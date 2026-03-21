Seperti yang dilaporkan secara serempak oleh Hessischer Rundfunk dan Bild, juara dunia 2014 tersebut tidak akan masuk dalam skuad SGE untuk pertandingan tandang melawan 05er pada hari Minggu, meskipun ia dalam kondisi bugar dan siap bermain.
Kabar mengejutkan dari Eintracht Frankfurt! Pelatih SGE, Albert Riera, tampaknya mencoret Mario Götze dari skuad
Menurut laporan tersebut, pencoretan Götze murni didasari alasan olahraga, sehingga ia dikabarkan bereaksi dengan sangat terkejut atas keputusan Pelatih Riera. Pemain berusia 33 tahun itu sudah duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam dua pertandingan terakhir melawan FC St. Pauli (0-0) dan 1. FC Heideheim (1-0), dan kini ia terancam tidak dimainkan sama sekali.
Pada konferensi pers Jumat lalu, Riera telah mengumumkan bahwa ia harus mengambil beberapa keputusan sulit terkait susunan skuad untuk pertandingan tersebut, mengingat kembalinya Younes Ebnoutalib dan Can Uzun: "Saya akan menurunkan pemain yang paling cocok melawan lawan. Saya bahkan harus mencoret beberapa pemain."
Apakah perpanjangan kontrak Götze di Frankfurt terancam?
Kontrak Götze di SGE masih berlaku hingga akhir musim ini. Belakangan ini beredar rumor bahwa kedua belah pihak tampaknya bersedia untuk melanjutkan kerja sama selama satu tahun lagi. Menurut informasi dariBild, pembicaraan mengenai hal tersebut bahkan sudah mencapai tahap yang cukup maju.
Belum jelas sejauh mana potensi pengeluaran Götze dari skuad akan memengaruhi hal tersebut. Beberapa klub dari MLS telah menunjukkan minat pada transfer pemain berusia 33 tahun ini di masa lalu, dan sebuah klub divisi ketiga dari Uni Emirat Arab juga dilaporkan telah mengincar gelandang tersebut.
Mario Götze: Perjalanan karier profesionalnya
Periode
Klub
2010 hingga 2013
BVB
2013 hingga 2016
FC Bayern München
2016 hingga 2020
BVB
2020 hingga 2022
PSV Eindhoven
2022 hingga sekarang
Eintracht Frankfurt