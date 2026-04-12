Kabar terbaru mengenai cedera Emi Martinez disampaikan oleh Unai Emery setelah kiper Aston Villa itu mundur dari pertandingan melawan Nottingham Forest saat sesi pemanasan

Pemain internasional Argentina ini telah berjuang mengatasi masalah betis yang kambuh sepanjang musim ini, dan masalah tersebut kembali muncul saat pemanasan di Nottingham. Dengan hanya tersisa 20 menit sebelum pertandingan dimulai, Martinez memberi tahu staf pelatih bahwa ia tidak dapat bermain, menandai kali ketiga musim ini ia mundur dari pertandingan pada tahap akhir persiapan.

Menjelaskan situasi tersebut setelah hasil imbang 1-1 melawan Forest, Emery mengonfirmasi penyebab ketidaknyamanan yang membuat pemain andalannya itu absen. "Dia memberi tahu kami, saat pemanasan, bahwa dia merasa tidak nyaman dengan betisnya," ungkap manajer Villa itu. "Dia merasa sakit. Dan tentu saja, yang terpenting adalah bagaimana Marco merespons situasi ini. Itu sungguh luar biasa."