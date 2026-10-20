Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kabar cedera Manchester United: Enam pemain kunci absen dari latihan jelang laga Liga Champions melawan Como
Carrick dihadapkan pada sejumlah kekhawatiran terkait cedera
Persiapan Manchester United untuk menghadapi Como di Liga Champions mendapat pukulan telak setelah enam pemain tim utama absen dari sesi latihan Selasa. Waktunya sulit lebih buruk lagi bagi Carrick, yang tengah menghadapi periode sulit di Old Trafford ketika klub itu belum meraih kemenangan dalam enam laga terakhir di semua kompetisi.
Di antara pemain yang absen dari sesi tersebut adalah Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu, dan bek muda Ayden Heaven. Menurut laporan talksport, beragam masalah, mulai dari otot tertarik hingga sakit, membuat staf pelatih memiliki pilihan yang terbatas.
Kondisi para pemain yang menjalani perawatan tetap menjadi perhatian utama sang manajer saat ia berupaya menstabilkan keadaan tim. Benjamin Sesko juga masih belum bisa dimainkan karena cedera tulang kering, sehingga kemampuan Carrick untuk merotasi para pemainnya di lini serang selama rangkaian pertandingan yang padat ini semakin terbatas.
- Getty Images Sport
Krisis di lini pertahanan mengancam Manchester United
Lini pertahanan tampak sangat rentan menjelang pertandingan Rabu. Martinez ditarik keluar saat jeda babak pertama dalam hasil imbang 1-1 melawan Leeds United pada Minggu. Carrick kemudian menjelaskan bahwa pemenang Piala Dunia itu “merasakan sedikit gangguan pada pahanya”. Absennya Shaw yang masih berlanjut semakin memperumit keadaan. Bek kiri veteran itu belum tampil dalam beberapa pertandingan terakhir setelah tertatih-tatih meninggalkan lapangan saat melawan Tottenham.
Masalah sang manajer bertambah karena Yoro harus menjalani skorsing menyusul kartu merah yang diterimanya saat melawan Atletico Madrid.
Pilihan di lini tengah dan lini serang terbatas
Di lini tengah, Mainoo masih sangat diragukan tampil setelah absen dalam dua pertandingan terakhir. Pemain timnas Inggris itu mengalami cedera yang belum diungkapkan saat bermain imbang melawan Tottenham, dan Carrick belum memberikan perkiraan waktu yang pasti untuk kepulangannya. Dorgu juga belum kembali ke skuad karena masih memulihkan diri dari cedera hamstring yang dialaminya saat membela Denmark.
Kedalaman skuad di lini serang juga tengah diuji karena pengelolaan kondisi fisik Rashford yang masih berlangsung membatasi keterlibatannya. Meski penyerang itu menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan pada akhir pekan, ia belum bisa mengikuti latihan secara penuh pada Selasa, sehingga kesiapannya untuk menjadi starter di Liga Champions dipertanyakan.
- Getty Images Sport
Solusi potensial dan pelibatan pemain muda
Krisis cedera ini bisa membuka jalan bagi Matthijs de Ligt untuk kembali ke susunan pemain inti setelah lama absen. Bek tengah asal Belanda itu mengalami masa sulit akibat cedera dan belum tampil untuk klub sejak menjalani operasi punggung pada November lalu. Meski tengah berupaya memulihkan kebugarannya sepenuhnya, terbatasnya opsi lain bisa mempercepat kembalinya ia ke tim utama. Sebagai alternatif, Carrick mungkin akan mengandalkan pemain muda untuk mengisi kekosongan, setelah melibatkan bek remaja Dan Armer dan Jaydan Kamason dalam sesi latihan Selasa.
Harry Amass juga bisa dipilih untuk menjaga keseimbangan di sisi kiri pertahanan jika Mazraoui digeser ke posisi yang lebih sentral atau ke sisi kanan. Dilema di lini belakang ini muncul ketika Manchester United berupaya mengembalikan kiprahnya di kompetisi Eropa ke jalur yang tepat, setelah mengawali Liga Champions dengan kemenangan telak 4-0 atas Sabah sebelum menelan kekalahan 2-0 di kandang Atletico Madrid pada pertandingan berikutnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami