Kabar gembira bagi Barcelona seiring kembalinya Gavi setelah absen selama enam bulan akibat cedera parah

Kembalinya Gavi terjadi pada saat yang sangat tepat bagi pelatih kepala Flick, yang tengah berupaya melewati fase akhir musim yang penuh tantangan. Dengan absennya Frenkie de Jong akibat cedera, kehadiran gelandang penuh semangat ini memberikan kedalaman dan intensitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah Barcelona.

Klub telah berhati-hati dalam proses reintegrasi Gavi, membiarkannya berlatih bersama tim utama selama beberapa minggu sebelum memberikan lampu hijau akhir. Ia telah mulai ikut dalam perjalanan bersama rekan-rekannya untuk pertandingan-pertandingan penting baru-baru ini melawan Athletic Club dan Newcastle United, berperan sebagai pendukung yang vokal dari pinggir lapangan sambil membangun kebugaran bertandingnya, dan kini siap untuk kembali tampil.