Kabar terbaru mengenai cedera Declan Rice yang menunjukkan ‘tanda-tanda ketidaknyamanan’ akan membuat Arsenal—yang sedang memburu gelar juara Liga Premier—khawatir, setelah gelandang tersebut dicoret dari skuad Inggris
Gelombang eksodus internasional
Minggu ini, gelombang pemain yang mundur melanda skuad Three Lions, dengan delapan pemain mundur lebih awal menjelang laga persahabatan melawan Jepang. Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan bagi para pendukung Arsenal adalah absennya Rice, yang selalu menjadi andalan di lini tengah mereka musim ini, dan hanya absen dalam satu pertandingan liga akibat cedera lutut pada bulan Desember. Bergabung dengannya di ruang perawatan adalah Saka dan Madueke; yang terakhir terlihat mengenakan penyangga lutut setelah mendapat tekel keras saat Inggris bermain imbang 1-1 dengan Uruguay. Gelombang cedera yang tiba-tiba ini datang pada saat yang kritis bagi The Gunners, yang sedang berjuang untuk meraih gelar di berbagai kompetisi saat musim memasuki fase akhir yang menentukan.
Kebijakan tanpa risiko
Tuchel menanggapi eksodus besar-besaran tersebut dengan menjelaskan bahwa meskipun para pemain sangat ingin membela negara mereka, hasil pemeriksaan medis membuat partisipasi mereka tidak mungkin dilakukan di tengah jadwal sepak bola yang padat.
Mengenai kebugaran para pemain yang dilepas lebih awal, Tuchel menyatakan: “Tidak ada yang bisa saya tambahkan lagi, sebagai pelatih, saya bukan ahli medis. Kami melakukan penilaian setelah pertandingan, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu bertahan dan mendapatkan menit bermain.
“Mereka menjalani penilaian medis, mereka sangat ingin bermain, ingin memperjelas situasinya, dan sangat ingin terlibat, tetapi tidak masuk akal untuk mengambil risiko ini. Jika ini pertandingan terakhir musim ini, kami akan mempertahankan mereka, mencoba segala cara, tetapi itu tidak masuk akal.
"Risiko memperburuk cedera terlalu besar, mereka jelas merasa tidak nyaman. Tidak masuk akal bagi mereka untuk tetap bermain. [Noni] terlihat lebih baik daripada yang dia rasakan, tapi dia akan absen selama beberapa hari.”
Kenyataan tentang kelelahan kerja
Masalah kebugaran yang dialami Rice dan rekan-rekan setimnya menyoroti beban fisik dan mental yang semakin berat bagi para pemain elit yang telah menorehkan ribuan menit pertandingan kompetitif musim ini.
Menanggapi situasi tersebut, Tuchel menyatakan: “Kecewa, tapi bukan pada para pemain, melainkan pada kenyataan bahwa kami ingin semua orang dalam kondisi semangat dan kesehatan yang baik. Ini adalah realitas musim ini, akhir Maret, realitas para pemain dalam pertandingan Eropa, lebih dari satu kompetisi, semua turnamen piala sedang berlangsung. Itulah kenyataannya. Para pemain yang telah bermain selama 3.000, 4.000, 5.000 menit, kami beri mereka istirahat. Menit bermain yang lebih banyak daripada total musim lalu.
"Para pemain membutuhkan dan layak mendapatkan istirahat mental dari sepak bola. Kami bisa melihat energi yang mereka bawa saat kembali ke kamp. Lingkungan baru bagi mereka untuk kembali dan tampil. Kami ingin mereka bermain baik untuk klub mereka. Ini kesempatan terakhir kami sebelum berangkat ke Amerika. Ini mengecewakan. Saya tidak marah pada para pemain; semua orang sangat ingin datang. Mereka ingin berada di tengah-tengah tim. Ini kenyataan, kami memiliki tim yang kuat besok. Skuad lengkap untuk dipilih, semua tersedia, 21 atau 22 pemain lapangan, beberapa pemain yang segar. Saya antusias untuk besok.”
Minggu yang menentukan musim ini
Arsenal akan segera diuji seberapa dalam kedalaman skuad mereka, dimulai dengan laga perempat final Piala FA melawan Southampton pada 4 April, yang disusul dengan laga tandang Liga Champions melawan Sporting CP hanya tiga hari kemudian. Kondisi kebugaran Rice masih menjadi tanda tanya besar untuk kedua pertandingan tersebut, sehingga Arteta harus mengambil keputusan sulit: apakah akan mengambil risiko dengan memainkan pemain andalannya itu atau mengistirahatkannya demi laga di kompetisi Eropa. Dengan perebutan gelar Liga Premier yang sangat ketat, tim medis The Gunners berada di bawah tekanan besar untuk memastikan para bintang yang mengalami cedera ringan dapat kembali ke lapangan tepat waktu menjelang fase penentuan.