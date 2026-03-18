Seperti dilaporkan Sky, Bara Sapoko Ndiaye mengalami cedera ligamen saat latihan pada Jumat lalu. Diperkirakan ia akan absen selama tiga hingga empat minggu.
Kabar buruk bagi FC Bayern München: Pemain yang didatangkan pada bursa transfer musim dingin harus absen selama beberapa minggu
Pemain berusia 18 tahun itu baru saja bergabung dengan Munich pada Januari lalu melalui skema kerja sama "Red & Gold" yang dijalankan oleh juara Bundesliga tersebut, dengan status pinjaman dari klub mitra Gambinos Stars Africa. Tujuannya adalah untuk merasakan atmosfer sepak bola profesional dalam sesi latihan di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany dan, jika memungkinkan, membuktikan diri agar mendapat kesempatan bermain dalam pertandingan resmi pertamanya.
Cedera yang memaksanya absen ini merupakan pukulan telak bagi Sapoko Ndiaye, yang juga dapat memengaruhi masa depannya di Bayern. Pemain remaja ini hanya memiliki kontrak sementara hingga musim panas 2026.
FC Bayern: Sapoko Ndiaye berhasil meyakinkan Kompany dalam sebuah pertandingan uji coba
Gelandang asal Senegal ini dianggap sebagai talenta yang menjanjikan; musim panas lalu, ia sudah diberi kesempatan untuk berlatih bersama tim senior Grasshoppers dan FC Bayern sebagai bagian dari uji coba. Dalam sebuah pertandingan persahabatan pada bulan Agustus, ia tampil membela tim asal Zurich tersebut—dan berhasil memukau Kompany.
Namun, berdasarkan peraturan FIFA, Sapoko Ndiaye tidak diperbolehkan bermain untuk tim cadangan di Regionalliga. Peraturan tersebut melarang, dengan sedikit pengecualian, penggunaan pemain non-warga negara Uni Eropa di level junior, termasuk divisi keempat tertinggi di Jerman.
Dalam konferensi pers pada pertengahan Februari, Kompany sendiri berkomentar tentang Sapoko Ndiaye. "Kami senang dengan kepribadiannya. Ia telah menunjukkan bahwa ia termasuk dalam talenta yang kami inginkan di akademi Bayern. Segalanya berjalan baik baginya," kata pelatih Bayern tersebut, sambil juga menyoroti kecepatannya.
FC Bayern: Wisdom Mike bahkan harus absen selama berbulan-bulan
Direktur Olahraga Max Eberl menambahkan terkait kerja "Red & Gold Academy", yang juga mencakup kerja sama dengan klub-klub lain seperti Los Angeles FC: "Bara sekarang adalah yang pertama yang benar-benar berhasil menembus level atas. (...) Setelah enam bulan, kami akan memutuskan langkah terbaik selanjutnya. Apakah dia bahkan bisa berhasil di Bayern München? Kami akan sangat senang jika itu terjadi."
Masih harus dilihat apakah cedera ini mengancam kelanjutan kerja sama tersebut. Sementara itu, pemain muda berbakat lainnya, Wisdom Mike, baru-baru ini mengalami cedera. Pemain berusia 17 tahun itu menderita cedera otot parah di pinggul kirinya dan telah menjalani operasi. Ia akan absen dari Bayern selama berbulan-bulan.
FC Bayern menjalin hubungan dengan klub-klub tersebut
Los Angeles FC AS melalui Red&Gold Football Gambinos Stars Gambia melalui Red&Gold Football Racing Club de Montevideo Uruguay tentang Red&Gold Football Jeju SK FC Korea Selatan melalui Red&Gold Football SD Aucas Ekuador melalui Red&Gold Football SpVgg Unterhaching Jerman kerja sama langsung SSV Ulm Jerman Kerja sama langsung Grasshoppers Zürich Swiss melalui LAFC Wacker Innsbruck Austria tentang LAFC