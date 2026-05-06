Mantan striker Manchester United, Owen, termasuk di antara mereka yang terkejut dengan perkembangan situasi yang begitu cepat, dan ia membagikan detail percakapan telepon panjang yang dilakukannya dengan Ferguson hanya sehari sebelum pria asal Skotlandia itu dirawat di rumah sakit. Dalam wawancara di talkSPORT, Owen menjelaskan bahwa pria berusia 84 tahun itu tampak dalam suasana hati yang sangat baik dan kondisi kesehatan yang prima saat mereka berbincang pada Sabtu pagi.

"Saya berbicara dengannya, saya meneleponnya selama 40 menit pada pagi itu," ungkap Owen. "Kami membicarakan sepak bola. Kami membicarakan kuda. Seperti yang saya katakan, dia memiliki kuda di sini [di Manor House Stables]. Pada kebanyakan Sabtu pagi, dia menelepon saya, dan kami membahas semua kuda untuk hari itu, serta berbagi informasi dan hal-hal semacam itu."

Owen, yang menghabiskan tiga musim di bawah asuhan Ferguson di Old Trafford, mencatat bahwa tidak ada tanda-tanda peringatan mengenai kondisi mantan bosnya. "Saya berbicara dengannya secara teratur, dan dia terdengar sangat baik, tajam seperti biasa," tambahnya. "Kami banyak membicarakan sepak bola Skotlandia dan apa yang terjadi di sana. Jadi, tentu saja, sangat mengejutkan mendengar bahwa keesokan harinya dia jatuh sakit, tapi semoga saja tidak terlalu serius."



