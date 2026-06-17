Kabar gembira bagi Vozinha! Ibu kiper Cape Verde itu mendapat visa AS setelah melewatkan penampilan gemilang sang putra yang berusia 40 tahun dalam laga Piala Dunia melawan Spanyol

Penyelesaian kebuntuan visa ini melibatkan kerja sama diplomatik yang signifikan. Jeffries menyampaikan apresiasi kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Departemen Luar Negeri AS, pemerintah Cape Verde, dan FIFA atas peran mereka dalam memastikan kiper veteran tersebut—yang saat ini bermain untuk klub divisi dua Portugal, Chaves—tidak perlu menyelesaikan turnamen tanpa kehadiran ibunya di tribun penonton. Terobosan administratif ini terjadi setelah wawancara emosional Vozinha pasca-pertandingan menjadi viral di seluruh dunia.

“Warga Cape Verde di Amerika dan di seluruh diaspora telah merayakan ketangguhan dan ketekunan Blue Sharks sebagai tim underdog, bersama dengan penggemar sepak bola dari berbagai negara di seluruh dunia,” kata Jeffries dalam pernyataan resmi. “Kegembiraan itu sedikit meredup ketika Vozinha dengan berlinang air mata mengungkapkan bahwa ibunya sendiri tidak dapat menyaksikan penampilan ikonik putranya secara langsung karena masalah visa. Tidak ada ibu yang seharusnya melewatkan kesempatan untuk melihat anaknya menorehkan sejarah. Setelah mengetahui perkembangan ini, saya berbicara dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan meminta Departemen Luar Negeri AS untuk melakukan segala upaya agar ibunya dapat menghadiri pertandingan Cabo Verde berikutnya. Merupakan suatu kehormatan untuk mengumumkan bahwa ibu Vozinha akan dapat memperoleh visa tepat waktu untuk menghadiri pertandingan mereka hari Minggu ini melawan Uruguay. Semua biaya telah dibebaskan sesuai dengan kebijakan resmi. Pengaturan perjalanan kini sedang disiapkan agar ibu dan anak tersebut dapat berkumpul kembali di Miami. Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Rubio, pejabat Departemen Luar Negeri AS, pemerintah Cabo Verde, dan FIFA atas kerja sama mereka dalam mewujudkan hal ini.”