Kabar gembira bagi Arsenal seiring kembalinya pemain kunci ke sesi latihan menjelang final Liga Champions

The Gunners sedang bersiap menyambut akhir musim yang bersejarah, dan kehadiran Merino yang kembali berlatih di lapangan telah memberikan semangat yang sangat dibutuhkan. Pemain berusia 29 tahun ini absen selama tiga bulan setelah menjalani operasi akibat patah tulang kaki, sehingga ia melewatkan fase krusial di akhir musim yang akhirnya membawa Arsenal meraih gelar juara Liga Premier pertama mereka dalam lebih dari dua dekade.

Merino terlihat mengikuti latihan ringan pada hari Kamis, bekerja sama dengan Arteta dan asisten pelatih Albert Stuivenberg di luar kelompok utama. Meskipun sesi tersebut dirancang untuk memfasilitasi kembalinya dia ke lapangan, gelandang ini diperkirakan akan bergabung dengan rekan-rekan setimnya untuk latihan kontak penuh pada hari Jumat saat skuad bersiap untuk pertandingan liga terakhir mereka melawan Crystal Palace dan pertandingan penting di kompetisi Eropa yang akan menyusul.