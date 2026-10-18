Cedera itu terjadi saat PSG menang 3-1 atas Strasbourg pada Sabtu malam. Mendes masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-53 di babak kedua, tetapi tidak mampu menyelesaikan pertandingan dan meninggalkan lapangan sesaat sebelum peluit akhir. Klub merilis pembaruan medis resmi yang menyatakan bahwa sang pemain harus menepi setelah mengalami cedera otot di paha kirinya dan akan absen selama beberapa pekan.

Sebelum hasil pemeriksaan medis yang pasti diumumkan, masih ada sedikit harapan bahwa masalahnya tidak serius. Seusai kemenangan atas Strasbourg, Luis Enrique berhati-hati ketika ditanya tentang kondisi sang pemain. "Saya tidak tahu apakah kita bisa menyebutnya cedera, tetapi kami memutuskan bermain dengan satu pemain lebih sedikit karena tidak ingin mengambil risiko," kata sang pelatih kepada L'Equipe.

Pelatih asal Spanyol itu memilih menuntaskan pertandingan dengan sepuluh pemain ketimbang mengambil risiko memperparah kondisi bek kiri utamanya. Namun, pemeriksaan pada Minggu pagi akhirnya membawa kabar buruk: waktu pemulihannya tidak akan cukup untuk menghadapi Barcelona.



