Kabar terbaru cedera Liverpool: Nasib sial kembali menimpa Federico Chiesa yang dipulangkan oleh timnas Italia, namun ada kabar baik bagi Hugo Ekitike yang dipanggil masuk skuad Prancis

Chiesa telah masuk dalam skuad Italia untuk babak play-off Piala Dunia, di mana mereka akan menghadapi Irlandia Utara terlebih dahulu sebelum bertanding melawan Wales atau Bosnia jika berhasil lolos dari babak semifinal. Pemain berusia 28 tahun itu tampil sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan saat Liverpool kalah dari Brighton pada akhir pekan lalu, namun kini telah dipastikan bahwa mantan bintang Juventus tersebut akan pulih dari cedera terbarunya yang dialami di Merseyside.

Sebuah pernyataan dari Azzurri berbunyi: "Federico Chiesa, yang kondisinya telah dinilai setibanya di Pusat Teknis Federal, dianggap tidak dapat bermain untuk dua pertandingan berikutnya dan, atas kesepakatan dengan klub, meninggalkan kamp pelatihan tim nasional."

Manajer Gennaro Gattuso menambahkan: "Chiesa hadir untuk pemanggilan kemarin, tetapi ia mengalami beberapa masalah fisik ringan, dan baik dia maupun saya berpendapat bahwa tidak ada gunanya baginya untuk tetap tinggal."

Chiesa didatangkan pada akhir musim panas menjelang musim 2024-25 dan kesulitan mendapatkan tempat reguler di bawah asuhan manajer Arne Slot. Meskipun ia telah tampil dalam 23 pertandingan Liga Premier musim ini, mencetak dua gol dan memberikan satu assist, hanya satu di antaranya yang sebagai starter.