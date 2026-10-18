AFP
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Kabar buruk bagi Luis Enrique! PSG mengonfirmasi Nuno Mendes mengalami cedera paha dan akan absen dalam laga akbar melawan Barcelona
Mendes absen dalam duel Eropa
Enrique menghadapi masalah besar di lini pertahanan saat Paris Saint-Germain bersiap menghadapi Barcelona dalam laga krusial Liga Champions. Klub raksasa Prancis itu telah mengonfirmasi bahwa bek kiri Mendes tidak akan tersedia untuk pertandingan di Parc des Princes.
Bek berusia 22 tahun itu mengalami cedera paha dalam laga domestik klubnya belum lama ini. Pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa cederanya lebih parah daripada yang semula dikhawatirkan. Ini menjadi kabar mengecewakan bagi mantan pemain Sporting CP tersebut, yang merupakan bagian penting dari lini belakang PSG ketika berada dalam kondisi bugar sepenuhnya.
- AFP
Dari langkah antisipasi menjadi cedera yang dipastikan
Cedera itu terjadi saat PSG menang 3-1 atas Strasbourg pada Sabtu malam. Mendes masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-53 di babak kedua, tetapi tidak mampu menyelesaikan pertandingan dan meninggalkan lapangan sesaat sebelum peluit akhir. Klub merilis pembaruan medis resmi yang menyatakan bahwa sang pemain harus menepi setelah mengalami cedera otot di paha kirinya dan akan absen selama beberapa pekan.
Sebelum hasil pemeriksaan medis yang pasti diumumkan, masih ada sedikit harapan bahwa masalahnya tidak serius. Seusai kemenangan atas Strasbourg, Luis Enrique berhati-hati ketika ditanya tentang kondisi sang pemain. "Saya tidak tahu apakah kita bisa menyebutnya cedera, tetapi kami memutuskan bermain dengan satu pemain lebih sedikit karena tidak ingin mengambil risiko," kata sang pelatih kepada L'Equipe.
Pelatih asal Spanyol itu memilih menuntaskan pertandingan dengan sepuluh pemain ketimbang mengambil risiko memperparah kondisi bek kiri utamanya. Namun, pemeriksaan pada Minggu pagi akhirnya membawa kabar buruk: waktu pemulihannya tidak akan cukup untuk menghadapi Barcelona.
Dilema taktik bagi Luis Enrique
Absennya Mendes datang pada saat yang sangat tidak tepat mengingat ancaman khusus dari lawan. Serangan Barcelona kerap bertumpu pada pemain muda berbakat mereka, Lamine Yamal, sementara keberhasilan Mendes sebelumnya dalam meredam winger itu saat membela tim nasional menunjukkan bahwa ia adalah pilihan ideal untuk tugas tersebut. Tanpa bek kiri utamanya, Enrique kini harus mencari cara menghentikan salah satu talenta muda paling kreatif di dunia sepakbola tanpa mengorbankan keseimbangan serangan timnya sendiri.
Kedalaman skuad saat ini memberi staf pelatih beberapa opsi untuk dipertimbangkan. Lucas Digne merupakan pengganti paling alami dalam skuad dan memiliki pengalaman untuk tampil dalam pertandingan sebesar ini. Namun, Digne pernah kesulitan menghadapi winger elite yang berkecepatan tinggi, sehingga muncul dugaan bahwa Enrique mungkin akan mencari opsi lain. Kandidat kuat lainnya adalah Lucas Hernandez, yang belakangan ini lebih sering bermain sebagai bek tengah, tetapi mulai dikenal luas sebagai bek kiri kelas dunia.
- AFP
Solusi internal dan kedalaman skuad
Alternatifnya, sang pelatih bisa memilih solusi yang lebih eksperimental dan pernah berhasil sebelumnya. Warren Zaïre-Emery, pemain muda berbakat klub tersebut, pernah mengisi posisi bek sayap saat ada pemain yang terkena skorsing atau cedera. Meski posisi aslinya adalah gelandang tengah, kemampuan atletik dan kecerdasan taktisnya membuat ia mampu beradaptasi dengan berbagai peran di lapangan.
Perubahan ini akan menuntut perombakan di lini tengah, yang berpotensi memberi Joao Neves peran lebih besar. Menempatkan Zaïre-Emery sebagai bek kiri akan membuat permainan PSG lebih condong ke tengah, sehingga mereka berpotensi mendominasi perebutan kendali di lini tengah sembari tetap memiliki kekuatan fisik untuk menghadapi para penyerang Barcelona yang mengandalkan teknik.
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