AFP
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Kabar gembira bagi Vozinha! Ibu kiper Cape Verde itu mendapat visa AS setelah melewatkan penampilan gemilang sang putra yang berusia 40 tahun dalam laga Piala Dunia melawan Spanyol
Reuni impian yang akan segera terwujud
Perjalanan bersejarah Cape Verde di Piala Dunia untuk pertama kalinya mendapat dorongan yang mengharukan setelah ibu kiper Vozinha, Ana Candida Evora, mendapatkan visa AS. Biaya yang sangat mahal dan peraturan yang ketat awalnya menghalangi wanita berusia 59 tahun yang berprofesi sebagai pembersih rumah ini untuk bepergian, namun intervensi dari pihak berwenang kini memungkinkannya menghadiri pertandingan berikutnya dari Blue Sharks.
Pemimpin Fraksi Demokrat di DPR AS, Hakeem Jeffries, mengonfirmasi pada hari Rabu bahwa hambatan yang menghalangi perjalanan Evora telah diatasi. Pertemuan kembali tersebut dijadwalkan berlangsung di Miami, tempat Cape Verde akan menghadapi Uruguay pada hari Minggu ini dalam pertandingan krusial di babak penyisihan grup. Kabar ini muncul setelah masa-masa penuh frustrasi di mana uang jaminan sebesar $15.000 (£11.200) yang diwajibkan serta biaya tambahan lainnya membuat perjalanan tersebut mustahil bagi keluarga tersebut.
- AFP
Intervensi politik tingkat tinggi
Penyelesaian kebuntuan visa ini melibatkan kerja sama diplomatik yang signifikan. Jeffries menyampaikan apresiasi kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Departemen Luar Negeri AS, pemerintah Cape Verde, dan FIFA atas peran mereka dalam memastikan kiper veteran tersebut—yang saat ini bermain untuk klub divisi dua Portugal, Chaves—tidak perlu menyelesaikan turnamen tanpa kehadiran ibunya di tribun penonton. Terobosan administratif ini terjadi setelah wawancara emosional Vozinha pasca-pertandingan menjadi viral di seluruh dunia.
“Warga Cape Verde di Amerika dan di seluruh diaspora telah merayakan ketangguhan dan ketekunan Blue Sharks sebagai tim underdog, bersama dengan penggemar sepak bola dari berbagai negara di seluruh dunia,” kata Jeffries dalam pernyataan resmi. “Kegembiraan itu sedikit meredup ketika Vozinha dengan berlinang air mata mengungkapkan bahwa ibunya sendiri tidak dapat menyaksikan penampilan ikonik putranya secara langsung karena masalah visa. Tidak ada ibu yang seharusnya melewatkan kesempatan untuk melihat anaknya menorehkan sejarah. Setelah mengetahui perkembangan ini, saya berbicara dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan meminta Departemen Luar Negeri AS untuk melakukan segala upaya agar ibunya dapat menghadiri pertandingan Cabo Verde berikutnya. Merupakan suatu kehormatan untuk mengumumkan bahwa ibu Vozinha akan dapat memperoleh visa tepat waktu untuk menghadiri pertandingan mereka hari Minggu ini melawan Uruguay. Semua biaya telah dibebaskan sesuai dengan kebijakan resmi. Pengaturan perjalanan kini sedang disiapkan agar ibu dan anak tersebut dapat berkumpul kembali di Miami. Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Rubio, pejabat Departemen Luar Negeri AS, pemerintah Cabo Verde, dan FIFA atas kerja sama mereka dalam mewujudkan hal ini.”
Perjalanan emosional Vozinha di Piala Dunia
Meskipun menjadi salah satu pemain tertua di turnamen ini pada usia 40 tahun, Vozinha membuktikan refleksnya tetap tajam dengan penampilan gemilang tanpa kebobolan melawan Spanyol, melakukan tujuh penyelamatan krusial untuk mempertahankan gawang tetap bersih. Setelah pertandingan, kiper tersebut dengan haru mengenang perjalanannya yang baru menjadi pemain profesional pada usia 25 tahun serta pengorbanan panjang dalam kariernya yang tidak sempat disaksikan oleh keluarganya.
“Saya menangis karena saya dibesarkan oleh kakek-nenek saya dan sayangnya mereka tidak ada di sini; mereka telah meninggal beberapa tahun yang lalu,” jelas kiper tersebut setelah hasil pertandingan melawan Spanyol. “Mereka adalah segalanya bagi saya, bagi hidup saya. Saya juga menangis karena ibu saya tidak bisa hadir di sini karena masalah visa. Karena biaya yang harus kami bayar untuk visa tersebut, kami tidak berhasil [mengurusnya] tepat waktu. Saya ingin ibu saya ada di sini, tapi saya juga sangat bahagia. Saya telah bekerja seumur hidup untuk momen ini. Saya berusia 40 tahun. Saya mulai bermain sepak bola secara profesional saat berusia 25 tahun, pada tahun 2012. Saya sempat berpikir untuk berhenti, tetapi saya terus berjuang demi mimpi ini. Ini untuk semua orang. Saya dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan, tetapi ini untuk semua rekan setim saya karena tanpa mereka, semua ini tidak akan mungkin terwujud. Saya akan terus berjuang untuk Cape Verde dan untuk rakyatnya.”
- AFP
Kebanggaan seorang ibu dari São Vicente
Meskipun tidak dapat menghadiri pertandingan-pertandingan pembuka, Evora mengikuti perkembangan putranya dari rumahnya di São Vicente. Setelah mendukung Vozinha sepanjang kariernya, ia mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa atas penampilannya yang dinobatkan sebagai Man of the Match saat melawan Spanyol, di mana pada usia 40 tahun dan 12 hari, ia menjadi pemain tertua yang melakukan debut dalam pertandingan Piala Dunia pertama sebuah negara.
“Saya bilang tidak ada bola yang akan masuk ke gawangnya, dan itulah yang terjadi,” kata Evora. “Dia adalah kiper yang hebat. Saya sangat bangga menjadi ibu Vozinha, dan saya berharap dia terus menahan setiap bola yang mengarah kepadanya.”