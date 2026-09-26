AFP
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Kabar buruk untuk Manchester United! Bruno Fernandes mengalami cedera 'rumit' saat Portugal bersiap menghadapi Norwegia
Jorge Jesus mengonfirmasi kabar buruk cedera
Pelatih kepala Portugal Jorge Jesus mengungkapkan bahwa Fernandes sedang bergulat dengan "masalah yang rumit" yang akan membuatnya absen pada laga Nations League melawan Norwegia di Oslo, Minggu ini.
Jimat Manchester United itu, yang telah menjadi andalan bagi klub dan tim nasionalnya, terlihat absen dari sesi latihan terakhir Portugal pada Sabtu saat skuad bersiap untuk perjalanan mereka ke Ullevaal Stadion.
Kabar ini menjadi pukulan besar bagi Brasil, yang sedang berupaya membangun momentum dalam kampanye fase grup mereka.
- AFP
Fernandes telah bermain dalam kondisi kesakitan
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingannya, Jesus memaparkan sejauh mana masalah tersebut setelah Portugal meraih kemenangan tipis 1-0 atas Wales pada Kamis. Fernandes menjadi starter dalam laga itu tetapi digantikan pada menit terakhir oleh Joao Neves.
Pelatih veteran itu mengakui bahwa cedera tersebut bukan kejadian baru, yang menunjukkan sang pemain telah memaksakan tubuhnya hingga batas maksimal selama beberapa pekan.
Jesus mengatakan kepada wartawan: "Dalam pertandingan melawan Wales, kami turun dengan semua pemain yang tersedia tetapi Bruno Fernandes keluar dengan masalah yang rumit."
Masalah yang masih membayangi di Old Trafford
Mungkin yang paling mengkhawatirkan bagi para suporter Manchester United adalah terungkapnya fakta bahwa Fernandes telah menanggung masalah ini sepanjang penampilannya baru-baru ini di kompetisi domestik. Playmaker itu dikabarkan berusaha mengatasi rasa tidak nyaman tersebut agar tetap tersedia untuk tim Michael Carrick di tengah jadwal pertandingan yang padat.
Pengorbanan diri ini tampaknya mulai memakan korban, dengan cederanya kini mencapai titik di mana istirahat menjadi satu-satunya solusi medis yang layak untuk mencegah absennya dia dalam jangka panjang yang lebih serius.
Sang pelatih menjelaskan situasinya secara rinci: "Kasus lainnya [Fernandes] melibatkan perawatan dan waktu pemulihan. Dia sedang mengalami cedera di United, dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia bermain dengan rasa sakit itu dalam tiga pertandingan terakhir, yang menghambatnya. Itu adalah salah satu faktor yang membuat Bruno tidak bisa bermain dalam performa terbaiknya melawan Wales."
- Getty Images Sport
Memprioritaskan laga melawan Denmark
Kesehatan jangka panjang kapten Manchester United itu kini menjadi fokus utama tim staf Portugal. Dengan mundur dari tuntutan langsung laga melawan Norwegia, Fernandes berharap bisa kembali masuk persaingan untuk pertandingan Selecao berikutnya pada Kamis depan. Periode istirahat strategis ini dipandang penting bagi pemain yang jarang absen menit bermain untuk klub maupun negara, sekaligus menyoroti betapa serius sifat cedera "rumit" yang saat ini sedang ia alami.
Jesus menutup dengan mengonfirmasi bahwa ia telah mencapai kesepakatan bersama dengan sang pemain untuk menghindari risiko yang tidak perlu pada tahap kompetisi ini, dengan mengatakan: "Saya sudah berbicara dengannya dan saya memilih untuk tidak mengambil risiko dalam laga ini agar dia benar-benar bugar untuk pertandingan melawan Denmark."
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