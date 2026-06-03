Getty
Diterjemahkan oleh
Kabar gembira soal transfer Barcelona! Pembaruan mengenai harga Joao Cancelo sebesar €15 juta
Al-Hilal mencabut tuntutan finansialnya terkait Cancelo
Harapan Barcelona untuk mempertahankan Cancelo secara permanen mendapat angin segar seiring berjalannya negosiasi dengan Al-Hilal. Klub Liga Pro Arab Saudi tersebut sebelumnya mematok harga €15 juta untuk sang bek, namun laporan dari Mundo Deportivo menyebutkan bahwa mereka kini bersedia menurunkan angka tersebut. Perubahan sikap ini terjadi setelah dialog yang intensif antara kedua klub, yang sebagian besar difasilitasi oleh agen ternama Jorge Mendes.
Bek berusia 32 tahun ini telah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di Camp Nou, tempat ia telah menjadi bagian penting dalam mesin Blaugrana. Sumber yang dekat dengan negosiasi tersebut mengindikasikan bahwa pihak Saudi tidak lagi menutup pintu bagi kepergian sang pemain dan telah beralih dari penilaian harga yang kaku, sehingga membuka peluang bagi klub Catalan tersebut untuk mencapai kesepakatan yang lebih terjangkau untuk bek sayap serba bisa ini.
- Getty Images
Hubungan Cancelo yang retak di Riyadh
Faktor utama di balik drama transfer ini adalah penolakan Cancelo untuk kembali ke Al-Hilal. Meskipun terikat kontrak di Timur Tengah, bek tersebut dilaporkan tidak puas dengan kepemimpinan di klub tersebut. Berbicara mengenai masa-masa di sana, Cancelo meluapkan kekesalannya: “Di Al-Hilal, sayangnya, ada orang-orang yang tidak jujur kepada saya. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya akan didaftarkan dalam daftar liga Saudi, namun ketika waktunya tiba, mereka tidak melakukannya. Setelah itu, saya selalu menjadi pihak yang dicap buruk… tetapi setidaknya saya menepati janji, dan saya tidak akan menukarnya dengan apa pun. Saya selalu seperti ini. Saya orang yang jujur dan tidak menyimpan dendam terhadap siapa pun.”
Selain itu, hubungannya dengan manajer Al-Hilal saat ini, Simone Inzaghi, dikabarkan tidak ada sama sekali. Tidak ada chemistry sama sekali antara sang pemain dan pelatih asal Italia tersebut, sehingga kembalinya ke Riyadh praktis mustahil terlepas dari apakah Inzaghi tetap menjabat atau pindah. Bagi Cancelo, satu-satunya prioritas adalah melanjutkan perjalanannya di Spanyol di bawah bimbingan Hansi Flick.
Musim bersejarah di Catalonia
Tekad Cancelo untuk tetap bertahan di Barcelona semakin kuat berkat musim yang bersejarah, di mana ia membantu klub tersebut meraih gelar liga ke-29. Dengan mengangkat trofi tersebut, ia menjadi pemain sepak bola pertama yang berhasil meraih gelar liga di empat dari lima liga teratas Eropa. Daftar prestasinya kini mencakup gelar juara domestik dari Premier League, Serie A, Bundesliga, dan La Liga.
- Getty
Musim panas yang padat bagi Mendes di Barcelona
Meskipun transfer Cancelo tetap menjadi prioritas, Mendes sedang menangani beberapa urusan penting lainnya di Camp Nou. Agen tersebut juga sedang menelaah masa depan Marc Casado, yang berpotensi hengkang ke Al-Hilal karena tidak masuk dalam rencana jangka panjang Flick. Selain itu, Mendes mungkin akan menawarkan Darwin Nunez sebagai alternatif berbiaya rendah untuk lini depan Blaugrana, meskipun banyak hal bergantung pada apakah klub berhasil mendatangkan target utama mereka, Julian Alvarez.
Menariknya, Barca juga memantau pasar untuk mencari tambahan pemain bertahan selain Cancelo. Laporan menyebutkan bahwa mantan lulusan La Masia, Marc Cucurella, terbuka untuk meninggalkan Chelsea demi kembali ke Spanyol, dengan Barca terus memantau bek kiri tersebut. Meskipun Cancelo adalah bek kanan alami, pemain pinjaman asal Portugal ini telah menghabiskan sebagian besar musim 2025-26 bermain di sisi kiri barisan pertahanan. Menambahkan pemain spesialis lain seperti Cucurella ke skuad yang sudah memiliki Alejandro Balde akan membuat Blaugrana kelebihan pemain di sisi tersebut.