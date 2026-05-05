Yosua Arya

Kabar gembira bagi Spanyol! Lamine Yamal SUDAH kembali berlatih di lapangan rumput saat bintang muda Barcelona ini mempercepat proses pemulihan cedera menjelang Piala Dunia 2026

Lamine Yamal telah menorehkan kemajuan signifikan dalam proses pemulihannya setelah kembali berlatih di lapangan rumput di fasilitas Barcelona. Penyerang remaja ini tengah menjalani program rehabilitasi yang ketat setelah mengalami robekan otot pada bulan April. Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, optimis bahwa pemain sayap tersebut masih akan memainkan peran penting di Piala Dunia 2026.

  • Yamal melanjutkan kegiatan lapangan dalam proses pemulihan di Barcelona

    Yamal telah kembali berlatih di lapangan rumput sambil melanjutkan proses pemulihannya dari cedera di Barcelona, menurut laporan Cadena SER. Pemain muda tersebut telah memulai latihan individu di lapangan di kompleks latihan klub setelah sebelumnya menjalani latihan di gym pada tahap awal rehabilitasi. Penyerang tersebut mengalami robekan parsial pada otot biceps femoris di kaki kirinya pada 22 April.

    Barcelona memilih rencana perawatan konservatif daripada operasi. Yamal tidak akan bermain lagi untuk Barcelona dalam sisa pertandingan domestik mereka. Namun, kembalinya ia ke lapangan telah memberikan semangat bagi sang pemain dan tim nasional Spanyol saat persiapan terus berlanjut menjelang Piala Dunia mendatang.

    Pelatih timnas Spanyol memaparkan rencananya

    De la Fuente telah menegaskan bahwa Yamal tetap menjadi bagian penting dari rencana timnas Spanyol jika ia mendapat izin medis tepat waktu menjelang turnamen. Mengenai para pemain yang mengalami cedera ringan di akhir musim, De la Fuente mengatakan: "Mereka adalah pemain yang sangat penting, karena kami tahu dampak yang bisa mereka berikan dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Bermain di babak penyisihan grup tidak sama dengan melaju ke babak 32 besar, babak 16 besar, atau perempat final. Kami akan mengevaluasi setiap kasus, karena tujuan kami adalah mencapai 19 Juli, final."

  • Pelajaran dari contoh Olmo

    De la Fuente mengutip contoh Dani Olmo di Euro 2024 untuk menjelaskan kesabarannya terhadap pemain yang cedera menjelang turnamen besar.

    "Dia tiba di kamp latihan Euro 2024 dalam kondisi hampir cedera, yang memang tidak bisa diprediksi," akui sang pelatih. "Kami hampir tidak memasukkannya ke dalam skuad, namun kemudian Dani Olmo membuktikan dirinya sebagai pemain kunci di turnamen tersebut."

    Pelatih timnas Spanyol itu melanjutkan: "Dia menjadi pencetak gol terbanyak, dia memberikan umpan kepada Mikel Merino, dia menyelamatkan gawang Jerman dari garis gawang. Dan dia tahu dia bisa saja pulang karena mengalami masalah pada betisnya. Kami memutuskan untuk tetap bertahan dan hasilnya bagus."

    Lomba pemanasan menjelang Piala Dunia

    Yamal akan melanjutkan sesi latihan individu dan program rehabilitasi dalam beberapa pekan mendatang, sementara tim medis Barcelona terus memantau perkembangannya dengan cermat. Meskipun ia akan absen pada fase akhir musim klub, fokus saat ini adalah memastikan ia mencapai kondisi fisik optimal tepat waktu untuk bergabung dengan skuad Spanyol dalam turnamen di Amerika Utara. Untuk saat ini, kembalinya ia ke lapangan menjadi langkah yang menggembirakan dalam proses tersebut.

