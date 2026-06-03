Kabar gembira soal transfer Barcelona! Pembaruan mengenai harga Joao Cancelo sebesar €15 juta

Faktor utama di balik drama transfer ini adalah penolakan Cancelo untuk kembali ke Al-Hilal. Meskipun terikat kontrak di Timur Tengah, bek tersebut dilaporkan tidak puas dengan kepemimpinan di klub tersebut. Berbicara mengenai masa-masa di sana, Cancelo meluapkan kekesalannya: “Di Al-Hilal, sayangnya, ada orang-orang yang tidak jujur kepada saya. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya akan didaftarkan dalam daftar liga Saudi, namun ketika waktunya tiba, mereka tidak melakukannya. Setelah itu, saya selalu menjadi pihak yang dicap buruk… tetapi setidaknya saya menepati janji, dan saya tidak akan menukarnya dengan apa pun. Saya selalu seperti ini. Saya orang yang jujur dan tidak menyimpan dendam terhadap siapa pun.”

Selain itu, hubungannya dengan manajer Al-Hilal saat ini, Simone Inzaghi, dikabarkan tidak ada sama sekali. Tidak ada chemistry sama sekali antara sang pemain dan pelatih asal Italia tersebut, sehingga kembalinya ke Riyadh praktis mustahil terlepas dari apakah Inzaghi tetap menjabat atau pindah. Bagi Cancelo, satu-satunya prioritas adalah melanjutkan perjalanannya di Spanyol di bawah bimbingan Hansi Flick.