Kabar mengejutkan seputar Max Verstappen pasca perombakan besar-besaran? Bintang Formula 1 itu dikabarkan "tidak lagi memiliki masa depan" di Red Bull

Pada Kamis kemarin, tim mengumumkan bahwa Lambiase, insinyur balap lama Verstappen, akan meninggalkan Red Bull paling lambat setelah kontraknya berakhir pada 2028 dan pindah ke tim pesaing, McLaren. Di sana, pria Italia-Inggris berusia 45 tahun itu akan menjabat sebagai Chief Racing Officer.

Karena Verstappen telah kehilangan dua rekan lama dan orang kepercayaan lainnya, yaitu Kepala Aerodinamika Adrian Newey (pindah ke Aston Martin) dan penasihat motorsport Dr. Helmut Marko (pensiun dari Formula 1), Verstappen kehilangan seorang rekan dan mitra lama lainnya dalam diri Lambiase – keduanya telah bekerja sama sejak 2016 dan memenangkan empat kejuaraan dunia, di antara prestasi lainnya –, sehingga kepergiannya dalam waktu dekat bukanlah hal yang mustahil.

Padahal, pembalap asal Belanda ini bisa memanfaatkan berbagai klausul dalam kontraknya yang sebenarnya masih berlaku hingga 2028, yang memungkinkan dirinya untuk meninggalkan Red Bull lebih awal. Jika Verstappen tidak berada setidaknya di posisi ketiga dalam klasemen Kejuaraan Dunia hingga jeda musim panas, ia bisa meninggalkan tim pada akhir tahun berkat opsi keluar, demikian menurut laporan tersebut.