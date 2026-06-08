Kabar terbaru mengenai kondisi Christian Eriksen setelah mantan bintang Manchester United dan Tottenham Hotspur itu pingsan di tengah pertandingan persahabatan Denmark melawan Ukraina

Setelah gelandang tersebut dibawa ke Rumah Sakit Universitas Odense, dokter tim Denmark Morten Boesen—yang juga bertugas saat Eriksen pingsan lima tahun lalu—menjelaskan bahwa alat pacu jantung dan defibrilator tertanam (ICD) yang dipasang pada pemain tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. “Christian dalam kondisi baik dan berjalan keluar lapangan sendiri. Menurut saya, alat pacu jantungnya merespons sebagaimana mestinya,” jelas Boesen kepada situs web resmi DBU.

Dokter tersebut lebih lanjut menjelaskan apa yang terjadi segera setelah pingsan, dengan menyatakan: “Dia sempat tidak sadarkan diri sebentar tetapi segera sadar kembali dan kami segera dapat berkomunikasi dengannya. Dia sekarang akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit untuk menentukan apa yang menyebabkan insiden tersebut. Kami terus berkomunikasi dengannya dan para dokter di rumah sakit. Namun, Christian dalam kondisi baik dan dia meminta saya untuk menyampaikan salamnya kepada semua pemain dan memberi tahu mereka bahwa dia baik-baik saja.”