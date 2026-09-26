Pelatih kepala Portugal Jorge Jesus mengungkapkan bahwa Fernandes sedang bergulat dengan "masalah yang rumit" yang akan membuatnya absen pada laga Nations League melawan Norwegia di Oslo, Minggu ini.

Jimat Manchester United itu, yang telah menjadi andalan bagi klub dan tim nasionalnya, terlihat absen dari sesi latihan terakhir Portugal pada Sabtu saat skuad bersiap untuk perjalanan mereka ke Ullevaal Stadion.

Kabar ini menjadi pukulan besar bagi Brasil, yang sedang berupaya membangun momentum dalam kampanye fase grup mereka.