AFP
Kabar gembira bagi Arsenal terkait cedera, karena Jurrien Timber dinyatakan siap bertanding dalam laga Liga Champions melawan PSG
Kayu kembali pada waktu yang tepat
Arsenal mendapat kabar baik terkait kondisi kebugaran menjelang final Liga Champions melawan PSG setelah Arteta memastikan Timber siap diturunkan sebagai starter. Bek asal Belanda itu belum bermain sejak pertengahan Maret dan mengalami kemunduran pada April, sehingga memunculkan kekhawatiran terkait kesiapannya untuk pertandingan puncak di Puskas Arena. Namun, ia kini telah pulih tepat waktu untuk tampil dalam pertandingan terpenting Arsenal musim ini.
Kembalinya dia sangat penting mengingat absennya Ben White. Pemain internasional Inggris itu dipastikan absen karena cedera lutut, sehingga Timber menjadi pilihan yang jelas untuk memperkuat sisi kanan Arsenal melawan ancaman serangan PSG.
Arteta memberikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai skuad
Saat berbicara kepada wartawan sebelum final, Arteta memberikan kabar terbaru yang lugas mengenai kondisi Timber. Ketika ditanya apakah sang bek sudah bugar dan siap untuk menjadi starter, manajer Arsenal itu menjawab: "[Timber] sudah bugar. [Untuk menjadi starter?] Ya."
Arteta juga mengakui tantangan dalam memilih timnya untuk momen sepenting ini, dengan banyaknya pemain yang bersaing untuk mendapatkan tempat. Ia menambahkan: "Itu karena saya melihat ke sekeliling dan melihat kegembiraan serta keinginan yang dimiliki semua pemain untuk bermain dalam pertandingan ini. Kita semua tahu bahwa ini adalah pertandingan terbesar dalam sepak bola, dan semua orang ingin menjadi bagian darinya. Mereka semua memahami apa yang dibutuhkan dan juga betapa pentingnya peran setiap orang untuk memberikan dampak saat dibutuhkan."
Arsenal memburu gelar ganda bersejarah
Arsenal bertolak ke Budapest setelah mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar Liga Premier. Alih-alih meredakan tekanan, kesuksesan tersebut justru semakin memperkuat tekad skuad untuk meraih prestasi lebih besar di bawah asuhan Arteta. Pelatih asal Spanyol itu meyakini bahwa gelar liga telah memberikan landasan bagi para pemainnya untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi.
"Persiapannya sangat, sangat bagus, sangat fokus, dan sangat positif," tambahnya. "Kami berada di sini karena kami telah berhak berada di sini berkat cara kami bermain dan tampil di kompetisi ini, dan besok di lapangan itu kami harus berjuang untuk berhak memenangkan trofi.
"Itu [menjuarai dua gelar] akan berarti sesuatu yang baru bagi kami semua. Kami tahu betapa sulitnya menulis sejarah baru di klub seperti Arsenal. Itulah tujuannya dan itulah mengapa kami semua sangat bersemangat dan memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkannya."
Kesempatan untuk mencatat sejarah klub
Arsenal kini memiliki kesempatan untuk meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub, 20 tahun setelah kekalahan mereka dari Barcelona di final 2006. Dengan kembalinya Timber dan beberapa pemain kunci yang sudah pulih dari cedera, tim asuhan Arteta akan menghadapi final dalam kondisi prima.