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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Kabar Mengejutkan dari Catanzaro: Gorgone Ditunjuk sebagai Pelatih Setelah Turati Berbalik Haluan

Catanzaro
Transfers
Serie B

Perubahan di bangku cadangan Catanzaro

Catanzaro telah memilih pelatih barunya: Giorgio Gorgone, yang siap menandatangani kontrak dua tahun dengan klub Giallorosso tersebut.


Klub asal Calabria ini bereaksi dengan sangat cepat setelah Turati tiba-tiba mundur, yang beberapa jam lalu telah menolak tawaran tersebut ketika kesepakatan tampaknya sudah hampir final, sehingga memaksa Catanzaro untuk kembali ke bursa transfer guna mencari pelatih baru.


Tanggapan langsung datang dari klub dan direktur olahraga Ciro Polito, yang, meski kecewa dengan perkembangan kejadian tersebut, memilih untuk segera melupakan insiden tersebut dan fokus pada masa depan. Dalam hitungan jam, keputusan untuk memilih Gorgone pun diambil, seperti dilaporkan Sky Sport, sehingga proses transfer pun ditutup dan memastikan kelancaran persiapan menjelang musim baru.



  • Sementara itu, detail-detail terkait kasus Turati pun terus terungkap. Setelah perubahan sikap yang mengejutkan, sang pelatih tidak akan didampingi oleh agen-agennya saat ini dalam proses negosiasi kesepakatan dengan Spezia. Keputusan ini diambil juga demi menjaga hubungan baik dengan Catanzaro dan direktur olahraga Polito, yang merupakan tokoh-tokoh utama dalam peristiwa yang telah mewarnai hari-hari terakhir klub asal Calabria tersebut.


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