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Kabar buruk bagi Trent Alexander-Arnold? Identitas incaran transfer Real Madrid terungkap - Los Blancos berharap bisa mendatangkan bek kanan tersebut sebelum Piala Dunia 2026 dimulai
Alexander-Arnold menghadapi kekecewaan di Piala Dunia
Menurut Marca, Real Madrid sedang secara aktif mengevaluasi opsi-opsi pertahanan mereka menyusul musim debut Alexander-Arnold yang kurang memuaskan. Pemain berusia 27 tahun itu berbagi tugas sebagai bek kanan dengan legenda klub Dani Carvajal pada musim lalu, namun dengan kepergian pemain veteran Spanyol tersebut setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni, kini telah terbuka kekosongan yang besar. Alexander-Arnold tampil dalam 30 pertandingan, mencatatkan lima assist dalam 1.794 menit, namun ia mengalami kesulitan akibat cedera otot yang berulang. Untuk memperparah musim klubnya yang mengecewakan, manajer Inggris Thomas Tuchel secara mengejutkan mencoretnya dari skuad Piala Dunia terakhirnya, dan memilih Tino Livramento sebagai gantinya. Akibatnya, Los Blancos menyadari pentingnya merekrut alternatif yang dapat diandalkan.
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Dumfries muncul sebagai pesaing yang ideal
Untuk mengatasi kelemahan ini dan menggantikan peran besar Carvajal, Real Madrid telah mengincar Dumfries. Pemain internasional Belanda ini, yang akan membela negaranya di Piala Dunia mendatang, menjadi opsi yang menarik. Meskipun kontraknya bersama Inter masih berlaku hingga 2028, klub Italia tersebut dilaporkan bersedia bernegosiasi untuk melepasnya dengan biaya yang terjangkau. Pemain berusia 30 tahun ini menjalani musim yang produktif, dengan menyumbang lima gol dan dua assist dalam 28 penampilan. Secara keseluruhan, Dumfries telah mengumpulkan 207 penampilan yang mengesankan untuk juara Serie A tersebut, mencetak 27 gol dan memberikan 28 assist. Petinggi Madrid memandang profil fisiknya yang luar biasa dan pengalamannya yang luas sebagai penawar yang sempurna untuk kelemahan pertahanan mereka saat ini, dengan keyakinan bahwa ia dapat segera menantang Alexander-Arnold.
Mbappe berupaya agar Konate kembali bergabung
Sementara itu, Real Madrid tetap sangat fokus untuk memperkuat lini pertahanan tengah mereka, dengan Ibrahima Konate menjadi target utama. Bek tengah Liverpool tersebut telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, sehingga mendorong Madrid untuk mempercepat negosiasi yang telah berlangsung sejak Februari. Menariknya, proses transfer ini dibantu oleh Kylian Mbappe. Kedua pemain tersebut saat ini berada bersama dalam skuad Prancis yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia, dan sang penyerang berusaha keras meyakinkan rekan senegaranya itu untuk bergabung dengannya di Spanyol. Menanggapi rayuan yang tak henti-hentinya itu, Konate baru-baru ini bercanda, "Mbappe menelepon saya setiap dua jam..." Rencana transfer ini telah mendapat lampu hijau dari Jose Mourinho, yang diperkirakan akan mengambil alih jabatan manajerial setelah pemilihan presiden.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Real Madrid ingin secara resmi menyelesaikan proses perekrutan Dumfries dan Konate sebelum Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan mengamankan dua pemain bertahan ini lebih awal, klub raksasa Spanyol tersebut dapat menghindari potensi kendala di bursa transfer, sehingga manajer barunya akan mewarisi skuad yang lengkap dan siap mendominasi musim depan.