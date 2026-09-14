Pagi ini Zlatan Ibrahimovic kembali ke Milanello untuk pertama kalinya setelah lebih dari enam bulan, sejak perselisihannya dengan Massimiliano Allegri yang begitu memengaruhi akhir musim lalu AC Milan. Meski jauh dari keseharian tim, kolaborasi antara Ibra, Gerry Cardinale, dan RedBird tidak pernah terputus. Kini kembalinya Senior Advisor RedBird itu ke Milanello menandai langkah baru dalam hubungan antara pria Swedia tersebut dan klub Rossoneri. Ibrahimovic memang menjadi penasihat pertama Cardinale dalam revolusi di level klub yang melanda Milan setelah penutupan musim kompetitif lalu.





Seperti dilaporkan Sky, hari ini Ibrahimovic menyaksikan latihan tim asuhan Ruben Amorim dari pinggir lapangan dan pada Rabu akan hadir di San Siro untuk laga Milan vs Benfica, untuk matchday pertama fase liga Europa League.