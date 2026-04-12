Kabar terbaru mengenai cedera Emi Martinez disampaikan oleh Unai Emery setelah kiper Aston Villa itu mundur dari pertandingan melawan Nottingham Forest saat sesi pemanasan
Martinez mengalami cedera pada betisnya
Pemain internasional Argentina ini telah berjuang mengatasi masalah betis yang kambuh sepanjang musim ini, dan masalah tersebut kembali muncul saat pemanasan di Nottingham. Dengan hanya tersisa 20 menit sebelum pertandingan dimulai, Martinez memberi tahu staf pelatih bahwa ia tidak dapat bermain, menandai kali ketiga musim ini ia mundur dari pertandingan pada tahap akhir persiapan.
Menjelaskan situasi tersebut setelah hasil imbang 1-1 melawan Forest, Emery mengonfirmasi penyebab ketidaknyamanan yang membuat pemain andalannya itu absen. "Dia memberi tahu kami, saat pemanasan, bahwa dia merasa tidak nyaman dengan betisnya," ungkap manajer Villa itu. "Dia merasa sakit. Dan tentu saja, yang terpenting adalah bagaimana Marco merespons situasi ini. Itu sungguh luar biasa."
Emery memuji asistennya, Bizot
Meskipun absennya Martinez menjadi pukulan telak bagi tim yang sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions, kiper cadangan berusia 35 tahun, Bizot, mendapat pujian tinggi atas penampilannya yang profesional.
Kiper veteran yang didatangkan dari Brest musim panas lalu ini berperan penting dalam mengamankan satu poin bagi tim tamu, dengan melakukan penyelamatan krusial untuk menggagalkan upaya Neco Williams dan Morgan Gibbs-White.
Emery sangat memuji cara Bizot menangani tekanan di akhir pertandingan, dengan menyatakan: "Marco benar-benar fantastis. Tentu saja, dia (Martinez) perlu memahami rasa sakitnya, dan dalam situasi menjelang pertandingan, dia gagal. Dan dalam situasi ini, 'baiklah, ganti dan pemain lain' dan lihatlah bagaimana dia bermain hari ini."
Tema yang sering muncul
Absennya kali ini menambah daftar masalah ketersediaan pemain yang semakin panjang bagi Martinez musim ini. Kiper tersebut sebelumnya harus mundur dari pertandingan saat timnya menang melawan Feyenoord dan Brighton dalam keadaan serupa setelah merasakan sakit saat pemanasan. Ia juga harus diganti pada babak pertama saat timnya bermain imbang tanpa gol melawan Crystal Palace pada bulan Januari.
Meskipun perubahan mendadak ini sering terjadi, Emery tetap fokus pada kemampuan skuad untuk beradaptasi daripada terpaku pada kondisi kebugaran kiper andalannya. Ketika ditanya apakah ia masih bisa sepenuhnya mengandalkan pemain berusia 31 tahun itu mengingat masalah betis yang terus-menerus ini, manajer asal Spanyol itu tetap bersikap pragmatis, dengan menjawab: "Satu-satunya keputusan saya, atau satu-satunya fokus saya terhadap segala yang terjadi adalah mencoba memberikan respons yang baik."
Perjalanan Villa di Liga Champions terus berlanjut
Meskipun terjadi gangguan di lini pertahanan, Aston Villa berhasil pulang dari City Ground dengan membawa satu poin, sambil terus berjuang untuk finis di empat besar.
Apakah Martinez akan fit untuk pertandingan-pertandingan mendatang masih harus dilihat, namun penampilan Bizot setidaknya telah memberikan sedikit ketenangan bagi para pendukung Villa. Untuk saat ini, tim medis akan memantau dengan cermat cedera betis pemain asal Argentina tersebut untuk memastikan ia dapat kembali ke skuad tanpa komplikasi lebih lanjut seiring dengan semakin sengitnya persaingan menuju Liga Champions.