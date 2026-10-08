Setelah bekerja sepanjang jeda di Pinetina, mantan pemain Liverpool itu menjadi salah satu kepastian Chivu untuk laga yang pada Sabtu sore pukul 18.00 akan menandai kembalinya Inter di liga setelah jeda internasional.

Namun, hal itu tidak akan terjadi dan pelatih asal Rumania tersebut terpaksa meninjau ulang rencananya. Calhanoglu dipastikan akan menempati posisi di tengah lapangan dan Henrik Mkhitaryan juga hampir pasti mendapat kesempatan tampil sejak menit pertama setelah dia juga berlatih selama tiga pekan penuh di Appiano Gentile. Posisi Jones harus diisi oleh salah satu pemain yang baru kembali dari tugas bersama tim nasional masing-masing dan Nicolò Barella saat ini jelas menjadi kandidat nomor satu.