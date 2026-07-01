Kabar gembira bagi Brasil terkait cedera! Raphinha kembali berlatih menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia melawan Norwegia

Persiapan Brasil menjelang babak 16 besar Piala Dunia semakin diperkuat dengan kembalinya Raphinha ke sesi latihan. Penyerang Barcelona itu menjalani sesi latihan individu pertamanya di lapangan di New Jersey pada Selasa ini, menandai tonggak penting dalam proses pemulihannya dari cedera paha kanan yang membuatnya absen selama babak penyisihan grup.

Pemain berusia 29 tahun ini telah bekerja sama erat dengan tim medis Selecao untuk mengatasi masalah otot tersebut. Sementara anggota skuad lainnya diberi waktu istirahat hingga Rabu sore, Raphinha tetap tinggal di markas latihan untuk melanjutkan program rehabilitasi intensifnya, menunjukkan komitmennya untuk kembali ke kondisi prima menjelang fase krusial turnamen ini.