Kabar terbaru cedera Liverpool: Nasib sial kembali menimpa Federico Chiesa yang dipulangkan oleh timnas Italia, namun ada kabar baik bagi Hugo Ekitike yang dipanggil masuk skuad Prancis
Italia mengonfirmasi keputusan terkait Chiesa
Chiesa telah masuk dalam skuad Italia untuk babak play-off Piala Dunia, di mana mereka akan menghadapi Irlandia Utara terlebih dahulu sebelum bertanding melawan Wales atau Bosnia jika berhasil lolos dari babak semifinal. Pemain berusia 28 tahun itu tampil sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan saat Liverpool kalah dari Brighton pada akhir pekan lalu, namun kini telah dipastikan bahwa mantan bintang Juventus tersebut akan pulih dari cedera terbarunya yang dialami di Merseyside.
Sebuah pernyataan dari Azzurri berbunyi: "Federico Chiesa, yang kondisinya telah dinilai setibanya di Pusat Teknis Federal, dianggap tidak dapat bermain untuk dua pertandingan berikutnya dan, atas kesepakatan dengan klub, meninggalkan kamp pelatihan tim nasional."
Manajer Gennaro Gattuso menambahkan: "Chiesa hadir untuk pemanggilan kemarin, tetapi ia mengalami beberapa masalah fisik ringan, dan baik dia maupun saya berpendapat bahwa tidak ada gunanya baginya untuk tetap tinggal."
Chiesa didatangkan pada akhir musim panas menjelang musim 2024-25 dan kesulitan mendapatkan tempat reguler di bawah asuhan manajer Arne Slot. Meskipun ia telah tampil dalam 23 pertandingan Liga Premier musim ini, mencetak dua gol dan memberikan satu assist, hanya satu di antaranya yang sebagai starter.
Ekitike tetap bergabung dengan timnas Prancis meski mengalami cedera otot
Ada juga banyak kekhawatiran mengenai kondisi fisik Ekitike. Penyerang tersebut harus ditarik keluar lebih awal di Stadion AMEX dan meninggalkan lapangan dengan langkah yang hati-hati, namun ia kemudian terlihat tiba untuk bergabung dengan timnas Prancis di kamp latihan Clairefontaine.
Les Bleus akan memainkan dua pertandingan persahabatan melawan Brasil dan Kolombia di Amerika Serikat, dan Ekitike berharap mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya sebelum Piala Dunia. Pemain berusia 23 tahun ini menghadapi persaingan ketat untuk memperebutkan tempat di starting XI, dengan pemain-pemain seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, Marcus Thuram, dan Rayan Cherki yang semuanya siap diturunkan oleh manajer Didier Deschamps.
Liverpool dilanda cedera selama upaya mempertahankan gelar yang mengecewakan
Manajer Liverpool, Slot, harus menghadapi banyak cedera sepanjang musim 2025-26. Alexander Isak, yang didatangkan pada bursa transfer musim panas, mengalami kesulitan menjaga kebugarannya setelah memaksakan kepindahannya dari Newcastle, dan kemudian harus menjalani operasi pergelangan kaki setelah mengalami cedera saat mencetak gol melawan Tottenham pada bulan Desember.
Bek muda Giovanni Leoni sedang dalam proses pemulihan dari cedera ligamen anterior cruciate, namun kiper Alisson Becker dan penyerang Mohamed Salah berharap dapat kembali bermain setelah jeda internasional bulan Maret.
The Reds masih memiliki peluang untuk lolos ke Liga Champions
Meskipun masalah kebugaran menjadi kendala utama bagi Slot dan Liverpool musim ini, mereka masih memiliki peluang untuk menutup musim dengan gemilang. Saat ini mereka berada di peringkat kelima klasemen Liga Premier, yang cukup untuk mengamankan tiket ke Liga Champions berkat peringkat koefisien UEFA Inggris yang kuat, sementara mereka selanjutnya akan menghadapi Paris Saint-Germain di perempat final kompetisi klub elit Eropa tersebut.
Pertandingan pertama mereka setelah jeda internasional adalah laga tandang di Piala FA melawan Manchester City, yang berhasil merebut gelar Carabao Cup pada Minggu berkat kemenangan 2-0 atas Arsenal.