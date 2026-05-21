AFP
Kabar gembira bagi Arsenal seiring kembalinya pemain kunci ke sesi latihan menjelang final Liga Champions
Merino kembali berlatih di lapangan rumput di London Colney
The Gunners sedang bersiap menyambut akhir musim yang bersejarah, dan kehadiran Merino yang kembali berlatih di lapangan telah memberikan semangat yang sangat dibutuhkan. Pemain berusia 29 tahun ini absen selama tiga bulan setelah menjalani operasi akibat patah tulang kaki, sehingga ia melewatkan fase krusial di akhir musim yang akhirnya membawa Arsenal meraih gelar juara Liga Premier pertama mereka dalam lebih dari dua dekade.
Merino terlihat mengikuti latihan ringan pada hari Kamis, bekerja sama dengan Arteta dan asisten pelatih Albert Stuivenberg di luar kelompok utama. Meskipun sesi tersebut dirancang untuk memfasilitasi kembalinya dia ke lapangan, gelandang ini diperkirakan akan bergabung dengan rekan-rekan setimnya untuk latihan kontak penuh pada hari Jumat saat skuad bersiap untuk pertandingan liga terakhir mereka melawan Crystal Palace dan pertandingan penting di kompetisi Eropa yang akan menyusul.
Arteta menegaskan adanya kemajuan yang positif
Berbicara mengenai perkembangan sang gelandang, Arteta optimis bahwa pemain asal Spanyol itu akan siap tampil dalam laga mendatang melawan Paris Saint-Germain. Manajer tersebut menekankan bahwa proses adaptasi bertahap kembali ke lapangan merupakan bagian dari rencana yang dikelola dengan cermat untuk memastikan Merino siap menghadapi intensitas pertandingan final besar.
Arteta mengonfirmasi status sang pemain dengan menyatakan: "Mikel akan mulai berlatih bersama tim besok. Hari ini dia sudah melakukan sedikit latihan, hanya sesi yang sangat ringan." Berita ini menjadi kabar yang sangat melegakan bagi para penggemar Arsenal, mengingat kontribusi Merino berupa enam gol dan tiga assist di awal musim sebelum musimnya terhenti pada bulan Februari.
Gelandang itu berbicara mengenai kondisi fisiknya
Merino sendiri telah secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk kembali ke lapangan, sekaligus mengungkapkan kegembiraannya karena telah berhasil melewati masa rehabilitasi yang sulit. Setelah menyaksikan rekan-rekan setimnya meraih gelar juara domestik dari pinggir lapangan, mantan pemain Real Sociedad ini sangat ingin kembali menunjukkan kemampuannya di lapangan.
Saat membahas pemulihannya dengan media Spanyol, Merino mengatakan, seperti dilansir Marca: "Saya merasa luar biasa. Ini merupakan minggu dan bulan yang spektakuler bagi saya dan klub, segalanya tidak bisa lebih baik lagi. Ini adalah sesi resmi pertama dengan kehadiran kamera, namun saya telah berlatih sangat keras secara mandiri dan juga bersama tim. Saya merasa baik, kuat. Kami telah melakukan pekerjaan yang baik selama saya absen untuk mencoba kembali dalam kondisi terbaik. Cedera kaki sudah berlalu, dan saya dalam kondisi fisik yang prima."
Berhasil melewati 'ujian berat'
Hambatan mental saat kembali dari cedera patah kaki seringkali sama menantangnya dengan hambatan fisik, namun Merino menegaskan bahwa ia tidak lagi meragukan kebugarannya. Setelah ikut merayakan gelar juara Liga Premier, ia yakin telah lulus "ujian" terberat dalam proses pemulihannya.
Merenungkan perayaan gelar juara dan kondisinya saat ini, Merino menambahkan: "Saya merasa seolah-olah saya juga telah memenangkannya dari dalam diri saya. Itu adalah ujian terberat. Jika kaki saya bisa menahan lompatan-lompatan itu, maka kaki saya bisa menahan apa pun. Saya baik-baik saja, saya merasa sangat nyaman, sangat tenang dengan bola, di lapangan, secara fisik. Kaki saya merespons dengan cara terbaik dan saya bahkan tidak memikirkannya lagi." Dengan upacara penyerahan trofi Liga Premier di Selhurst Park yang semakin dekat, kembalinya Merino memastikan Arsenal akan menjalani dua pertandingan terakhir musim ini dengan kekuatan yang hampir penuh.