamika] karena Jude Bellingham adalah pemain paling aktif bagi Inggris,” kata Ibrahimovic. “Namun, menurut saya, mereka bermain dengan satu pemain kurang selama Madueke berada di lapangan. Saya harus mengatakan bahwa setiap kali ia mendapat bola, ia membuat keputusan yang salah, dan ia hanya berjalan-jalan di lapangan.”



