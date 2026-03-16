Kabar gembira bagi Real Madrid karena Kylian Mbappe dan Jude Bellingham KEDUANYA kembali masuk skuad untuk laga Liga Champions melawan Man City
Kedatangan pemain baru Galactico telah dikonfirmasi
Klub tersebut mengonfirmasi kabar tersebut di media sosial, dengan merilis daftar skuad untuk pertandingan yang menampilkan Mbappe dan Bellingham, serta Alvaro Carreras yang kembali bergabung. Meskipun Los Blancos memimpin dengan skor 3-0 berkat hat-trick Federico Valverde pada pertandingan leg pertama, Alvaro Arbeloa pasti merasa lega karena sejumlah pemain kuncinya kembali tersedia.
Bellingham kembali ke tanah airnya
Memang, Bellingham juga telah dimasukkan ke dalam skuad yang akan bertandang ke Manchester. Pemain internasional Inggris ini telah absen karena cedera paha sejak awal Februari dan semula diperkirakan masih harus menjalani perawatan setidaknya selama seminggu lagi. Namun, proses pemulihannya berjalan lebih cepat, sehingga ia dapat kembali ke Inggris lebih awal dari jadwal. Sementara itu, Carreras menambah stabilitas pertahanan yang sangat dibutuhkan dan kemungkinan besar akan masuk ke dalam starting XI menggantikan Fran Garcia.
Perselisihan antara klub dan tim nasional semakin memanas
Meskipun ada kabar baik, kembalinya Mbappe terjadi di tengah perselisihan yang mulai memanas antara klub, Federasi Sepak Bola Prancis, dan raksasa-raksasa industri. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Nike dan tekanan komersial menjadi faktor pendorong keinginan agar sang penyerang tampil dalam laga persahabatan internasional mendatang di Amerika Serikat. Madrid tentu saja ragu untuk mengambil risiko dengan memainkan bintang mereka begitu cepat setelah cedera lutut, namun peraturan FIFA membuat mereka tidak bisa menghalangi pemanggilannya ke tim nasional jika ia bermain melawan City.
Madrid tampil dengan skuad terkuatnya saat pasukan Arbeloa bertekad untuk membungkam Etihad
Belum jelas apakah Mbappe dan Bellingham sudah cukup fit untuk diturunkan sejak awal, tetapi skenario yang paling mungkin adalah keduanya akan memulai pertandingan dari bangku cadangan di Etihad Stadium, siap diturunkan jika City mengancam akan melakukan comeback dramatis. Untuk saat ini, kehadiran keduanya dalam skuad saja sudah menjadi peringatan bagi klub-klub Eropa lainnya bahwa juara Liga Champions terbanyak sepanjang sejarah ini telah kembali dalam kekuatan penuh dan siap bersaing di babak-babak selanjutnya dari kompetisi elit Eropa tersebut.
