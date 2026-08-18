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Kabar gembira dari Turki! Besiktas siap menyelamatkan Antony, mantan pemain buangan Manchester United, lewat gebrakan besar pada musim panas nanti
Beşiktaş membidik winger Brasil
Besiktas membidik mantan winger Manchester United Antony untuk menambah opsi serangan mereka. Menurut laporan surat kabar Turki Fanatik, raksasa Super Lig itu menjadikan pemain Brasil tersebut sebagai target utama setelah gagal merekrut Mohamed Salah, yang memilih Trabzonspor sebagai gantinya.
Klub Istanbul itu ingin menambah kualitas dan pengalaman signifikan ke dalam skuad mereka menjelang musim baru. Mendatangkan pemain dengan profil seperti Antony akan menjadi pernyataan niat besar di bursa transfer.
- AFP
Performa Real Betis dan rekor pertemuan sebelumnya
Antony sebelumnya mencatatkan sejarah pada 2022 ketika ia menjadi penjualan termahal Ajax setelah bergabung dengan Manchester United dengan nilai setidaknya €95 juta. Setelah kesulitan memenuhi ekspektasi di Old Trafford dan sempat menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman, ia memastikan kepindahan permanen ke Real Betis tahun lalu dengan nilai €22 juta.
Winger itu menikmati musim yang produktif di Spanyol pada musim lalu, dengan kontribusi 14 gol dan 10 assist di semua kompetisi. Meski tampil impresif, Real Betis dilaporkan terbuka untuk berpisah dengan sang penyerang jika ada tawaran yang sesuai.
Kompetisi dan nilai pasar
Meski Besiktas ingin melanjutkan upaya mencapai kesepakatan, mereka menghadapi persaingan ketat dari klub-klub di lima liga top Eropa. Laporan dari Spanyol menunjukkan bahwa beberapa klub memantau situasi pemain Brasil itu dengan saksama setelah kebangkitannya yang mengesankan di La Liga.
Nilai pasar Antony saat ini diperkirakan berada di kisaran €40 juta, dengan kontraknya di klub yang berbasis di Seville itu berlaku hingga pertengahan 2030. Besiktas bertekad menjajaki setiap kemungkinan untuk mengamankan tanda tangannya meski ada hambatan finansial tersebut.
- Getty Images Sport
Dinamika skuad dan langkah selanjutnya
Jika transfer itu terwujud, Antony akan bersaing untuk memperebutkan tempat di sayap kanan dengan mantan rekan setimnya di Ajax, Václav Cerny. Klub Turki itu siap melakukan segala cara yang memungkinkan untuk membawa winger tersebut ke Istanbul sebelum bursa transfer ditutup.
Beberapa hari ke depan akan menjadi krusial ketika Besiktas menguji keteguhan Real Betis dan bersaing dengan para peminat lain. Para penggemar akan menantikan dengan antusias untuk melihat apakah tim Super Lig yang ambisius itu mampu mewujudkan perekrutan besar tersebut.
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