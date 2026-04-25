Kabar buruk soal cedera bagi bintang Real Madrid, karena laporan menyebutkan ia tak akan bisa tampil di Piala Dunia

Menurut jurnalis Miguel Angel Diaz, kondisi yang dialami Militao jauh lebih serius daripada yang dikhawatirkan semula. Setelah mengalami cedera baru pada kaki kirinya saat kemenangan 2-1 atas Alaves baru-baru ini, pemeriksaan medis lebih lanjut telah mengonfirmasi skenario terburuk bagi pemain berusia 28 tahun tersebut.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa cedera tersebut—yaitu bekas luka lama yang terbuka kembali—akan memerlukan intervensi bedah untuk memperbaikinya secara tuntas. Hal ini secara efektif membuat Militao absen dari kompetisi internasional musim panas ini, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk mewakili Brasil di panggung terbesar dunia pada tahun di mana ia diharapkan menjadi pilar pertahanan tim.