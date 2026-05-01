Kabar terbaru cedera Mohamed Salah: Kapan Liverpool ‘mengharapkan kembalinya’ sang Raja Mesir, yang dipastikan absen dalam laga terakhir melawan Man Utd sebelum hengkang secara gratis dari Anfield

Dalam konferensi pers prapertandingan, Slot membahas kondisi pemain sayap andalannya sambil menyoroti etos kerja legendaris sang pemain meski menghadapi kendala fisik. Saat berbicara kepada media menjelang lawatan ke Manchester, pelatih asal Belanda itu menjelaskan perkiraan waktu kembalinya sang pemain.

Ia menyatakan: “Seperti yang kita ketahui tentang Mo, ia selalu bekerja keras baik saat fit maupun saat cedera untuk bisa kembali. Ia biasanya lebih bugar daripada yang lain, jadi kami mengharapkan ia kembali untuk bagian akhir musim ini. Bukan untuk besok. Selalu menjadi kelegaan besar bahwa cederanya ringan sehingga ia bisa bermain untuk kami dan Piala Dunia. Setiap kali ada pemain yang pantas mendapat perpisahan, itu adalah kabar baik.”