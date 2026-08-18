Besiktas membidik mantan winger Manchester United Antony untuk menambah opsi serangan mereka. Menurut laporan surat kabar Turki Fanatik, raksasa Super Lig itu menjadikan pemain Brasil tersebut sebagai target utama setelah gagal merekrut Mohamed Salah, yang memilih Trabzonspor sebagai gantinya.

Klub Istanbul itu ingin menambah kualitas dan pengalaman signifikan ke dalam skuad mereka menjelang musim baru. Mendatangkan pemain dengan profil seperti Antony akan menjadi pernyataan niat besar di bursa transfer.