Kabar buruk bagi FC Bayern München: Pemain yang didatangkan pada bursa transfer musim dingin harus absen selama beberapa minggu

Gelandang asal Senegal ini dianggap sebagai talenta yang menjanjikan; musim panas lalu, ia sudah diberi kesempatan untuk berlatih bersama tim senior Grasshoppers dan FC Bayern sebagai bagian dari uji coba. Dalam sebuah pertandingan persahabatan pada bulan Agustus, ia tampil membela tim asal Zurich tersebut—dan berhasil memukau Kompany.

Namun, berdasarkan peraturan FIFA, Sapoko Ndiaye tidak diperbolehkan bermain untuk tim cadangan di Regionalliga. Peraturan tersebut melarang, dengan sedikit pengecualian, penggunaan pemain non-warga negara Uni Eropa di level junior, termasuk divisi keempat tertinggi di Jerman.

Dalam konferensi pers pada pertengahan Februari, Kompany sendiri berkomentar tentang Sapoko Ndiaye. "Kami senang dengan kepribadiannya. Ia telah menunjukkan bahwa ia termasuk dalam talenta yang kami inginkan di akademi Bayern. Segalanya berjalan baik baginya," kata pelatih Bayern tersebut, sambil juga menyoroti kecepatannya.