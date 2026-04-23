Pakar transfer Matteo Moretto melaporkan bahwa Alisson telah mencapai kesepakatan lisan dengan Juventus Turin.
Diterjemahkan oleh
Kabar mengejutkan dari FC Liverpool? Bintang utama kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Juventus Turin
Kepergian pemain asal Brasil tersebut akan cukup mengejutkan, mengingat ia baru saja memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di Liverpool pada pertengahan Maret lalu untuk satu tahun lagi hingga 2027. Menurut laporan media, klub papan atas Inggris tersebut memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak yang telah diaktifkan.
Menurut Moretto, Liverpool akan menganalisis situasi posisi penjaga gawang mereka dalam beberapa minggu ke depan dan akhirnya mengambil keputusan apakah akan melepas Alisson. Fabrizio Romano juga mengaitkan pemain berusia 33 tahun itu dengan Juve: Menurutnya, Bianconeri ingin merekrut kiper top pada musim panas ini dan Alisson konon menjadi kandidat utama. Kiper timnas Brasil itu menyukai ide kembali ke Italia, tempat ia pernah bermain untuk AS Roma dari 2016 hingga 2018.
Namun, demi menghormati klub lamanya, Liverpool, ia ingin mendengarkan terlebih dahulu rencana The Reds untuk masa depan terdekat. Menurut Romano, pembicaraan antara semua pihak akan segera dilakukan untuk menentukan apakah Liverpool berencana menggunakan Alisson atau penggantinya, Giorgi Mamardashvili, sebagai kiper utama mulai musim depan.
Pemain Georgia berusia 25 tahun itu direkrut The Reds pada 2024 sebagai penerus jangka panjang Alisson; setelah dipinjamkan selama satu tahun ke Valencia, Mamardashvili akhirnya bergabung dengan tim pada musim panas lalu.
- Getty Images Sport
Apakah Alisson akan bergabung? Juventus Turin sedang mencari kiper top baru
Alisson tetap menjadi kiper utama, namun ia sudah beberapa kali absen karena cedera sepanjang musim ini. Saat ini pun ia absen akibat cedera paha. Oleh karena itu, Mamardashvili sudah beberapa kali diturunkan musim ini.
Pada 2018, Liverpool telah mentransfer biaya transfer sebesar 72,5 juta euro kepada Roma untuk Alisson. Kiper ini menjadi bagian penting dari kesuksesan besar di tahun-tahun berikutnya, seperti kemenangan di Liga Champions 2019 atau dua gelar juara Liga Inggris pada 2020 dan 2025. Selain itu, ia juga membuktikan diri sebagai salah satu kiper terbaik di dunia, dengan total 332 penampilan untuk Liverpool hingga saat ini.
Di Juventus, setelah berakhirnya era legendaris Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny awalnya menjadi kiper utama selama beberapa tahun. Kiper asal Polandia itu awalnya mengakhiri kariernya pada 2024, sebelum akhirnya melanjutkan kariernya tak lama kemudian dan bergabung dengan FC Barcelona.
Michele Di Gregorio diharapkan mengikuti jejak Szczesny di Juve, namun ia belum termasuk dalam jajaran kiper terbaik dan sejauh ini belum sepenuhnya meyakinkan. Musim ini, kiper cadangan Mattia Perin sesekali mendapat kesempatan bermain lebih sering daripada Di Gregorio.
Apakah dia akan pindah ke Juventus Turin? Klub-klub profesional yang pernah diperkuat Alisson
Periode
Klub
Pertandingan
2013 hingga 2016
Internacional
101
2016 hingga 2018
AS Roma
64
sejak 2018
FC Liverpool
332