Kabar tentang kemungkinan kembalinya Frank Lampard ke Chelsea ditanggapi oleh pemilik Coventry setelah keberhasilan 'besar' meraih gelar juara Championship

Lampard telah sepenuhnya memulihkan reputasinya sebagai manajer dengan mengakhiri absennya Coventry City selama 25 tahun dari kasta tertinggi. Mantan gelandang timnas Inggris itu mengambil alih tim yang sedang dalam masa transisi dan membawa mereka meraih gelar juara Championship, sebuah prestasi yang menurut pemilik klub Doug King tidak boleh diremehkan mengingat kondisi keuangan di divisi kedua.

"Dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa; ini adalah 18 bulan yang luar biasa bagi kami dan baginya," kata King kepada BBC CWR. "Saya yakin dia sedang merenung. Saya berkata kepadanya: 'Jangan meremehkan betapa sulitnya apa yang baru saja kamu capai.' Dia telah melakukan hal-hal besar dalam karier bermainnya, tetapi untuk keluar dari liga ini sebagai juara tanpa dana talangan, dari posisi kami sebelumnya, adalah pencapaian besar yang tidak dapat dirampas oleh siapa pun darinya."