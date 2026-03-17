Kabar mengejutkan dari Milan terkait Rafael Leao yang kesal? Penggantinya mungkin datang dari Bundesliga

Pelatih Milan, Massimiliano Allegri, menurunkan Leao—yang berposisi asli sebagai sayap—sebagai penyerang tengah dalam laga melawan Lazio. Pemain asuhannya itu tampil kurang memuaskan. Pada menit ke-67, Allegri menggantikannya dengan Niclas Füllkrug. Leao bereaksi dengan kesal dan awalnya berjalan keluar lapangan dengan sangat lambat, hingga kiper Mike Maignan harus menenangkannya. Setelah sampai di pinggir lapangan, Allegri mencoba memeluk Leao dua kali, namun Leao mendorong pelatihnya dengan lembut dan mengeluh sambil banyak gestur. Kemudian, ia melampiaskan kekesalannya pada beberapa botol air, sebelum dilaporkan terjadi pertengkaran di ruang ganti dengan mantan pemain Bundesliga, Christian Pulisic.

Kritik kemudian datang dari mantan kapten Milan, Massimo Ambrosini, di DAZN: "Kekecewaan yang dia tunjukkan saat diganti, seharusnya dia tunjukkan saat berada di lapangan. Di sana, dia justru memberi kesan seolah-olah kurang ambisi. Pada menit ke-34, dia hanya memiliki empat sentuhan bola, termasuk satu sundulan. Sepertinya dia selalu butuh didorong dan seolah-olah dia tidak punya tekad itu dalam dirinya."

Ambrosini menyebut Leao sebagai penyerang tengah "buang-buang bakat" dan menekankan bahwa ia lebih memilih menempatkan pemain yang ahli menggiring bola itu di sayap.

Sementara itu, Allegri berusaha meredam situasi tersebut. "Leao sedikit kesal karena dia berharap mendapat dukungan lebih dalam beberapa situasi," kata sang pelatih. "Jadi dia sedikit marah. Tapi hal-hal seperti itu bisa terjadi selama pertandingan."