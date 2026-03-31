Getty
Diterjemahkan oleh
Kabar gembira bagi tim Lionesses setelah Leah Williamson dipanggil ke skuad Inggris untuk menghadapi Spanyol, sementara Sarina Wiegman juga dapat memanggil kembali Beth Mead yang telah pulih dari cedera
Williamson dan Mead dipanggil saat daftar pemain Inggris yang absen semakin panjang
Ketika ditanya apakah Williamson akan fit untuk pertandingan melawan Spanyol, Wiegman menjawab: "Kami berharap demikian. Dia mengalami beberapa kendala kecil, tapi secara keseluruhan, kondisinya sangat baik. Saat dia bermain, penampilannya sangat bagus. Kami telah memperlakukannya dengan hati-hati, begitu pula Arsenal, dan terutama dia sendiri juga sangat memperhatikan hal itu. Saya pikir dia akan bisa bermain dan itulah mengapa kami memasukkannya ke dalam skuad. Kondisinya baik dan dia sedang membangun kebugarannya. Cedera ringan yang dialaminya bukanlah yang terparah, tetapi hanya membutuhkan sedikit waktu."
Kembalinya kapten Lionesses bukanlah satu-satunya hal positif dari skuad terbaru Wiegman, yang diumumkan pada Selasa pagi, karena Beth Mead, rekan setim Williamson di Arsenal, juga kembali setelah absen di kamp Maret karena masalah tulang kering. Itu merupakan dorongan khusus mengingat absennya pemain-pemain Inggris di lini serang.
Ella Toone, gelandang serang Manchester United yang juga absen pada jendela Maret, masih absen karena masalah pinggul, sementara Aggie Beever-Jones, penyerang Chelsea, dan Grace Clinton, gelandang Manchester City, juga tidak bisa bermain dalam pertandingan bulan depan melawan Spanyol dan Islandia. Beever-Jones mengalami masalah pergelangan kaki yang memaksanya absen dalam dua pertandingan terakhir Chelsea, sementara Clinton belum bermain untuk klub maupun timnas selama hampir enam minggu.
Michelle Agyemang, penyerang muda yang menjadi pahlawan di Kejuaraan Eropa musim panas lalu, absen dalam jangka panjang di lini serang setelah mengalami cedera ACL yang parah saat bermain untuk Inggris melawan Australia pada bulan Oktober lalu. Missy Bo Kearns juga tidak akan ikut serta. Kearns absen karena alasan yang menggembirakan pada pemusatan latihan terakhir, setelah mengumumkan bahwa ia sedang mengandung anak pertamanya. Namun, pada akhir pekan lalu, gelandang Aston Villa ini mengumumkan kabar duka bahwa ia telah kehilangan bayinya.
- Getty Images
Remaja Parkinson mendapat kesempatan menarik
Di tengah absennya para pemain tersebut, Wiegman memutuskan untuk memanggil talenta muda menjanjikan lainnya dari jajaran tim muda Inggris, dengan memberikan undangan pertamanya ke tim senior kepada Erica Parkinson. Pemain berusia 17 tahun ini tampil gemilang di Portugal bersama Valadares Gaia, di mana ia telah secara rutin bermain di level senior selama tiga musim terakhir. Meskipun usianya masih muda, penampilannya tersebut telah memberinya kesempatan untuk bergabung dengan tim U-23 Inggris dalam pemusatan latihan terakhir, di mana ia tampil sangat baik. Kini, ia akan mendapat kesempatan untuk memukau Wiegman dan staf tim Lionesses.
Parkinson, seorang gelandang serang (No.10) yang berbakat secara teknis, lahir di Singapura dari ayah berkebangsaan Inggris dan ibu berkebangsaan Jepang, sementara ia juga memenuhi syarat untuk mewakili Portugal di level internasional. Namun, ia telah menghabiskan karier mudanya bersama Young Lionesses dan berkomitmen untuk bermain bagi Inggris.
"Inggris adalah negara pertama yang mengundang saya ke pusat pelatihan nasional," kata Parkinson tahun lalu, menjelaskan mengapa ia memilih negara asal ayahnya. "Mereka mengirim seorang pemandu bakat ke Portugal untuk melihat pertandingan saya. Saat itu saya bermain bersama anak-anak laki-laki. Mereka melihat beberapa klip saya di internet dan menyadari bahwa saya setengah Inggris. Begitu saya tiba di sini, saya benar-benar menyukai budayanya. Semua orang ramah tapi juga ambisius. Saya menikmati cara Inggris bersikap dalam sesi latihan dan gaya permainan mereka di lapangan."
Daftar lengkap skuad Timnas Wanita Inggris
Penjaga gawang: Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa)
Bek: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)
Gelandang: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Erica Meg Parkinson (Valadares Gaia), Georgia Stanway (Bayern Munich), Keira Walsh (Chelsea)
Penyerang: Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Beth Mead (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Jendela pertandingan Inggris akan dimulai dengan kedatangan Spanyol ke Wembley pada 14 April, sebelum bertandang ke Islandia beberapa hari kemudian. The Lionesses terakhir kali berhadapan dengan La Roja di final Euro 2025, dan berhasil memenangkan pertandingan yang ketat melalui adu penalti untuk mempertahankan gelar juara Eropa mereka. Keduanya saat ini memiliki poin yang sama di puncak grup kualifikasi Piala Dunia mereka, setelah meraih kemenangan atas Islandia dan Ukraina pada jendela pertandingan internasional pertama tahun 2026. Namun, Inggris unggul tipis dalam selisih gol dan mereka akan berupaya memperlebar keunggulan tersebut dengan mengalahkan Spanyol dua pekan mendatang.