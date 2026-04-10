Menurut informasi dari portal F1-Insider, semakin jelas bahwa pembalap asal Belanda tersebut "tidak memiliki masa depan" lagi di tim balap Inggris-Austria tersebut.
Diterjemahkan oleh
Kabar mengejutkan seputar Max Verstappen pasca perombakan besar-besaran? Bintang Formula 1 itu dikabarkan "tidak lagi memiliki masa depan" di Red Bull
Pada Kamis kemarin, tim mengumumkan bahwa Lambiase, insinyur balap lama Verstappen, akan meninggalkan Red Bull paling lambat setelah kontraknya berakhir pada 2028 dan pindah ke tim pesaing, McLaren. Di sana, pria Italia-Inggris berusia 45 tahun itu akan menjabat sebagai Chief Racing Officer.
Karena Verstappen telah kehilangan dua rekan lama dan orang kepercayaan lainnya, yaitu Kepala Aerodinamika Adrian Newey (pindah ke Aston Martin) dan penasihat motorsport Dr. Helmut Marko (pensiun dari Formula 1), Verstappen kehilangan seorang rekan dan mitra lama lainnya dalam diri Lambiase – keduanya telah bekerja sama sejak 2016 dan memenangkan empat kejuaraan dunia, di antara prestasi lainnya –, sehingga kepergiannya dalam waktu dekat bukanlah hal yang mustahil.
Padahal, pembalap asal Belanda ini bisa memanfaatkan berbagai klausul dalam kontraknya yang sebenarnya masih berlaku hingga 2028, yang memungkinkan dirinya untuk meninggalkan Red Bull lebih awal. Jika Verstappen tidak berada setidaknya di posisi ketiga dalam klasemen Kejuaraan Dunia hingga jeda musim panas, ia bisa meninggalkan tim pada akhir tahun berkat opsi keluar, demikian menurut laporan tersebut.
- Getty Images Sport
Apakah Max Verstappen akan bergabung dengan Mercedes atau justru meninggalkan Formula 1?
Skenario ini bukanlah hal yang mustahil, mengingat Red Bull belum menunjukkan performa yang terlalu kompetitif dalam tiga balapan pertama musim ini. Di belakang Mercedes, Ferrari, dan McLaren, mereka sejauh ini hanya menempati posisi keempat di klasemen. Hasil terbaik Verstappen sejauh ini adalah finis di posisi keenam pada balapan pembuka di Melbourne, Australia, sehingga ia hanya berada di peringkat kesembilan dalam klasemen kejuaraan dunia.
Bagaimanapun, sudah berbulan-bulan beredar rumor bahwa pembalap berusia 28 tahun ini ingin meninggalkan Red Bull dan bergabung dengan tim lain atau bahkan meninggalkan Formula 1 sama sekali. Mercedes sering disebut-sebut sebagai calon tim barunya, di mana menurut spekulasi, posisi George Russell di sana tidak sepenuhnya aman.
Max Verstappen: Statistik kariernya
Gelar Juara Dunia
Penampilan di balapan
Kemenangan
Posisi pole
Posisi podium
Lap tercepat
Poin Kejuaraan Dunia
4
236
71
48
127
37
3456,5