Kabar terbaru mengenai cedera William Saliba: rasa sakit bek Arsenal dan timnas Prancis itu 'semakin parah' di tengah kekhawatiran akan operasi
Bintang Arsenal mengatasi rasa tidak nyaman
Menurut laporan dari L’Equipe, bek tengah Arsenal, Saliba, kemungkinan akan menjalani operasi punggung setelah menyelesaikan tugasnya bersama tim nasional musim panas ini. Bek berusia 25 tahun tersebut telah berjuang mengatasi masalah punggung yang berkepanjangan selama beberapa minggu terakhir. Meskipun cedera tersebut tidak menghalanginya untuk bermain penuh selama 120 menit dalam final Liga Champions UEFA melawan Paris Saint-Germain pada Sabtu lalu, rasa sakitnya dilaporkan semakin parah sejak pertandingan puncak tersebut.
Tempat di Piala Dunia berhasil dipertahankan
Penilaian awal dari Foot Mercato memicu kekhawatiran bahwa sang bek harus absen dalam waktu lama, yang berpotensi mengancam posisinya dalam skema Didier Deschamps. Meskipun perwakilan Saliba menyatakan keprihatinan yang mendalam terkait kemunduran ini, tim medis tim nasional Prancis tetap jauh lebih optimis. Yang terpenting, serangkaian pemeriksaan medis lanjutan yang dilakukan pada hari Senin menunjukkan hasil yang positif, sehingga bek tengah tersebut dinyatakan layak untuk berpartisipasi dalam turnamen mendatang.
Klub menyadari adanya pemutusan hubungan kerja
Pihak Arsenal sudah menyadari bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan bisa mengandalkan bek andal tersebut segera setelah turnamen berakhir. Juara Liga Premier itu memahami bahwa operasi yang diperlukan rencananya akan dilakukan pada akhir musim panas. Meskipun Saliba diperkirakan akan membela Les Bleus, kini muncul kekhawatiran serius di dalam klub di Emirates Stadium bahwa ia akan absen pada awal musim kompetisi domestik berikutnya.
Tantangan turnamen global semakin mendekat
Saliba, yang tampil dalam 50 pertandingan selama musim di mana Arsenal meraih gelar juara, kini akan fokus pada turnamen internasional keduanya bersama Prancis setelah sebelumnya berlaga di Qatar 2022. Ia bergabung dengan Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, dan Maxence Lacroix sebagai pilihan bek tengah yang dipilih Deschamps. Les Bleus akan memulai kampanye Grup I mereka melawan Senegal pada 16 Juni, sebuah pertandingan yang mengingatkan pada kekalahan 1-0 yang terkenal pada tahun 2002.