Kabar tentang kemungkinan kembalinya Frank Lampard ke Chelsea ditanggapi oleh pemilik Coventry setelah keberhasilan 'besar' meraih gelar juara Championship
Raja memuji pencapaian promosi yang 'luar biasa'
Lampard telah sepenuhnya memulihkan reputasinya sebagai manajer dengan mengakhiri absennya Coventry City selama 25 tahun dari kasta tertinggi. Mantan gelandang timnas Inggris itu mengambil alih tim yang sedang dalam masa transisi dan membawa mereka meraih gelar juara Championship, sebuah prestasi yang menurut pemilik klub Doug King tidak boleh diremehkan mengingat kondisi keuangan di divisi kedua.
"Dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa; ini adalah 18 bulan yang luar biasa bagi kami dan baginya," kata King kepada BBC CWR. "Saya yakin dia sedang merenung. Saya berkata kepadanya: 'Jangan meremehkan betapa sulitnya apa yang baru saja kamu capai.' Dia telah melakukan hal-hal besar dalam karier bermainnya, tetapi untuk keluar dari liga ini sebagai juara tanpa dana talangan, dari posisi kami sebelumnya, adalah pencapaian besar yang tidak dapat dirampas oleh siapa pun darinya."
Menangani lowongan posisi manajer Chelsea
Kesuksesan Coventry ini bertepatan dengan gejolak baru di Chelsea, yang memecat Liam Rosenior pada Rabu lalu. Rosenior hanya bertahan tiga bulan sebagai pelatih, dan hengkang setelah rentetan hasil buruk berupa lima kekalahan beruntun di Liga Premier. Mengingat hubungan Lampard yang sudah lama terjalin dengan The Blues, namanya pun secara alami masuk dalam pembicaraan untuk mengisi posisi kosong di London Barat tersebut.
"Semua orang akan dikaitkan dengan segala hal; ini seperti komidi putar. Agak mengecewakan bahwa klub-klub menunjuk tiga atau empat manajer dalam satu musim," kata King mengenai spekulasi yang sedang beredar. Sementara Chelsea sedang mencari manajer tetap terbaru mereka, King tetap berharap bahwa ikatan emosional yang telah dibangun Lampard di Midlands akan membuatnya tetap bertahan di CBS Arena.
Lampard menemukan 'tempat yang membuatnya bahagia' di Coventry
Setelah masa jabatan sementara yang sulit di Chelsea pada tahun 2023, di mana ia kalah dalam delapan dari 11 pertandingan yang dipimpinnya, Lampard tampaknya telah menemukan kembali sentuhan yang membuatnya sukses di awal kariernya di Derby County. King yakin pria berusia 46 tahun itu kini lebih menikmati sepak bolanya daripada sebelumnya sejak ia beralih ke bangku cadangan, setelah sepenuhnya berkomitmen pada proyek di Coventry.
"Anda bisa melihat betapa terikatnya [Lampard] secara emosional dengan kota ini; Anda bisa melihat betapa berartinya promosi dan kemudian gelar juara baginya, dan saya pikir ia telah menemukan tempat yang membahagiakan saat ini," jelas King. "Itu tidak berarti tidak akan ada tawaran fantastis untuknya di musim panas dan dia harus membuat pilihannya, karena dia telah membuktikan kemampuannya sebagai pelatih kepala berkualitas tinggi, tapi saya tidak akan berkomentar tentang itu; saya tidak bisa mengendalikannya."
Mempersiapkan diri untuk berkompetisi di Liga Premier
Coventry kini terus menggenjot persiapan untuk musim perdana mereka di Liga Premier setelah lebih dari dua dekade. Spekulasi kemungkinan besar akan terus bermunculan seputar Lampard, yang pada masa kepelatihannya yang pertama di Chelsea berhasil memenangkan 44 dari 84 pertandingan, namun King hanya fokus pada kebahagiaan saat ini dan perjalanan The Sky Blues di kasta tertinggi.
"Saya hanya berpikir dia bahagia; saya bahagia; semua orang bahagia. Kami hanya tersenyum, dan kami tidak khawatir tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi pada pelatih kepala," tutup King.