Persiapan Manchester United untuk menghadapi Como di Liga Champions mendapat pukulan telak setelah enam pemain tim utama absen dari sesi latihan Selasa. Waktunya sulit lebih buruk lagi bagi Carrick, yang tengah menghadapi periode sulit di Old Trafford ketika klub itu belum meraih kemenangan dalam enam laga terakhir di semua kompetisi.

Di antara pemain yang absen dari sesi tersebut adalah Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu, dan bek muda Ayden Heaven. Menurut laporan talksport, beragam masalah, mulai dari otot tertarik hingga sakit, membuat staf pelatih memiliki pilihan yang terbatas.

Kondisi para pemain yang menjalani perawatan tetap menjadi perhatian utama sang manajer saat ia berupaya menstabilkan keadaan tim. Benjamin Sesko juga masih belum bisa dimainkan karena cedera tulang kering, sehingga kemampuan Carrick untuk merotasi para pemainnya di lini serang selama rangkaian pertandingan yang padat ini semakin terbatas.