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“Kabel itu tampil lebih baik daripada Noni Madueke!” - Zlatan Ibrahimovic mengkritik habis-habisan penampilan pemain sayap Inggris itu saat melawan Norwegia, sementara bintang Arsenal tersebut diganti pada babak pertama
Ibrahimovic mengecam Madueke yang 'berjalan-jalan'
Inggris memastikan tempat mereka di semifinal berkat dua gol dari Jude Bellingham, namun penampilan Madueke masih jauh dari harapan di mata Ibrahimovic. Mantan pemain Chelsea itu diturunkan sebagai starter di sayap kanan karena absennya Bukayo Saka yang sedang cedera, namun ia gagal memanfaatkan peluangnya di Miami, sehingga menuai penilaian pedas dari mantan striker AC Milan tersebut.
Saat berbicara dalam siaran Fox Sports mengenai pertandingan sistem gugur tersebut, Ibrahimovic tidak segan-segan mengkritik penampilan pemain berusia 24 tahun itu. “[Istirahat minum] sedikit mengubah [dinamika] karena Jude Bellingham adalah pemain paling aktif bagi Inggris,” kata Ibrahimovic. “Namun, menurut saya, mereka bermain dengan satu pemain kurang selama Madueke berada di lapangan. Saya harus mengatakan bahwa setiap kali ia mendapat bola, ia membuat keputusan yang salah, dan ia hanya berjalan-jalan di lapangan.”
- AFP
Perbandingan kabel kamera
Pertandingan itu diwarnai kontroversi ketika bola tampak menyentuh kabel spidercam sesaat sebelum gol penyama kedudukan Bellingham. Sementara Norwegia memprotes gangguan tersebut, Ibrahimovic memanfaatkan insiden aneh itu untuk semakin memperparah penampilan mengecewakan Madueke.
"Bahkan jeda minum pun tak membantunya. Dia memang bermain, tapi dia tidak selalu menjadi starter di setiap pertandingan; mereka [Inggris] memulai pertandingan dengan satu pemain kurang. Tapi kalau bola memang menyentuh kabel itu, maka kabel itu pasti tampil lebih baik daripada Madueke," canda Ibrahimovic.
Tuchel mengambil tindakan saat jeda pertandingan
Ibrahimovic begitu yakin bahwa Madueke tidak memberikan kontribusi berarti sehingga ia meminta pergantian pemain segera saat kedua tim masih berada di terowongan. "Jika saya Tuchel, saya akan menggantinya karena dia tidak melakukan apa-apa selama 45 menit pertama ini," kata Ibrahimovic saat jeda. Saran taktisnya mencerminkan kenyataan di lapangan, karena Thomas Tuchel memilih mengganti pemain sayap tersebut dengan Saka sebelum babak kedua dimulai.
Pelatih Inggris itu tampaknya juga merasakan kekecewaan terkait performa tim secara keseluruhan, meskipun pada akhirnya mereka meraih kemenangan. Meskipun aksi heroik Bellingham memastikan Inggris akan berhadapan dengan Argentina, kesulitan dalam mengintegrasikan pengganti Saka secara efektif tetap menjadi masalah bagi pelatih asal Jerman itu seiring The Three Lions semakin mendekati final.
- AFP
FIFA membantah tuduhan adanya campur tangan
Terlepas dari ejekan sang legenda Swedia, pernyataan resmi mengenai insiden kabel kamera itu sangat tegas. Meskipun tim Norwegia merasa dirugikan oleh keputusan wasit, badan pengatur sepak bola dunia tetap mempertahankan keputusan untuk mengesahkan gol tersebut, dengan mengutip sensor berteknologi tinggi yang tertanam di dalam bola pertandingan yang melacak setiap gerakan dan benturan.
FIFA Media merilis pernyataan yang mengklarifikasi situasi tersebut: "Sebelum gol Inggris pada menit ke-45+2 melawan Norwegia, sensor di dalam bola yang terhubung tidak menunjukkan lonjakan pada 'detak jantung bola' saat berada di udara, dan oleh karena itu tidak ada bukti bahwa bola menyentuh kabel di atas lapangan dan mengubah pergerakan bola." Meskipun teknologi membebaskan kabel tersebut dari tuduhan, tidak ada yang bisa membebaskan Madueke dari kritik pedas Ibrahimovic mengenai mimpi buruknya di Miami.
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