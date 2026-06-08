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Kabar terbaru mengenai kondisi Christian Eriksen setelah mantan bintang Manchester United dan Tottenham Hotspur itu pingsan di tengah pertandingan persahabatan Denmark melawan Ukraina
Kondisi Eriksen stabil setelah mengalami keadaan darurat medis
Para penggemar Denmark dibuat tercengang pada menit ke-65 pertandingan hari Minggu ketika Eriksen tiba-tiba terjatuh di Nature Energy Park. Gelandang serang yang pernah membela Manchester United dan Tottenham itu tampak merasakan ketidaknyamanan di dadanya sebelum sempat kehilangan kesadaran, sehingga pertandingan langsung dihentikan sementara tim medis bergegas menolongnya.
Asosiasi Sepak Bola Denmark (DBU) dengan cepat memberikan kabar terbaru yang menenangkan setelah insiden mengerikan tersebut. Dalam pernyataan resmi, DBU menegaskan: “Christian Eriksen sadar dan dalam kondisi baik mengingat situasinya. Pertandingan telah dibatalkan.”
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Tenaga medis memastikan respons alat pacu jantung
Setelah gelandang tersebut dibawa ke Rumah Sakit Universitas Odense, dokter tim Denmark Morten Boesen—yang juga bertugas saat Eriksen pingsan lima tahun lalu—menjelaskan bahwa alat pacu jantung dan defibrilator tertanam (ICD) yang dipasang pada pemain tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. “Christian dalam kondisi baik dan berjalan keluar lapangan sendiri. Menurut saya, alat pacu jantungnya merespons sebagaimana mestinya,” jelas Boesen kepada situs web resmi DBU.
Dokter tersebut lebih lanjut menjelaskan apa yang terjadi segera setelah pingsan, dengan menyatakan: “Dia sempat tidak sadarkan diri sebentar tetapi segera sadar kembali dan kami segera dapat berkomunikasi dengannya. Dia sekarang akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit untuk menentukan apa yang menyebabkan insiden tersebut. Kami terus berkomunikasi dengannya dan para dokter di rumah sakit. Namun, Christian dalam kondisi baik dan dia meminta saya untuk menyampaikan salamnya kepada semua pemain dan memberi tahu mereka bahwa dia baik-baik saja.”
Rekan setim dan manajer merasa terkejut
Pelatih Denmark, Brian Riemer, mengakui bahwa beban emosional yang dialami skuadnya membuat pertandingan tidak mungkin dilanjutkan. Meskipun Eriksen sempat memberikan tanda bahwa ia baik-baik saja kepada rekan-rekannya saat meninggalkan lapangan, dampak psikologisnya tetap ada. “Christian Eriksen melambaikan tangan kepada rekan-rekan setimnya saat meninggalkan lapangan,” kata Riemer kepada wartawan setelah pertandingan dihentikan.
Riemer juga mencatat bahwa benturan fisik mungkin telah menyamarkan awal mula masalah medis tersebut. “Beberapa menit sebelum dia pingsan, dia sempat bersenggolan dengan Ruslan Malinovskyi dan saya pikir itulah sebabnya dia terlihat sangat tertekan, tetapi saya salah. Sejak saat itu, baik saya maupun para pemain di lapangan tidak mungkin bisa melanjutkan pertandingan,” tambah sang manajer.
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Komunitas sepak bola global bersatu
Ucapan belasungkawa dan doa terbaik berdatangan dari seluruh benua untuk bintang Wolfsburg tersebut. Manchester United, tempat Eriksen menghabiskan tiga tahun yang produktif, mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: “Seluruh pihak di Manchester United merasa terhibur dengan kabar terbaru dari Denmark mengenai Christian Eriksen setelah pertandingan persahabatan yang dibatalkan hari ini melawan Ukraina. Klub mengirimkan doa dan dukungan kepada Christian serta keluarga Eriksen sambil menunggu kabar lebih lanjut.”
Klub lamanya, Tottenham, juga mengirimkan pesan dukungan: “Doa kami menyertai Christian Eriksen dan keluarganya. Semoga kamu cepat sembuh total, Christian. Kami semua mendukungmu.” Klubnya saat ini, Wolfsburg, menegaskan bahwa mereka tetap menjalin komunikasi yang erat dengan Asosiasi Sepak Bola Denmark sementara dunia sepak bola menunggu hasil pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.