Juara Liga Inggris, FC Liverpool, berencana menanggapi kepergian bintang utamanya, Mohamed Salah, menjelang musim baru, antara lain dengan mengubah strategi. Hal ini dilaporkan oleh The Athletic.
Kabar baik untuk Florian Wirtz! Tanpa Mohamed Salah, FC Liverpool tampaknya akan melakukan perubahan besar-besaran pada formasi mereka
Dengan demikian, Liverpool tidak akan secara terburu-buru merekrut pemain sayap kanan baru untuk formasi 4-2-3-1 yang telah teruji. Sebaliknya, hal ini berkaitan dengan keinginan Pelatih Arne Slot untuk lebih sering memainkan timnya dalam formasi 4-2-2-2 di masa mendatang. Dalam formasi tersebut, dua penyerang yang harganya sangat mahal, Alexander Isak (datang dari Newcastle United seharga 145 juta euro) dan Hugo Ekitike (datang dari Eintracht Frankfurt seharga 95 juta euro), diharapkan akan membentuk duet penyerang. Hal ini hampir tidak pernah terjadi musim ini. Salah satunya karena pemain asal Swedia itu jarang dalam kondisi fit dan baru tampil dalam sepuluh pertandingan.
Situasi di belakang duo penyerang ini juga akan menarik: direncanakan bahwa dua gelandang serang, Florian Wirtz dan Dominik Szoboszlai, akan membagi peran di lini tengah. Mereka akan didukung oleh dua gelandang bertahan, yang saat ini kemungkinan besar adalah Ryan Gravenberch dan Alexis Mac Allister. Juara dunia asal Argentina itu harus bermain lebih defensif daripada yang biasanya dilakukannya saat ini. Dikatakan bahwa memiliki Isak, Ekitike, dan Wirtz—yang didatangkan pada bursa transfer musim panas—dalam satu tim menjadi "prioritas".
Florian Wirtz bermain di sisi kiri di Liverpool
Bagi Wirtz, perubahan ini kemungkinan besar merupakan kabar baik. Di klub lamanya, Bayer Leverkusen, ia tampil gemilang sebagai gelandang serang yang menjadi tumpuan utama lini depan. Di Liverpool, sebaliknya, ia awalnya kesulitan di posisi tersebut dan sejak itu sering diturunkan sebagai pemain sayap kiri.
Salah mengumumkan pada awal pekan ini bahwa ia akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim. Pemain timnas Mesir ini meninggalkan klub yang berada di peringkat kelima klasemen setelah sembilan tahun dan meraih banyak kesuksesan. Belum diketahui ke mana Salah akan berlabuh. Klub-klub dari Saudi Pro League dan MLS dianggap sebagai favorit.
Pemain berusia 33 tahun itu mengatakan dalam sebuah video di kanal media sosial resminya: "Sayangnya, hari itu kini telah tiba. Ini adalah bagian pertama dari perpisahan saya. Saya akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim." Mengenai momen-momen istimewa saat mengenakan seragam The Reds, ia menambahkan: "Saya tidak pernah membayangkan betapa besarnya peran klub ini, kota ini, dan orang-orangnya dalam hidup saya. Liverpool bukan sekadar klub. Ini adalah gairah. Saya bahkan tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata."
Rekan setimnya, Wirtz, menulis: "Sampai hari ini, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya."
Transfer-transfer termahal FC Liverpool
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Aleksander Isak Penyerang Newcastle United 2025 145 juta euro Florian Wirtz Gelandang Bayer Leverkusen 2025 125 juta euro Hugo Ekitike Penyerang Eintracht Frankfurt 2025 95 juta euro Darwin Nunez Penyerang Benfica 2022 85 juta euro Virgil van Dijk Pertahanan FC Southampton 2018 84,65 juta euro Alisson Becker Penjaga gawang AS Roma 2018 72,5 juta euro Dominik Szoboszlai Gelandang RB Leipzig 2023 70 juta euro Naby Keita Gelandang RB Leipzig 2018 60 juta euro Luis Diaz Penyerang FC Porto 2022 49 juta euro Milos Kerkez Pertahanan AFC Bournemouth 2025 46,9 juta euro