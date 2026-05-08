Kabar mengejutkan di Real Madrid semakin mendekat: Pelatih legendaris jadi favorit untuk menggantikan Alvaro Arbeloa

Menurut laporan tersebut, pihak Real Madrid telah bertemu dengan manajemen Mourinho pada awal pekan ini untuk melanjutkan pembicaraan. Dikabarkan juga telah terjadi kontak langsung dengan sang pelatih sendiri. Terutama Direktur Jenderal Real, Jose Angel Sanchez, yang dilaporkan sangat mendukung perekrutan Mourinho.

Namun, menurut The Athletic, pria berusia 63 tahun itu juga memiliki pendukung kuat di sosok Presiden Florentino Perez dan dianggap sebagai kandidat yang diinginkan untuk kembali ke kursi pelatih Los Blancos pada musim panas mendatang setelah 13 tahun.

Mourinho sendiri tampaknya juga tidak keberatan, namun ia tampaknya mengajukan dua syarat. Sky melaporkan bahwa pelatih baru tersebut menuntut "kendali penuh" serta "hak suara yang besar dalam transfer" sebagai syarat untuk menyetujui keterlibatannya kembali di Los Blancos.