Kabar buruk terkait cedera Jurrien Timber: Bek Arsenal terpaksa ditarik keluar lebih awal dalam laga Liga Premier melawan Everton

Pertandingan tersebut tampaknya akan berakhir imbang tanpa gol hingga menit-menit akhir, ketika striker Swedia Viktor Gyokeres memecah kebuntuan pada menit ke-89. Sebuah umpan silang dari sisi kanan salah diantisipasi oleh kiper Everton, Pickford, sehingga Gyokeres dapat menguasai bola lepas dan dengan tenang mencetak gol ke gawang yang kosong.

Arsenal memastikan kemenangan di masa tambahan waktu yang sangat akhir saat pemain muda Max Dowman mencetak gol pada menit ke-97, memanfaatkan posisi Pickford yang terlalu maju untuk mengakhiri serangan balik cepat dan mengamankan tiga poin bagi The Gunners.