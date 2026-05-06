Kabar terbaru mengenai kondisi kesehatan Sir Alex Ferguson disampaikan saat Michael Owen mengungkapkan rasa 'terkejut' atas dibawa ke rumah sakitnya mantan manajer Manchester United tersebut
Kunjungan ke rumah sakit sebagai tindakan pencegahan dari Old Trafford
Manajer legendaris tersebut dilaporkan sedang berada di Old Trafford untuk menyaksikan United menghadapi rival abadinya ketika ia mulai merasa tidak enak badan. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Ferguson dibawa ke ruang perawatan medis lebih dari satu jam sebelum kick-off yang dijadwalkan pada Minggu sore. Keputusan tersebut digambarkan sebagai langkah pencegahan untuk memastikan kesehatan manajer paling sukses yang pernah dimiliki klub tersebut.
Meskipun kejadian yang tiba-tiba ini langsung menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar setia United, kabar yang lebih positif pun muncul. Menurut talkSPORT, Ferguson telah diizinkan pulang untuk melanjutkan pemulihannya, dengan kondisi yang dianggap tidak separah yang dikhawatirkan oleh beberapa pengamat pada awalnya.
Owen mengungkap percakapan 'tajam' dengan Ferguson
Mantan striker Manchester United, Owen, termasuk di antara mereka yang terkejut dengan perkembangan situasi yang begitu cepat, dan ia membagikan detail percakapan telepon panjang yang dilakukannya dengan Ferguson hanya sehari sebelum pria asal Skotlandia itu dirawat di rumah sakit. Dalam wawancara di talkSPORT, Owen menjelaskan bahwa pria berusia 84 tahun itu tampak dalam suasana hati yang sangat baik dan kondisi kesehatan yang prima saat mereka berbincang pada Sabtu pagi.
"Saya berbicara dengannya, saya meneleponnya selama 40 menit pada pagi itu," ungkap Owen. "Kami membicarakan sepak bola. Kami membicarakan kuda. Seperti yang saya katakan, dia memiliki kuda di sini [di Manor House Stables]. Pada kebanyakan Sabtu pagi, dia menelepon saya, dan kami membahas semua kuda untuk hari itu, serta berbagi informasi dan hal-hal semacam itu."
Owen, yang menghabiskan tiga musim di bawah asuhan Ferguson di Old Trafford, mencatat bahwa tidak ada tanda-tanda peringatan mengenai kondisi mantan bosnya. "Saya berbicara dengannya secara teratur, dan dia terdengar sangat baik, tajam seperti biasa," tambahnya. "Kami banyak membicarakan sepak bola Skotlandia dan apa yang terjadi di sana. Jadi, tentu saja, sangat mengejutkan mendengar bahwa keesokan harinya dia jatuh sakit, tapi semoga saja tidak terlalu serius."
Semangat yang sama terhadap balap kuda
Ikatan antara Owen dan Ferguson tetap kuat jauh setelah hubungan profesional mereka berakhir pada tahun 2012, terutama berkat kecintaan mereka yang sama terhadap balap kuda. Owen bahkan bercanda bahwa ia mengharapkan telepon dari mantan manajernya itu dalam waktu dekat untuk membahas balapan-balapan yang akan datang di Chester.
"Saya belum [berkesempatan berbicara dengannya] sejak saat itu, tapi saya mengharapkan pesan di ponsel saya kapan saja sekarang karena dia akan melihat bahwa kami memiliki empat atau lima kuda yang berlomba hari ini di Chester dan dia pasti penasaran apa yang sedang terjadi. Kuda mana yang harus dia perhatikan?" kata Owen.
Keberadaan yang tak tergantikan di Old Trafford
Meskipun tidak lagi menjabat sebagai duta resmi klub, Ferguson tetap sering hadir dalam pertandingan kandang. Ia sering terlihat di tribun direksi, mendukung tim yang pernah ia latih selama lebih dari 26 tahun. Kondisi kesehatannya telah menjadi sorotan publik sejak ia menjalani operasi darurat akibat pendarahan otak pada 2018, meskipun insiden terbaru ini diperkirakan tidak ada kaitannya.
Komunitas Manchester United terus memandang pemenang 13 kali Liga Premier ini dengan penuh hormat, dan para penggemar serta mantan pemain akan merasa terhibur dengan cerita Owen mengenai ketajaman mental sang manajer saat ia bersiap untuk kembali ke rutinitasnya yang biasa.