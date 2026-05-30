Kabar gembira bagi Arsenal terkait cedera, karena Jurrien Timber dinyatakan siap bertanding dalam laga Liga Champions melawan PSG

Arsenal bertolak ke Budapest setelah mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar Liga Premier. Alih-alih meredakan tekanan, kesuksesan tersebut justru semakin memperkuat tekad skuad untuk meraih prestasi lebih besar di bawah asuhan Arteta. Pelatih asal Spanyol itu meyakini bahwa gelar liga telah memberikan landasan bagi para pemainnya untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi.

"Persiapannya sangat, sangat bagus, sangat fokus, dan sangat positif," tambahnya. "Kami berada di sini karena kami telah berhak berada di sini berkat cara kami bermain dan tampil di kompetisi ini, dan besok di lapangan itu kami harus berjuang untuk berhak memenangkan trofi.

"Itu [menjuarai dua gelar] akan berarti sesuatu yang baru bagi kami semua. Kami tahu betapa sulitnya menulis sejarah baru di klub seperti Arsenal. Itulah tujuannya dan itulah mengapa kami semua sangat bersemangat dan memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkannya."