Kabar terbaru cedera Mohamed Salah: Kapan Liverpool ‘mengharapkan kembalinya’ sang Raja Mesir, yang dipastikan absen dalam laga terakhir melawan Man Utd sebelum hengkang secara gratis dari Anfield
Cedera hamstring menimpa sang Raja
Liverpool mengalami pukulan taktis yang cukup berat setelah Salah harus absen akibat cedera otot paha belakang yang dialaminya saat melawan Crystal Palace pekan lalu. Waktunya pun terasa sangat menyedihkan karena hal ini membuat sang penyerang tak bisa tampil untuk terakhir kalinya di Old Trafford—tempat di mana ia selalu tampil gemilang—sebelum hengkang pada musim panas ini. Yang menarik, Salah sendiri yang memulai pembicaraan untuk mengakhiri kontraknya setahun lebih awal, setelah mencapai kesepakatan bersama dengan klub untuk hengkang dengan status bebas transfer meskipun kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027.
Slot mengonfirmasi ketidakhadirannya
Dalam konferensi pers prapertandingan, Slot membahas kondisi pemain sayap andalannya sambil menyoroti etos kerja legendaris sang pemain meski menghadapi kendala fisik. Saat berbicara kepada media menjelang lawatan ke Manchester, pelatih asal Belanda itu menjelaskan perkiraan waktu kembalinya sang pemain.
Ia menyatakan: “Seperti yang kita ketahui tentang Mo, ia selalu bekerja keras baik saat fit maupun saat cedera untuk bisa kembali. Ia biasanya lebih bugar daripada yang lain, jadi kami mengharapkan ia kembali untuk bagian akhir musim ini. Bukan untuk besok. Selalu menjadi kelegaan besar bahwa cederanya ringan sehingga ia bisa bermain untuk kami dan Piala Dunia. Setiap kali ada pemain yang pantas mendapat perpisahan, itu adalah kabar baik.”
Berjuang untuk lolos ke Liga Champions
Dengan Liverpool yang saat ini tertinggal dari United di klasemen, taruhannya dalam laga ini jauh melampaui rivalitas lokal, karena kedua klub bersaing untuk finis di tiga besar dan memastikan tiket ke kompetisi Eropa. Slot menekankan bahwa pentingnya pertandingan ini tidak terpengaruh oleh absennya beberapa pemain, melainkan lebih berfokus pada tujuan yang lebih besar menjelang akhir musim.
Dia mengatakan: "Setiap pertandingan selalu berpengaruh pada posisi di klasemen, jadi ini bukan hanya soal Man Utd. Kami sadar ini adalah pertandingan besar, bukan hanya karena lawannya United, tetapi juga demi Liga Champions dan posisi tertinggi yang bisa diraih di liga. Kami ingin memenangkannya, tapi itu tidak mungkin, jadi kami ingin berusaha finis setinggi mungkin."
Pertandingan perebutan tempat ketiga
Liverpool akan bertandang ke Old Trafford pada Minggu, 3 Mei ini, dengan selisih tiga poin di belakang United saat persaingan untuk finis di tiga besar mencapai puncaknya. United saat ini berada di posisi ketiga dengan 61 poin, sementara The Reds berada di peringkat keempat dengan 58 poin; kemenangan bagi pasukan Slot akan membuat mereka menyalip rival mereka berkat selisih gol. Menghadapi tim United yang sedang bangkit dan telah memenangkan enam dari tujuh pertandingan kandang terakhir mereka di bawah asuhan Michael Carrick, Liverpool harus tampil lebih tajam tanpa kehadiran Salah untuk mengamankan status mereka di Liga Champions.