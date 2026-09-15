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Kabar besar soal kontrak! Pelatih juara Piala Dunia Luis de la Fuente di ambang kesepakatan baru jangka panjang dengan Spanyol
Mengamankan masa depan Spanyol
Menurut The New York Times, pelatih kepala Spanyol Luis de la Fuente dikabarkan hampir menandatangani perpanjangan kontrak baru yang akan membuatnya tetap memimpin hingga 2030. Kesepakatan pria 65 tahun itu saat ini semula dijadwalkan berakhir setelah Euro 2028 selesai. Namun, setelah keberhasilan bersejarahnya di Piala Dunia musim panas ini, negosiasi kini memasuki tahap akhir untuk memastikan kepemimpinannya hingga turnamen 2030.
Pembicaraan antara Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol dan agen Alvaro Torres telah berlangsung selama dua bulan terakhir dan kini mendekati penyelesaian resmi.
- Getty Images Sport
Rekor trofi yang gemerlap
Sejak menangani tim senior pada Desember 2022, De la Fuente telah mengubah Spanyol menjadi mesin pemenang yang tak terbendung. Masa jabatannya yang luar biasa sejauh ini sudah menghasilkan gelar UEFA Nations League 2023, Euro 2024 setelah kemenangan atas England di final 2024, serta mahkota Piala Dunia baru-baru ini di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kemenangan pada babak perpanjangan waktu melawan Argentina di MetLife Stadium itu membuat Spanyol menorehkan sejarah dengan memegang Piala Dunia putra dan putri secara bersamaan, di samping status mereka sebagai juara Eropa.
Kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu membuat perpanjangan masa jabatannya menjadi prioritas bagi federasi saat mereka merencanakan proyek olahraga jangka panjang.
Mempersiapkan diri menuju tugas sebagai tuan rumah bersama
Keputusan untuk mengikat manajer berpengalaman itu sepenuhnya masuk akal, baik dari sudut pandang penghargaan maupun logistik bagi federasi sepak bola Spanyol. Perpanjangan kontraknya memungkinkan badan pengatur tersebut membuat perencanaan secara mulus menuju Piala Dunia 2030, yang akan diselenggarakan bersama oleh Spanyol, Maroko, dan Portugal. Selain itu, staf pelatih intinya diperkirakan tetap bertahan hingga 2030, memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan dibandingkan setelah kepergian asisten Pablo Amo usai Euro 2024.
Akar kuat De la Fuente di dalam federasi, termasuk sembilan tahun bersama tim kelompok umur dan kesuksesan di Olimpiade, telah membangun fondasi yang kokoh.
- Getty Images Sport
Mengalihkan perhatian kembali ke aksi kompetitif
Dengan masa depannya untuk jangka panjang praktis sudah aman, De la Fuente dan skuadnya kini bisa sepenuhnya kembali fokus pada jadwal pertandingan mereka berikutnya di kalender internasional. Tantangan terdekat Spanyol berikutnya datang pada 26 September saat mereka menghadapi lawan yang sudah tidak asing lagi, Inggris, pada fase grup UEFA Nations League. Menjaga momentum dari penaklukan global mereka akan menjadi tujuan utama saat tim memulai babak menarik lainnya di bawah manajer mereka yang banyak dipuji.
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