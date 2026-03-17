Kabar mengejutkan dari Milan terkait Rafael Leao yang kesal? Penggantinya mungkin datang dari Bundesliga

Kejadian seputar Rafael Leao di Stadion Olimpico Roma pada Minggu malam bisa berdampak serius terhadap masa depan pemain asal Portugal itu di AC Milan. Demikian dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport.
Dengan demikian, Leao tampaknya tidak lagi berstatus tak terpisahkan bagi Rossoneri; klub akan mempertimbangkan tawaran apa pun yang masuk untuknya dalam beberapa bulan ke depan. Rencana perpanjangan kontrak dini hingga musim panas 2030 kini goyah, dan bahkan jika terealisasi, hal itu tidak menjamin bahwa Leao benar-benar akan tetap bertahan di kota mode tersebut setelah musim panas.
Pemain berusia 26 tahun ini, yang juga beberapa kali dikaitkan sebagai rekrutan baru FC Bayern, menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Milan setelah perpanjangan kontraknya terakhir pada musim panas 2023. Ia dilaporkan mendapatkan sekitar 6,5 juta euro bersih per tahun, dengan nilai transfer yang ditetapkan sebesar 170 juta euro.
Rafael Leao marah besar setelah diganti saat melawan Lazio
Pelatih Milan, Massimiliano Allegri, menurunkan Leao—yang berposisi asli sebagai sayap—sebagai penyerang tengah dalam laga melawan Lazio. Pemain asuhannya itu tampil kurang memuaskan. Pada menit ke-67, Allegri menggantikannya dengan Niclas Füllkrug. Leao bereaksi dengan kesal dan awalnya berjalan keluar lapangan dengan sangat lambat, hingga kiper Mike Maignan harus menenangkannya. Setelah sampai di pinggir lapangan, Allegri mencoba memeluk Leao dua kali, namun Leao mendorong pelatihnya dengan lembut dan mengeluh sambil banyak gestur. Kemudian, ia melampiaskan kekesalannya pada beberapa botol air, sebelum dilaporkan terjadi pertengkaran di ruang ganti dengan mantan pemain Bundesliga, Christian Pulisic.
Kritik kemudian datang dari mantan kapten Milan, Massimo Ambrosini, di DAZN: "Kekecewaan yang dia tunjukkan saat diganti, seharusnya dia tunjukkan saat berada di lapangan. Di sana, dia justru memberi kesan seolah-olah kurang ambisi. Pada menit ke-34, dia hanya memiliki empat sentuhan bola, termasuk satu sundulan. Sepertinya dia selalu butuh didorong dan seolah-olah dia tidak punya tekad itu dalam dirinya."
Ambrosini menyebut Leao sebagai penyerang tengah "buang-buang bakat" dan menekankan bahwa ia lebih memilih menempatkan pemain yang ahli menggiring bola itu di sayap.
Sementara itu, Allegri berusaha meredam situasi tersebut. "Leao sedikit kesal karena dia berharap mendapat dukungan lebih dalam beberapa situasi," kata sang pelatih. "Jadi dia sedikit marah. Tapi hal-hal seperti itu bisa terjadi selama pertandingan."
AC Milan: Apakah Antonio Nusa akan menggantikan Rafael Leao?
Ini bukan pertama kalinya Leao mendapat kritikan karena bahasa tubuh dan perilakunya di lapangan yang dipertanyakan; hal ini telah terjadi beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Pada musim ini, performanya naik-turun dan ia telah mencetak sepuluh gol serta dua assist dari 24 pertandingan resmi.
Jika hubungan antara tim peringkat kedua Serie A dan bintang utamanya benar-benar berakhir setelah musim ini, kabarnya sudah ada kandidat untuk menggantikannya: Menurut Gazzetta dello Sport, nama penyerang sayap RB Leipzig, Antonio Nusa, masuk dalam daftar incaran pihak Milan. Pemain timnas Norwegia tersebut kabarnya bisa didapatkan dengan harga 35 juta euro.
Sejarah transfer Rafael Leão:
Tahun Klub lama Klub baru Biaya transfer 2018 Sporting CP OSC Lille 20,20 juta euro 2019 OSC Lille AC Milan 49,5 juta euro