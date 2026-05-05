Kabar gembira bagi Spanyol! Lamine Yamal SUDAH kembali berlatih di lapangan rumput saat bintang muda Barcelona ini mempercepat proses pemulihan cedera menjelang Piala Dunia 2026

Yamal telah kembali berlatih di lapangan rumput sambil melanjutkan proses pemulihannya dari cedera di Barcelona, menurut laporan Cadena SER. Pemain muda tersebut telah memulai latihan individu di lapangan di kompleks latihan klub setelah sebelumnya menjalani latihan di gym pada tahap awal rehabilitasi. Penyerang tersebut mengalami robekan parsial pada otot biceps femoris di kaki kirinya pada 22 April.

Barcelona memilih rencana perawatan konservatif daripada operasi. Yamal tidak akan bermain lagi untuk Barcelona dalam sisa pertandingan domestik mereka. Namun, kembalinya ia ke lapangan telah memberikan semangat bagi sang pemain dan tim nasional Spanyol saat persiapan terus berlanjut menjelang Piala Dunia mendatang.