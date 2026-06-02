Kabar buruk bagi Trent Alexander-Arnold? Identitas incaran transfer Real Madrid terungkap - Los Blancos berharap bisa mendatangkan bek kanan tersebut sebelum Piala Dunia 2026 dimulai

Untuk mengatasi kelemahan ini dan menggantikan peran besar Carvajal, Real Madrid telah mengincar Dumfries. Pemain internasional Belanda ini, yang akan membela negaranya di Piala Dunia mendatang, menjadi opsi yang menarik. Meskipun kontraknya bersama Inter masih berlaku hingga 2028, klub Italia tersebut dilaporkan bersedia bernegosiasi untuk melepasnya dengan biaya yang terjangkau. Pemain berusia 30 tahun ini menjalani musim yang produktif, dengan menyumbang lima gol dan dua assist dalam 28 penampilan. Secara keseluruhan, Dumfries telah mengumpulkan 207 penampilan yang mengesankan untuk juara Serie A tersebut, mencetak 27 gol dan memberikan 28 assist. Petinggi Madrid memandang profil fisiknya yang luar biasa dan pengalamannya yang luas sebagai penawar yang sempurna untuk kelemahan pertahanan mereka saat ini, dengan keyakinan bahwa ia dapat segera menantang Alexander-Arnold.