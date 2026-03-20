Menurut informasi dari kantor berita ternama Reuters, Setan Merah sedang mengincar perekrutan Bruno Guimaraes. Pembicaraan dengan Newcastle United mengenai gelandang tersebut dilaporkan sudah memasuki tahap lanjut.
Kabar transfer sensasional di Liga Premier mulai terungkap! Manchester United tampaknya akan menuntaskan kesepakatan senilai 80 juta euro
Namun, menurut laporan tersebut, tim yang saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Liga Premier harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendatangkan pemain asal Brasil itu. Kabarnya, biaya transfernya mencapai 80 juta euro.
Guimaraes dikabarkan akan menggantikan rekan senegaranya, Casemiro, di Manchester. Pemain berusia 34 tahun itu diketahui akan meninggalkan United secara gratis setelah musim ini berakhir. Namun, tujuan barunya belum diketahui, meskipun diperkirakan ia akan kembali meninggalkan Eropa.
- AFP
Poker Guimaraes: Akankah Real Madrid Menjadi Masalah?
Namun, negosiasi untuk Guimaraes masih bisa berantakan, demikian diakui Reuters, karena Real Madrid juga dikabarkan telah menunjukkan minatnya pada pemain berusia 28 tahun tersebut. Jika Los Blancos benar-benar serius mengejarnya, peluang ManUnited untuk mendapatkan pemain tersebut akan berkurang drastis.
Di sisi lain, The Magpies tampaknya memiliki peluang kecil untuk mempertahankan Guimaraes meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah media Inggris secara serempak melaporkan bahwa klub yang diperkuat pemain timnas Nick Woltemade ini terancam melakukan penjualan besar-besaran. Akibat penurunan performa di lapangan, kerugian finansial yang signifikan sudah diperkirakan, sehingga manajemen klub dilaporkan mempertimbangkan untuk melepas beberapa bintang, termasuk Anthony Gordon dan Sandro Tonali.
Newcastle mengalami musim yang buruk - ManUnited menjadi tim yang sedang naik daun
Newcastle saat ini hanya berada di peringkat kesembilan Liga Premier. Di Liga Champions, perjalanan mereka sudah berakhir setelah kekalahan telak pada leg kedua babak 16 besar melawan FC Barcelona. Sementara itu, Guimaraes termasuk salah satu dari sedikit pemain yang terus menunjukkan performa bagus sepanjang musim ini. Dalam 35 pertandingan di semua kompetisi, ia telah mencetak sembilan gol dan tujuh assist.
Sementara itu, ManUnited adalah tim yang sedang naik daun di Inggris. Pelatih sementara Michael Carrick telah memenangkan tujuh dari sembilan pertandingan Premier League yang telah dilakoninya, dengan hanya satu kekalahan.
Bruno Guimaraes: Data Kinerja dan Statistik di Newcastle United
Permainan 189 Gol 31 Assist 31