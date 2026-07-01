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Kabar gembira bagi Brasil terkait cedera! Raphinha kembali berlatih menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia melawan Norwegia
Kemajuan yang signifikan di New Jersey
Persiapan Brasil menjelang babak 16 besar Piala Dunia semakin diperkuat dengan kembalinya Raphinha ke sesi latihan. Penyerang Barcelona itu menjalani sesi latihan individu pertamanya di lapangan di New Jersey pada Selasa ini, menandai tonggak penting dalam proses pemulihannya dari cedera paha kanan yang membuatnya absen selama babak penyisihan grup.
Pemain berusia 29 tahun ini telah bekerja sama erat dengan tim medis Selecao untuk mengatasi masalah otot tersebut. Sementara anggota skuad lainnya diberi waktu istirahat hingga Rabu sore, Raphinha tetap tinggal di markas latihan untuk melanjutkan program rehabilitasi intensifnya, menunjukkan komitmennya untuk kembali ke kondisi prima menjelang fase krusial turnamen ini.
- Getty Images Sport
Kewaspadaan tetap menjadi kunci bagi Ancelotti
Meskipun penampilan sayap tersebut saat kembali menguasai bola terlihat positif, staf pelatih Brasil siap menekankan pentingnya kesabaran. Dengan Lucas Paquetá yang kini juga sedang menjalani perawatan akibat cedera paha yang dialaminya saat melawan Jepang, ada keinginan internal untuk memastikan Raphinha tidak mengalami kemunduran akibat kembali terlalu dini ke laga kompetitif.
Sumber ESPN menunjukkan bahwa meskipun perkembangannya menggembirakan, keikutsertaannya dalam laga mendatang melawan Norwegia masih diragukan. Tim medis memantau datanya setiap hari, dan Ancelotti diperkirakan akan mengambil keputusan pada menit-menit terakhir mengenai apakah mantan pemain Leeds United itu akan dimasukkan ke dalam skuad pertandingan atau disimpan untuk kemungkinan penampilan di perempat final jika Brasil lolos.
Perjuangan yang terus-menerus dalam menjaga kebugaran
Cedera terbaru yang dialami Raphinha ini terasa sangat mengecewakan mengingat riwayat cedera serupa yang dialaminya belakangan ini. Masalah pada paha yang dialaminya saat ini merupakan kali kelima ia mengalami cedera di area yang sama selama musim 2025-26, setelah sebelumnya absen bermain baik untuk Barcelona maupun tim nasional akibat berbagai cedera otot dan benturan.
Cedera tersebut terjadi pada babak pertama saat Brasil menang 3-0 atas Haiti di Philadelphia. Pemain sayap itu tampak sangat sedih saat meninggalkan lapangan, khawatir mimpinya untuk tampil di Piala Dunia mungkin telah berakhir. Namun, diagnosis cedera otot—bukan robekan total—masih membuka peluang baginya untuk kembali bermain, asalkan tubuhnya merespons dengan baik terhadap peningkatan beban latihan minggu ini.
- AFP
Keyakinan internal terhadap kedalaman skuad
Menurut ESPN, ada keyakinan yang kuat di dalam skuad Brasil bahwa mereka memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk melewati babak 16 besar tanpa mengambil risiko yang tidak perlu terhadap pemain sayap andalan mereka. Di tengah absennya Raphinha, talenta muda Rayan telah masuk ke dalam starting XI, memberikan dinamika yang berbeda di sayap dalam skema taktis Ancelotti. Prioritas utama tetap memastikan pemain Barcelona tersebut dalam kondisi 100 persen untuk babak-babak selanjutnya, daripada memaksakan kembalinya yang bisa berujung pada absen dalam jangka panjang.