Kabar terbaru mengenai cedera Leah Williamson disampaikan oleh pelatih timnas wanita Inggris, Sarina Wiegman, setelah seorang pemain Inggris terpaksa mundur dari skuad menjelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Islandia

Kondisi fisik Williamson tidak hanya penting bagi Inggris. Arsenal akan menghadapi sejumlah pertandingan besar, termasuk semifinal Liga Champions dua leg melawan Lyon dalam upaya mereka mempertahankan gelar juara Eropa. The Gunners juga harus menghadapi tumpukan jadwal pertandingan Liga Super Wanita, yang berarti mereka pada dasarnya bermain setiap tiga hari hingga akhir musim. Kembalinya Williamson tidak hanya akan sangat berarti bagi Arsenal dalam upaya mencapai tujuan mereka di Liga Champions Wanita dan WSL, mengingat kualitasnya, tetapi juga dalam hal jumlah pemain, karena manajer The Gunners, Renee Slegers, ingin menjaga timnya tetap segar selama beberapa minggu terakhir musim ini.

Dari sudut pandang Inggris, Wiegman pasti merasa optimis melihat bagaimana duet bek tengah baru Lotte Wubben-Moy dan Esme Morgan tampil melawan Spanyol saat Williamson absen, berhasil menjaga gawang tetap bersih melawan juara dunia. Melihat kepercayaan pada pasangan tersebut terbayar dengan baik adalah hal yang baik menjelang laga melawan Islandia, dengan tidak ada tekanan besar untuk segera memaksakan kembalinya Williamson ke lapangan ketika diketahui bahwa skuad mampu beradaptasi tanpa dirinya, sehingga memungkinkan dia untuk mengelola pemulihannya dengan cara terbaik.

The Lionesses berharap dapat membawa kepercayaan diri yang besar dari kemenangan atas Spanyol ke pertandingan Sabtu melawan Islandia, saat juara Eropa ini berusaha mempertahankan posisi mereka di puncak grup kualifikasi Piala Dunia. Hanya pemenang grup yang akan lolos otomatis ke turnamen musim panas mendatang, dan kemenangan atas Islandia menjadi semakin penting mengingat pertandingan berikutnya Inggris adalah laga tandang melawan Spanyol pada bulan Juni.