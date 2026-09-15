Menurut The New York Times, pelatih kepala Spanyol Luis de la Fuente dikabarkan hampir menandatangani perpanjangan kontrak baru yang akan membuatnya tetap memimpin hingga 2030. Kesepakatan pria 65 tahun itu saat ini semula dijadwalkan berakhir setelah Euro 2028 selesai. Namun, setelah keberhasilan bersejarahnya di Piala Dunia musim panas ini, negosiasi kini memasuki tahap akhir untuk memastikan kepemimpinannya hingga turnamen 2030.

Pembicaraan antara Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol dan agen Alvaro Torres telah berlangsung selama dua bulan terakhir dan kini mendekati penyelesaian resmi.