Selain itu, ada juga cabang olahraga slalom raksasa paralel untuk snowboarder, yang sebelumnya juga sempat dipertimbangkan untuk dihapus. Menurut IOC, cabang olahraga ini telah "mencapai peningkatan signifikan dalam berbagai indikator popularitas" sejak Olimpiade Beijing 2022 — berbeda dengan cabang olahraga NoKo.
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Kabar mengejutkan seputar cabang olahraga yang dulu menjadi sumber medali utama Jerman! IOC menghapus cabang olahraga yang dulu dianggap sebagai "cabang olahraga raja" dalam Olimpiade Musim Dingin
Federasi Olahraga Olimpiade Jerman (DOSB) menyesalkan keputusan IOC terkait kombinasi tersebut. "Saya turut merasakan kekecewaan para atlet yang selama bertahun-tahun telah berjuang dengan disiplin, semangat, dan pengorbanan yang besar untuk mewujudkan impian Olimpiade mereka, dan kini harus menerima keputusan ini untuk sementara waktu," kata Presiden DOSB Thomas Weikert: "Di saat yang sama, kita harus mengakui bahwa IOC perlu menyesuaikan program Olimpiade dengan kondisi yang berubah demi memastikan kelangsungan Olimpiade di masa depan."
Tim Nasional Korea Utara telah berpartisipasi sejak debut Olimpiade Musim Dingin 1924 di Chamonix, namun “disiplin utama” olahraga musim dingin ini sebenarnya sudah terancam sejak bertahun-tahun lalu. IOC, yang mengedepankan kesetaraan gender, mengemukakan beberapa kritik terhadap cabang olahraga ini, di mana sejauh ini hanya pria yang diperbolehkan berkompetisi di panggung Olimpiade: cakupan internasional yang terlalu sempit, jumlah negara yang kompetitif terbatas, dan jangkauan penonton global yang relatif kecil.
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Kombinasi Nordik mengalami penurunan dukungan yang sangat drastis
"Berdasarkan sebagian besar indikator popularitas, cabang olahraga Kombinasi Nordik menempati peringkat terakhir di antara semua disiplin olahraga pada Olimpiade Musim Dingin di Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Beijing 2022, dan Milan-Cortina 2026. Pada Olimpiade Musim Dingin terbaru, cabang olahraga ini menempati peringkat terakhir pada sebelas dari 14 indikator popularitas yang diteliti," jelas IOC.
Freeride (ski dan snowboard) serta Synchro9 (seluncur es sinkron) akan pertama kali dipertandingkan di Olimpiade pada tahun 2030. Pada Olimpiade di Prancis, “kesetaraan gender penuh” juga akan dicapai untuk pertama kalinya dalam Olimpiade Musim Dingin; IOC merencanakan partisipasi 3.046 atlet, terdiri dari 1.525 perempuan dan 1.521 laki-laki.
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