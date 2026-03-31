Kabar gembira bagi tim Lionesses setelah Leah Williamson dipanggil ke skuad Inggris untuk menghadapi Spanyol, sementara Sarina Wiegman juga dapat memanggil kembali Beth Mead yang telah pulih dari cedera

Ketika ditanya apakah Williamson akan fit untuk pertandingan melawan Spanyol, Wiegman menjawab: "Kami berharap demikian. Dia mengalami beberapa kendala kecil, tapi secara keseluruhan, kondisinya sangat baik. Saat dia bermain, penampilannya sangat bagus. Kami telah memperlakukannya dengan hati-hati, begitu pula Arsenal, dan terutama dia sendiri juga sangat memperhatikan hal itu. Saya pikir dia akan bisa bermain dan itulah mengapa kami memasukkannya ke dalam skuad. Kondisinya baik dan dia sedang membangun kebugarannya. Cedera ringan yang dialaminya bukanlah yang terparah, tetapi hanya membutuhkan sedikit waktu."

Kembalinya kapten Lionesses bukanlah satu-satunya hal positif dari skuad terbaru Wiegman, yang diumumkan pada Selasa pagi, karena Beth Mead, rekan setim Williamson di Arsenal, juga kembali setelah absen di kamp Maret karena masalah tulang kering. Itu merupakan dorongan khusus mengingat absennya pemain-pemain Inggris di lini serang.

Ella Toone, gelandang serang Manchester United yang juga absen pada jendela Maret, masih absen karena masalah pinggul, sementara Aggie Beever-Jones, penyerang Chelsea, dan Grace Clinton, gelandang Manchester City, juga tidak bisa bermain dalam pertandingan bulan depan melawan Spanyol dan Islandia. Beever-Jones mengalami masalah pergelangan kaki yang memaksanya absen dalam dua pertandingan terakhir Chelsea, sementara Clinton belum bermain untuk klub maupun timnas selama hampir enam minggu.

Michelle Agyemang, penyerang muda yang menjadi pahlawan di Kejuaraan Eropa musim panas lalu, absen dalam jangka panjang di lini serang setelah mengalami cedera ACL yang parah saat bermain untuk Inggris melawan Australia pada bulan Oktober lalu. Missy Bo Kearns juga tidak akan ikut serta. Kearns absen karena alasan yang menggembirakan pada pemusatan latihan terakhir, setelah mengumumkan bahwa ia sedang mengandung anak pertamanya. Namun, pada akhir pekan lalu, gelandang Aston Villa ini mengumumkan kabar duka bahwa ia telah kehilangan bayinya.