Kabar buruk terkait cedera Jurrien Timber: Bek Arsenal terpaksa ditarik keluar lebih awal dalam laga Liga Premier melawan Everton
Kegagalan Timber di babak awal
Cedera tersebut terjadi saat Everton mulai menemukan ritme permainannya, dan membuat tim tuan rumah frustrasi berkat penampilan pertahanan yang disiplin. Timber, yang menjadi pilar penting dalam kokohnya pertahanan Arsenal musim ini, terlihat kesulitan sebelum akhirnya diputuskan untuk menariknya keluar. Jenis cedera yang dialaminya belum jelas, namun fakta bahwa ia tidak mampu bertahan hingga peluit babak pertama dibunyikan tentu menjadi kekhawatiran besar bagi staf pelatih The Gunners.
Tekanan semakin meningkat di Emirates
Setelah pergantian pemain yang terpaksa itu, Arsenal kesulitan untuk kembali menemukan ritme permainan yang lancar seperti yang mereka tunjukkan pada awal pertandingan. The Toffees, yang dipimpin oleh David Moyes, melihat peluang untuk memanfaatkan kekacauan di lini belakang Arsenal. Meskipun The Gunners menguasai bola, mereka kesulitan menciptakan peluang emas, sementara Everton tampak semakin berbahaya dalam serangan balik melalui pemain seperti Kiernan Dewsbury-Hall.
The Gunners memastikan kemenangan 2–0 di menit-menit akhir
Pertandingan tersebut tampaknya akan berakhir imbang tanpa gol hingga menit-menit akhir, ketika striker Swedia Viktor Gyokeres memecah kebuntuan pada menit ke-89. Sebuah umpan silang dari sisi kanan salah diantisipasi oleh kiper Everton, Pickford, sehingga Gyokeres dapat menguasai bola lepas dan dengan tenang mencetak gol ke gawang yang kosong.
Arsenal memastikan kemenangan di masa tambahan waktu yang sangat akhir saat pemain muda Max Dowman mencetak gol pada menit ke-97, memanfaatkan posisi Pickford yang terlalu maju untuk mengakhiri serangan balik cepat dan mengamankan tiga poin bagi The Gunners.
Dampak terhadap perebutan gelar juara
Bagi Mikel Arteta, kehilangan pemain sekelas Timber di fase krusial musim ini merupakan skenario mimpi buruk. Dengan Manchester City yang terus membayangi mereka di klasemen, absennya sang pemain asal Belanda dalam waktu lama bisa berdampak besar. The Gunners telah mengandalkan barisan belakang yang solid sepanjang sebagian besar musim ini, dan harus memasukkan Mosquera secara mendadak menjadi ujian bagi kedalaman skuad di momen yang sangat menentukan.
