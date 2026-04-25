Kabar buruk soal cedera bagi bintang Real Madrid, karena laporan menyebutkan ia tak akan bisa tampil di Piala Dunia
Berita yang sangat mengecewakan bagi Brasil dan Los Blancos
Menurut jurnalis Miguel Angel Diaz, kondisi yang dialami Militao jauh lebih serius daripada yang dikhawatirkan semula. Setelah mengalami cedera baru pada kaki kirinya saat kemenangan 2-1 atas Alaves baru-baru ini, pemeriksaan medis lebih lanjut telah mengonfirmasi skenario terburuk bagi pemain berusia 28 tahun tersebut.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa cedera tersebut—yaitu bekas luka lama yang terbuka kembali—akan memerlukan intervensi bedah untuk memperbaikinya secara tuntas. Hal ini secara efektif membuat Militao absen dari kompetisi internasional musim panas ini, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk mewakili Brasil di panggung terbesar dunia pada tahun di mana ia diharapkan menjadi pilar pertahanan tim.
Diaz memastikan tidak akan tampil di Piala Dunia
Jurnalis COPE itu mengungkap berita tersebut di media sosialnya. Meskipun laporan medis resmi klub awalnya masih bersikap hati-hati, Diaz menegaskan bahwa kondisi klinis sang pemain jauh lebih parah.
"Eder Militao akan menjalani operasi untuk cedera hamstring barunya di kaki kiri," lapor Diaz. "Pemain Brasil itu mengalami kambuhnya jaringan parut dari cedera awalnya yang dialami pada Desember lalu saat melawan Celta Vigo. Sayangnya, ia akan absen di Piala Dunia."
Musim yang diwarnai oleh cedera fisik
Kejadian ini menandai titik balik yang menyakitkan dalam musim yang sudah penuh frustrasi dan diwarnai cedera bagi Militao. Bek tersebut baru saja kembali beraksi di laga kompetitif setelah absen selama empat bulan, termasuk tampil sebagai starter pada leg kedua perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich. Staf medis Real Madrid telah dengan hati-hati mengatur menit bermainnya untuk menghindari kekambuhan seperti ini. Namun, tepat ketika tampaknya ia akhirnya telah melewati masa sulit, pertandingan kelimanya setelah kembali justru berujung pada cedera yang parah dan memilukan. Klub kini mengharapkan ia fokus untuk siap menghadapi awal musim 2026-27.
Operasi dan perjalanan panjang menuju musim 2026–2027
Militao diperkirakan akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan, yang akan dilanjutkan dengan proses rehabilitasi yang cukup lama. Sementara rekan-rekan setimnya bersiap untuk pertandingan pembuka Piala Dunia pada bulan Juni, sang bek harus absen dan kemungkinan besar tidak akan kembali ke lapangan hingga dimulainya pramusim Real Madrid berikutnya. Untuk timnas Brasil, Carlo Ancelotti harus memikirkan kembali susunan pertahanannya untuk kompetisi musim panas ini.