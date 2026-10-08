Kabar buruk datang untuk Cristian Chivu dari ruang perawatan Appiano Gentile. Setelah kabar sangat baik dalam beberapa hari terakhir yang membuat nyaris seluruh skuad semakin dekat untuk sepenuhnya kembali beraktivitas usai jeda (hanya Stones yang masih berada dalam fase pemulihan kebugaran), hari ini Curtis Jones harus menepi karena masalah otot. Cedera pemain Inggris itu terjadi pada paha dan akan membuatnya absen dari lapangan untuk periode yang tidak singkat.
Kabar buruk untuk Inter: Curtis Jones cedera. Berapa lama ia akan menepi dan siapa yang bermain menggantikannya melawan Parma
SIAP BERMAIN SEBAGAI STARTER
Setelah bekerja sepanjang jeda di Pinetina, mantan pemain Liverpool itu menjadi salah satu kepastian Chivu untuk laga yang pada Sabtu sore pukul 18.00 akan menandai kembalinya Inter di liga setelah jeda internasional.
Namun, hal itu tidak akan terjadi dan pelatih asal Rumania tersebut terpaksa meninjau ulang rencananya. Calhanoglu dipastikan akan menempati posisi di tengah lapangan dan Henrik Mkhitaryan juga hampir pasti mendapat kesempatan tampil sejak menit pertama setelah dia juga berlatih selama tiga pekan penuh di Appiano Gentile. Posisi Jones harus diisi oleh salah satu pemain yang baru kembali dari tugas bersama tim nasional masing-masing dan Nicolò Barella saat ini jelas menjadi kandidat nomor satu.
PERNYATAAN RESMI
Curtis Jones menjalani pemeriksaan klinis dan instrumental pagi ini di Istituto Humanitas, Rozzano.
Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan miofasial pada otot adduktor paha kanan.
Kondisinya akan dievaluasi kembali dalam beberapa hari ke depan.
Absen lama?
Masalah otot bukanlah cedera, tetapi untuk otot yang begitu sensitif dan juga melibatkan beberapa bagian lain, kehati-hatian akan diperlukan.
Kecuali ada kejutan, selain sudah pasti absen melawan Parma dan pada Selasa, 13 Oktober, melawan Bruges di Liga Champions, gelandang tersebut akan terpaksa menepi selama sekitar satu bulan. Sangat sulit baginya untuk bisa tersedia untuk derby yang dijadwalkan pada 31 Oktober, sementara harapan klub adalah bisa mendapatkannya kembali untuk laga terakhir sebelum jeda melawan Como.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami