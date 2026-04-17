Getty Images
Diterjemahkan oleh
Kabar terbaru mengenai cedera Leah Williamson disampaikan oleh pelatih timnas wanita Inggris, Sarina Wiegman, setelah seorang pemain Inggris terpaksa mundur dari skuad menjelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Islandia
Lutut, betis, otot paha belakang: Masalah cedera yang dialami Williamson musim ini
Williamson mengalami masalah kebugaran sepanjang musim ini. Ia memulai musim ini dalam proses pemulihan dari cedera lutut yang dialaminya saat Inggris menjuarai Kejuaraan Eropa, sehingga penampilan pertamanya bersama Arsenal musim ini baru terwujud pada pertengahan Desember. Pada Januari, dia mengalami cedera otot betis yang membuatnya absen selama sebulan, dan kemudian, tepat saat dia mulai menemukan ritme permainannya, Williamson mengalami cedera otot paha belakang, yang berarti sudah lebih dari empat minggu sejak dia terakhir kali bermain untuk klub atau tim nasional.
- Getty
Tetap berharap: Optimisme Inggris terkait ketersediaan Williamson
Meskipun demikian, Wiegman memanggil kapten Inggris itu untuk pemusatan latihan bulan ini, karena ia telah kembali berlatih bersama Arsenal namun belum sempat turun ke lapangan dalam sebuah pertandingan. Namun, Williamson tidak dapat masuk dalam skuad untuk pertandingan hari Selasa melawan Spanyol di Wembley, dan hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan saat timnya mengalahkan juara dunia itu dengan skor 1-0 dalam pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia ini.
"Dia sedang menuju arah yang benar, ini hanya sedikit terlalu dini. Kami tidak ingin mengambil risiko besar dengannya," kata Wiegman kepada ITV mengenai absennya kaptennya, saat berbicara sebelum pertandingan. Dalam konferensi pers pasca-pertandingan, manajer Inggris itu menambahkan bahwa ia tidak menganggap itu "hal yang bijak" untuk memasukkan bek tersebut ke dalam pertandingan "tingkat tertinggi" pada tahap ini. "Tapi dia dalam kondisi yang sangat baik dan kami berharap dia bisa bermain untuk kami pada hari Sabtu," pungkasnya.
Kabar baik dan kabar buruk: Wiegman memberikan kabar terbaru mengenai skuad
Saat berbicara pada hari Jumat, menjelang pertandingan di Islandia, Wiegman menegaskan bahwa Williamson "sudah fit" namun enggan berkomentar apakah sang bek akan diturunkan. "Dia akan berlatih dan keputusan akhir selalu kami ambil setelah sesi latihan," tambah pelatih timnas Inggris itu. Kabar baiknya, Williamson masih berada di pemusatan latihan dan tetap bersama tim, yang mengindikasikan bahwa kondisinya memang sudah cukup baik untuk berpotensi masuk dalam daftar pemain yang akan bertanding di Reykjavik pada hari Sabtu.
Sayangnya, hal yang sama tidak berlaku bagi Keira Barry, yang harus mundur dari skuad pada hari Jumat. Penyerang berusia 20 tahun ini telah menikmati awal yang bagus di Amerika Serikat, setelah meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Bay FC pada bulan Februari, dan akibatnya dipanggil ke skuad senior Inggris untuk pertama kalinya, sebagai pengganti pemain sayap London City Lionesses, Freya Godfrey, yang cedera. Namun, dalam konferensi pers hari Jumat, Wiegman mengonfirmasi bahwa Barry kini telah kembali ke klubnya karena masalah pergelangan kaki.
- Getty Images
Kondisi fisik Williamson sangat penting bagi Inggris — dan Arsenal
Kondisi fisik Williamson tidak hanya penting bagi Inggris. Arsenal akan menghadapi sejumlah pertandingan besar, termasuk semifinal Liga Champions dua leg melawan Lyon dalam upaya mereka mempertahankan gelar juara Eropa. The Gunners juga harus menghadapi tumpukan jadwal pertandingan Liga Super Wanita, yang berarti mereka pada dasarnya bermain setiap tiga hari hingga akhir musim. Kembalinya Williamson tidak hanya akan sangat berarti bagi Arsenal dalam upaya mencapai tujuan mereka di Liga Champions Wanita dan WSL, mengingat kualitasnya, tetapi juga dalam hal jumlah pemain, karena manajer The Gunners, Renee Slegers, ingin menjaga timnya tetap segar selama beberapa minggu terakhir musim ini.
Dari sudut pandang Inggris, Wiegman pasti merasa optimis melihat bagaimana duet bek tengah baru Lotte Wubben-Moy dan Esme Morgan tampil melawan Spanyol saat Williamson absen, berhasil menjaga gawang tetap bersih melawan juara dunia. Melihat kepercayaan pada pasangan tersebut terbayar dengan baik adalah hal yang baik menjelang laga melawan Islandia, dengan tidak ada tekanan besar untuk segera memaksakan kembalinya Williamson ke lapangan ketika diketahui bahwa skuad mampu beradaptasi tanpa dirinya, sehingga memungkinkan dia untuk mengelola pemulihannya dengan cara terbaik.
The Lionesses berharap dapat membawa kepercayaan diri yang besar dari kemenangan atas Spanyol ke pertandingan Sabtu melawan Islandia, saat juara Eropa ini berusaha mempertahankan posisi mereka di puncak grup kualifikasi Piala Dunia. Hanya pemenang grup yang akan lolos otomatis ke turnamen musim panas mendatang, dan kemenangan atas Islandia menjadi semakin penting mengingat pertandingan berikutnya Inggris adalah laga tandang melawan Spanyol pada bulan Juni.