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ibrahimovic⒞Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Kabar baru AC Milan: Ibrahimovic sudah kembali, hari ini ikut latihan, Rabu di tribune saat melawan Benfica

AC Milan
Z. Ibrahimovic

Pemain Swedia itu sudah absen dari Milanello selama enam bulan

Pagi ini Zlatan Ibrahimovic kembali ke Milanello untuk pertama kalinya setelah lebih dari enam bulan, sejak perselisihannya dengan Massimiliano Allegri yang begitu memengaruhi akhir musim lalu AC Milan. Meski jauh dari keseharian tim, kolaborasi antara Ibra, Gerry Cardinale, dan RedBird tidak pernah terputus. Kini kembalinya Senior Advisor RedBird itu ke Milanello menandai langkah baru dalam hubungan antara pria Swedia tersebut dan klub Rossoneri. Ibrahimovic memang menjadi penasihat pertama Cardinale dalam revolusi di level klub yang melanda Milan setelah penutupan musim kompetitif lalu.


Seperti dilaporkan Sky, hari ini Ibrahimovic menyaksikan latihan tim asuhan Ruben Amorim dari pinggir lapangan dan pada Rabu akan hadir di San Siro untuk laga Milan vs Benfica, untuk matchday pertama fase liga Europa League.

  • Bagaimanapun, kembalinya sosok asal Swedia itu secara langsung dalam pengelolaan klub tidak bisa dibayangkan:ruang kendali sepenuhnya berada di tangan Cardinale, didampingi CEO Calvelli. Itulah sebabnya sosok asal Swedia itu mengambil langkah mundur dari pengelolaan bersama dengan Elliott dan dengan orang kepercayaannya seperti Furlani. Ibra tidak memiliki dan tidak pernah memiliki kata akhir dalam pemilihan CEO, direktur olahraga, atau pelatih. Namun, sama jelasnya bahwa jika Anda mempertahankan peran sentral 360 derajat dalam waktu begitu lama di klub yang sama, opini Anda punya bobot. Dan dengan mengenal sosok Zlatan, bobot itu tetap penting.

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