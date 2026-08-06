Tottenham Hotspur hampir mengamankan salah satu aset terpenting mereka untuk jangka panjang, dengan Van de Ven semakin dekat untuk menyepakati kontrak baru berdurasi lima tahun, menurut BBC Sport. Bek internasional Belanda itu awalnya bergabung dengan klub dari Wolfsburg pada 2023 dengan kontrak enam tahun yang dijadwalkan berlaku hingga 2029.

Langkah ini menjadi kemenangan signifikan bagi jajaran petinggi Tottenham Hotspur, yang telah melewati periode sulit di dalam dan luar lapangan. Van de Ven tampil menonjol sejak datang ke Premier League, dengan memainkan peran penting dalam keberhasilan Tottenham Hotspur menjuarai Liga Europa UEFA pada musim 2024–25, dan mengamankan komitmen jangka panjangnya menjadi sinyal niat yang jelas dari klub London utara tersebut.