Kabar baik untuk Florian Wirtz! Tanpa Mohamed Salah, FC Liverpool tampaknya akan melakukan perubahan besar-besaran pada formasi mereka

Bagi Wirtz, perubahan ini kemungkinan besar merupakan kabar baik. Di klub lamanya, Bayer Leverkusen, ia tampil gemilang sebagai gelandang serang yang menjadi tumpuan utama lini depan. Di Liverpool, sebaliknya, ia awalnya kesulitan di posisi tersebut dan sejak itu sering diturunkan sebagai pemain sayap kiri.

Salah mengumumkan pada awal pekan ini bahwa ia akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim. Pemain timnas Mesir ini meninggalkan klub yang berada di peringkat kelima klasemen setelah sembilan tahun dan meraih banyak kesuksesan. Belum diketahui ke mana Salah akan berlabuh. Klub-klub dari Saudi Pro League dan MLS dianggap sebagai favorit.

Pemain berusia 33 tahun itu mengatakan dalam sebuah video di kanal media sosial resminya: "Sayangnya, hari itu kini telah tiba. Ini adalah bagian pertama dari perpisahan saya. Saya akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim." Mengenai momen-momen istimewa saat mengenakan seragam The Reds, ia menambahkan: "Saya tidak pernah membayangkan betapa besarnya peran klub ini, kota ini, dan orang-orangnya dalam hidup saya. Liverpool bukan sekadar klub. Ini adalah gairah. Saya bahkan tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata."

Rekan setimnya, Wirtz, menulis: "Sampai hari ini, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya."