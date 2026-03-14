Kabar gembira bagi Barcelona seiring kembalinya Gavi setelah absen selama enam bulan akibat cedera parah
Mimpi buruk cedera bagi GaviGavi sangat dirindukan oleh Blaugrana, karena energi dan kegigihannya yang menular telah absen dari lini tengah sejak awal musim ini. Masalah yang dialami gelandang ini dimulai pada akhir Agustus ketika ia mengalami cedera lutut serius yang memerlukan operasi artroskopi. Meskipun penilaian awal menunjukkan pemulihan yang lebih cepat, tim medis menemukan selama prosedur bahwa kerusakan yang dialaminya lebih parah dari yang diperkirakan sebelumnya, sehingga memerlukan masa rehabilitasi yang jauh lebih lama. Namun, klub kini telah mengonfirmasi bahwa lulusan akademi andalan mereka ini siap untuk melupakan mimpi buruk cedera tersebut dan membantu tim melewati fase krusial di akhir musim.
Persetujuan medisMeskipun mengalami kemunduran, pemain internasional Spanyol ini telah menghabiskan enam bulan terakhir dengan giat meningkatkan kebugarannya. Klub mengumumkan kembalinya dia ke skuad melalui pernyataan singkat namun bermakna di situs web resmi mereka, mengonfirmasi kabar yang telah dinantikan para penggemar: "Gelandang ini kini kembali masuk dalam daftar pemain yang bisa dipilih oleh Hansi Flick, dan itu berarti Gavi berpotensi bermain melawan Sevilla, lawan yang spesial mengingat dia berasal dari Andalusia. Penampilannya di lapangan akan menandai kembalinya dia bermain setelah absen selama 205 hari. Ketersediaannya untuk dipanggil merupakan kabar baik bagi tim dan para penggemar, yang akan dapat menikmati penampilan lulusan La Masia yang cukup unik mengingat karakter, semangat, dan dedikasinya yang tinggi terhadap segala hal yang berkaitan dengan Barca," demikian bunyi pernyataan klub.
Waktu yang tepat bagi Flick
Kembalinya Gavi terjadi pada saat yang sangat tepat bagi pelatih kepala Flick, yang tengah berupaya melewati fase akhir musim yang penuh tantangan. Dengan absennya Frenkie de Jong akibat cedera, kehadiran gelandang penuh semangat ini memberikan kedalaman dan intensitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah Barcelona.
Klub telah berhati-hati dalam proses reintegrasi Gavi, membiarkannya berlatih bersama tim utama selama beberapa minggu sebelum memberikan lampu hijau akhir. Ia telah mulai ikut dalam perjalanan bersama rekan-rekannya untuk pertandingan-pertandingan penting baru-baru ini melawan Athletic Club dan Newcastle United, berperan sebagai pendukung yang vokal dari pinggir lapangan sambil membangun kebugaran bertandingnya, dan kini siap untuk kembali tampil.
Lomba sprint terakhir musim ini
Dengan Barcelona memasuki fase akhir musim ini, dorongan psikologis dari kembalinya Gavi mungkin sama pentingnya dengan manfaat taktisnya. Meskipun kemungkinan besar ia tidak akan langsung diturunkan sebagai starter, kembalinya Gavi memberi Flick opsi penentu hasil pertandingan dari bangku cadangan. Klub berharap masalah lututnya kini benar-benar telah berlalu dan ia dapat kembali menjadi jantung lini tengah Barcelona. Pertandingan hari Minggu melawan Sevilla bisa menjadi awal babak baru bagi lulusan La Masia ini setelah enam bulan yang berat di pinggir lapangan.
