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Eintracht Frankfurt v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
Tim Ursinus

Diterjemahkan oleh

Kabar buruk bagi Eintracht Frankfurt? Klub papan atas itu tampaknya tengah berebut Markus Krösche setelah penolakan dari sosok terkemuka

Bundesliga
Eintracht Frankfurt
AC Milan
Serie A
R. Rangnick

Setelah Ralf Rangnick dilaporkan menolak tawaran tersebut, AC Milan tampaknya kini mengincar Markus Krösche dari Eintracht Frankfurt.

Seperti yang dilaporkan secara serempak oleh pakar transfer Matteo Moretto dan Fabrizio Romano, direktur olahraga klub asal Hessen tersebut berada di urutan teratas dalam daftar incaran Rossoneri.

  • Krösche dikabarkan akan mengambil alih kepemimpinan bidang olahraga. Setelah gagal lolos ke Liga Champions, pihak Milan melakukan perombakan besar-besaran dan memecat tidak hanya pelatih Massimiliano Allegri, tetapi juga direktur eksekutif Giorgio Furlani, direktur olahraga Igli Tare, serta direktur teknis Geoffrey Moncada. 

    Untuk membenahi situasi, Milan sebenarnya telah menunjuk pelatih tim nasional Austria, Rangnick, sebagai solusi yang diinginkan, menurut laporan media yang seragam. Namun, pria berusia 67 tahun itu dilaporkan telah menolak tawaran tersebut, seperti yang dilaporkan oleh surat kabar olahraga Italia yang biasanya terpercaya, Gazzetta dello Sport—meskipun kontraknya dengan Asosiasi Sepak Bola Austria (ÖFB) akan berakhir setelah Piala Dunia, berdasarkan informasi terkini. 

    Di sisi lain, Krösche masih memiliki kontrak hingga 2028 di Frankfurt, namun di masa lalu ia juga telah beberapa kali dikaitkan dengan kemungkinan hengkang. Di antaranya, selalu ada spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatannya di FC Bayern München atau BVB.

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  • Kepergian Krösche akan menjadi pukulan telak bagi Eintracht Frankfurt

    Kepergiannya tentu saja akan datang pada saat yang tidak tepat bagi SGE. Setelah musim yang berantakan, Eintracht sebenarnya berencana untuk memulai dari awal. Langkah awal telah diambil dengan memanggil kembali pelatih Adi Hütter, yang menggantikan Albert Riera yang merupakan kesalahan Krösche. Namun, masih ada beberapa masalah dalam skuad yang harus diselesaikan - salah satunya adalah mencari pengganti Nathaniel Brown, yang akan pindah ke FC Bayern München. 

    Sejak 2021, Krösche mengurus urusan transfer di Frankfurt dan selama bertahun-tahun telah membangun reputasi yang sangat baik sebagai penjual. Hanya dari penjualan Hugo Ekitike, Omar Marmoush, atau Randal Kolo Muani saja, ia telah menghasilkan pendapatan mendekati angka 100 juta euro. Namun, belakangan ini tingkat keberhasilannya dalam mendatangkan pemain baru sedikit menurun, sehingga ia mungkin juga mempertimbangkan untuk mencari suasana baru.

  • Eintracht Frankfurt: Rekor penjualan di bawah kepemimpinan Markus Krösche

    PemainPosisiKlub baruBiaya transfer
    Randal Kolo MuaniPenyerang tengahParis Saint-Germain95 juta euro
    Hugo EkitikePenyerang tengahFC Liverpool95 juta euro
    Omar MarmoushPenyerang tengahManchester City75 juta euro
    Willian PachoBek tengahParis Saint-Germain40 juta euro
    Jesper LindströmGelandang serangSSC Napoli30 juta euro