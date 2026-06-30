Kabar Mengejutkan dari Catanzaro: Gorgone Ditunjuk sebagai Pelatih Setelah Turati Berbalik Haluan

Catanzaro telah memilih pelatih barunya: Giorgio Gorgone, yang siap menandatangani kontrak dua tahun dengan klub Giallorosso tersebut.





Klub asal Calabria ini bereaksi dengan sangat cepat setelah Turati tiba-tiba mundur, yang beberapa jam lalu telah menolak tawaran tersebut ketika kesepakatan tampaknya sudah hampir final, sehingga memaksa Catanzaro untuk kembali ke bursa transfer guna mencari pelatih baru.





Tanggapan langsung datang dari klub dan direktur olahraga Ciro Polito, yang, meski kecewa dengan perkembangan kejadian tersebut, memilih untuk segera melupakan insiden tersebut dan fokus pada masa depan. Dalam hitungan jam, keputusan untuk memilih Gorgone pun diambil, seperti dilaporkan Sky Sport, sehingga proses transfer pun ditutup dan memastikan kelancaran persiapan menjelang musim baru.







