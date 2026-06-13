Kabar buruk bagi Eintracht Frankfurt? Klub papan atas itu tampaknya tengah berebut Markus Krösche setelah penolakan dari sosok terkemuka

Krösche dikabarkan akan mengambil alih kepemimpinan bidang olahraga. Setelah gagal lolos ke Liga Champions, pihak Milan melakukan perombakan besar-besaran dan memecat tidak hanya pelatih Massimiliano Allegri, tetapi juga direktur eksekutif Giorgio Furlani, direktur olahraga Igli Tare, serta direktur teknis Geoffrey Moncada.

Untuk membenahi situasi, Milan sebenarnya telah menunjuk pelatih tim nasional Austria, Rangnick, sebagai solusi yang diinginkan, menurut laporan media yang seragam. Namun, pria berusia 67 tahun itu dilaporkan telah menolak tawaran tersebut, seperti yang dilaporkan oleh surat kabar olahraga Italia yang biasanya terpercaya, Gazzetta dello Sport—meskipun kontraknya dengan Asosiasi Sepak Bola Austria (ÖFB) akan berakhir setelah Piala Dunia, berdasarkan informasi terkini.

Di sisi lain, Krösche masih memiliki kontrak hingga 2028 di Frankfurt, namun di masa lalu ia juga telah beberapa kali dikaitkan dengan kemungkinan hengkang. Di antaranya, selalu ada spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatannya di FC Bayern München atau BVB.