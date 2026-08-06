Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kabar besar untuk Tottenham Hotspur! Micky van de Ven siap menandatangani kontrak baru setelah putar balik soal masa depannya
Van de Ven berkomitmen untuk masa depan jangka panjang
Tottenham Hotspur hampir mengamankan salah satu aset terpenting mereka untuk jangka panjang, dengan Van de Ven semakin dekat untuk menyepakati kontrak baru berdurasi lima tahun, menurut BBC Sport. Bek internasional Belanda itu awalnya bergabung dengan klub dari Wolfsburg pada 2023 dengan kontrak enam tahun yang dijadwalkan berlaku hingga 2029.
Langkah ini menjadi kemenangan signifikan bagi jajaran petinggi Tottenham Hotspur, yang telah melewati periode sulit di dalam dan luar lapangan. Van de Ven tampil menonjol sejak datang ke Premier League, dengan memainkan peran penting dalam keberhasilan Tottenham Hotspur menjuarai Liga Europa UEFA pada musim 2024–25, dan mengamankan komitmen jangka panjangnya menjadi sinyal niat yang jelas dari klub London utara tersebut.
- Getty Images Sport
Faktor De Zerbi dan perubahan hati
Tidak selalu pasti bahwa pemain Belanda itu akan bertahan di Tottenham Hotspur Stadium. Bek tengah tersebut dilaporkan sempat mempertimbangkan masa depannya di London Utara pada awal tahun ini, terutama di tengah musim yang penuh gejolak ketika klub itu berjuang untuk mempertahankan statusnya di Premier League.
Kedatangan Roberto de Zerbi, mantan bos Brighton yang menggantikan Igor Tudor pada 31 Maret setelah kemerosotan hasil yang parah, disebut sebagai faktor krusial dalam keputusan Van de Ven untuk mengikat masa depannya dengan klub. Setelah periode tidak menentu yang menghadirkan tiga manajer berbeda hanya dalam sembilan bulan, stabilitas dan gaya bermain yang diperkenalkan pelatih asal Italia itu telah meyakinkan sang bek bahwa Spurs adalah tempat yang tepat untuk perkembangannya.
Ambisi baru di Stadion Tottenham Hotspur
Van de Ven vokal soal perubahan positif yang terjadi dalam infrastruktur klub. Berbicara awal musim panas ini, ia menyoroti perubahan atmosfer setelah periode penuh tekanan yang membuat Tottenham finis di posisi ke-17 dalam dua musim Premier League secara beruntun. "Sangat bagus karena Anda bisa melihat klub telah membuat beberapa perubahan," kata Van de Ven kepada BBC Sport pada Juli. "Anda bisa melihat klub punya ambisi baru."
Sang bek tidak menyembunyikan kekecewaannya terkait standar pada kampanye musim lalu, yang membuat pertarungan Tottenham melawan degradasi berlangsung hingga hari terakhir. "Musim lalu adalah musim yang penuh tekanan, tidak bisa diterima dari pihak kami, jadi meninggalkan semua itu di belakang dan memasuki musim baru dengan segar sangat berarti," tambahnya.
- Getty Images Sport
Prospek taktik yang lebih cerah untuk Tottenham Hotspur
Prospek bermain di bawah De Zerbi jelas telah memberi energi baru kepada bek tengah Belanda itu, yang meyakini timnya akan jauh lebih menghibur untuk ditonton dalam beberapa bulan ke depan. Saat Tottenham Hotspur bersiap memulai kampanye Premier League mereka dengan laga tandang melawan Brentford pada 22 Agustus, bek tersebut ingin meninggalkan frustrasi defensif pada masa lalu dan menyambut pendekatan yang lebih proaktif di lapangan.
Pemain berusia 25 tahun itu meyakini perubahan tersebut memang diperlukan demi kesejahteraan mental skuad setelah rangkaian hasil yang mengecewakan. "Ini juga akan lebih menyenangkan untuk ditonton karena kami akan memainkan sepakbola menyerang," katanya. "Itu adalah sesuatu yang kami butuhkan karena semua orang sedikit terpuruk."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami