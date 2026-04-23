Kabar mengejutkan dari FC Liverpool? Bintang utama kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Juventus Turin

Kepergian pemain asal Brasil tersebut akan cukup mengejutkan, mengingat ia baru saja memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di Liverpool pada pertengahan Maret lalu untuk satu tahun lagi hingga 2027. Menurut laporan media, klub papan atas Inggris tersebut memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak yang telah diaktifkan.

Menurut Moretto, Liverpool akan menganalisis situasi posisi penjaga gawang mereka dalam beberapa minggu ke depan dan akhirnya mengambil keputusan apakah akan melepas Alisson. Fabrizio Romano juga mengaitkan pemain berusia 33 tahun itu dengan Juve: Menurutnya, Bianconeri ingin merekrut kiper top pada musim panas ini dan Alisson konon menjadi kandidat utama. Kiper timnas Brasil itu menyukai ide kembali ke Italia, tempat ia pernah bermain untuk AS Roma dari 2016 hingga 2018.

Namun, demi menghormati klub lamanya, Liverpool, ia ingin mendengarkan terlebih dahulu rencana The Reds untuk masa depan terdekat. Menurut Romano, pembicaraan antara semua pihak akan segera dilakukan untuk menentukan apakah Liverpool berencana menggunakan Alisson atau penggantinya, Giorgi Mamardashvili, sebagai kiper utama mulai musim depan.

Pemain Georgia berusia 25 tahun itu direkrut The Reds pada 2024 sebagai penerus jangka panjang Alisson; setelah dipinjamkan selama satu tahun ke Valencia, Mamardashvili akhirnya bergabung dengan tim pada musim panas lalu.