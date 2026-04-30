Kabar terbaru cedera Julian Alvarez: Diego Simeone memberikan informasi terkini setelah bintang Atletico Madrid itu ditarik keluar saat melawan Arsenal
Simeone optimis soal ketersediaan Alvarez
Petinggi Atleti harus menanti dengan cemas pada Rabu malam setelah striker andalan mereka terpaksa keluar lapangan dengan tertatih-tatih saat pertandingan tinggal tersisa 13 menit. Pemenang Piala Dunia itu tampaknya mengalami cedera pergelangan kaki saat berebut bola dengan gelandang Arsenal, Eberechi Eze, dan terlihat kesakitan sebelum digantikan.
Meskipun ada adegan-adegan mengkhawatirkan di pinggir lapangan, Simeone dengan cepat meredam kekhawatiran tentang keparahan masalah tersebut saat konferensi pers pasca-pertandingan. "Yah, mengetahui mereka, mereka pasti akan tampil pada Selasa," kata pelatih Atleti itu kepada wartawan saat ditanya tentang daftar cedera yang semakin panjang. "Saya tidak berpikir akan ada pemain yang tidak bisa bermain pada Selasa."
Para bintang Atlético tengah berjuang melawan waktu
Alvarez bukanlah satu-satunya korban dalam pertandingan yang berlangsung sengit di ibu kota Spanyol itu, karena tuan rumah harus menanggung akibat dari pertarungan fisik tersebut. Giuliano Simeone terpaksa ditarik keluar karena mengalami cedera ringan, sementara Alexander Sorloth sama sekali tidak diturunkan karena masih dalam proses pemulihan dari cedera.
Simeone menjelaskan secara rinci mengenai keluhan yang dialami para pemain, dengan mengatakan: "Saya kira mereka mungkin merasa sedikit tidak nyaman secara fisik saat ini. Giuliano karena benturan, Julian akibat terjatuh di tengah lapangan, dan Sorloth mengalami cedera otot paha belakang, tapi saya yakin mereka akan siap bertanding."
Drama di luar lapangan mengiringi pertandingan semifinal
Pertandingan itu sendiri diawali oleh ketegangan yang cukup tinggi di antara kedua kubu terkait kondisi lapangan. Dalam apa yang digambarkan sebagai 'perang rumput', Arsenal dilaporkan meminta inspeksi resmi dari UEFA terkait ketinggian rumput hanya beberapa jam sebelum kick-off, karena khawatir tim asuhan Simeone berupaya memperlambat permainan umpan-umpan mereka.
Pertarungan taktis berlanjut di lapangan, di mana Viktor Gyokeres membawa The Gunners unggul melalui tendangan penalti. Alvarez akhirnya menyamakan kedudukan dengan tendangan penalti yang akurat, meskipun malamnya berakhir lebih awal setelah bertabrakan dengan Eze.
Leg kedua diprediksi akan berlangsung sengit di London
Dengan skor imbang 1-1 yang sangat ketat, Atletico harus segera bersiap sebelum bertandang ke London Utara. Mereka dijadwalkan menghadapi Valencia di La Liga pada Sabtu mendatang, sebuah pertandingan yang kemungkinan besar akan membuat Simeone merotasi skuadnya untuk melindungi para pemain yang mengalami cedera ringan. Prioritas utama tetap memastikan bahwa Alvarez, Giuliano, dan Sorloth berada dalam kondisi 100 persen untuk leg kedua.
Saat The Gunners bersiap menjamu Atletico di lapangan yang diharapkan Mikel Arteta akan lebih mendukung gaya permainan timnya, kondisi kebugaran Alvarez tetap menjadi topik utama. Jika pemain berusia 26 tahun itu fit untuk menjadi starter seperti yang diprediksi Simeone, ia akan tetap menjadi ancaman utama bagi harapan Arsenal untuk mencapai final Liga Champions pertama mereka sejak 2006.