Federasi Olahraga Olimpiade Jerman (DOSB) menyesalkan keputusan IOC terkait kombinasi tersebut. "Saya turut merasakan kekecewaan para atlet yang selama bertahun-tahun telah berjuang dengan disiplin, semangat, dan pengorbanan yang besar untuk mewujudkan impian Olimpiade mereka, dan kini harus menerima keputusan ini untuk sementara waktu," kata Presiden DOSB Thomas Weikert: "Di saat yang sama, kita harus mengakui bahwa IOC perlu menyesuaikan program Olimpiade dengan kondisi yang berubah demi memastikan kelangsungan Olimpiade di masa depan."

Tim Nasional Korea Utara telah berpartisipasi sejak debut Olimpiade Musim Dingin 1924 di Chamonix, namun “disiplin utama” olahraga musim dingin ini sebenarnya sudah terancam sejak bertahun-tahun lalu. IOC, yang mengedepankan kesetaraan gender, mengemukakan beberapa kritik terhadap cabang olahraga ini, di mana sejauh ini hanya pria yang diperbolehkan berkompetisi di panggung Olimpiade: cakupan internasional yang terlalu sempit, jumlah negara yang kompetitif terbatas, dan jangkauan penonton global yang relatif kecil.