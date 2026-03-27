Goal.com
Live
Florian Wirtz Liverpool 2026Getty Images
Falko Blöding

Diterjemahkan oleh

Kabar baik untuk Florian Wirtz! Tanpa Mohamed Salah, FC Liverpool tampaknya akan melakukan perubahan besar-besaran pada formasi mereka

Setelah sembilan tahun, era Salah di Anfield Road berakhir. Belum tentu akan ada penggantinya yang langsung.

Juara Liga Inggris, FC Liverpool, berencana menanggapi kepergian bintang utamanya, Mohamed Salah, menjelang musim baru, antara lain dengan mengubah strategi. Hal ini dilaporkan oleh The Athletic.

  • Dengan demikian, Liverpool tidak akan secara terburu-buru merekrut pemain sayap kanan baru untuk formasi 4-2-3-1 yang telah teruji. Sebaliknya, hal ini berkaitan dengan keinginan Pelatih Arne Slot untuk lebih sering memainkan timnya dalam formasi 4-2-2-2 di masa mendatang. Dalam formasi tersebut, dua penyerang yang harganya sangat mahal, Alexander Isak (datang dari Newcastle United seharga 145 juta euro) dan Hugo Ekitike (datang dari Eintracht Frankfurt seharga 95 juta euro), diharapkan akan membentuk duet penyerang. Hal ini hampir tidak pernah terjadi musim ini. Salah satunya karena pemain asal Swedia itu jarang dalam kondisi fit dan baru tampil dalam sepuluh pertandingan.

    Situasi di belakang duo penyerang ini juga akan menarik: direncanakan bahwa dua gelandang serang, Florian Wirtz dan Dominik Szoboszlai, akan membagi peran di lini tengah. Mereka akan didukung oleh dua gelandang bertahan, yang saat ini kemungkinan besar adalah Ryan Gravenberch dan Alexis Mac Allister. Juara dunia asal Argentina itu harus bermain lebih defensif daripada yang biasanya dilakukannya saat ini. Dikatakan bahwa memiliki Isak, Ekitike, dan Wirtz—yang didatangkan pada bursa transfer musim panas—dalam satu tim menjadi "prioritas".

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

    Florian Wirtz bermain di sisi kiri di Liverpool

    Bagi Wirtz, perubahan ini kemungkinan besar merupakan kabar baik. Di klub lamanya, Bayer Leverkusen, ia tampil gemilang sebagai gelandang serang yang menjadi tumpuan utama lini depan. Di Liverpool, sebaliknya, ia awalnya kesulitan di posisi tersebut dan sejak itu sering diturunkan sebagai pemain sayap kiri.

    Salah mengumumkan pada awal pekan ini bahwa ia akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim. Pemain timnas Mesir ini meninggalkan klub yang berada di peringkat kelima klasemen setelah sembilan tahun dan meraih banyak kesuksesan. Belum diketahui ke mana Salah akan berlabuh. Klub-klub dari Saudi Pro League dan MLS dianggap sebagai favorit.

    Pemain berusia 33 tahun itu mengatakan dalam sebuah video di kanal media sosial resminya: "Sayangnya, hari itu kini telah tiba. Ini adalah bagian pertama dari perpisahan saya. Saya akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim." Mengenai momen-momen istimewa saat mengenakan seragam The Reds, ia menambahkan: "Saya tidak pernah membayangkan betapa besarnya peran klub ini, kota ini, dan orang-orangnya dalam hidup saya. Liverpool bukan sekadar klub. Ini adalah gairah. Saya bahkan tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata."

    Rekan setimnya, Wirtz, menulis: "Sampai hari ini, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya."

  • Transfer-transfer termahal FC Liverpool

    PemainPosisiDidatangkan dariTahunBiaya transfer
    Aleksander IsakPenyerangNewcastle United2025145 juta euro
    Florian WirtzGelandangBayer Leverkusen2025125 juta euro
    Hugo EkitikePenyerangEintracht Frankfurt202595 juta euro
    Darwin NunezPenyerangBenfica202285 juta euro
    Virgil van DijkPertahananFC Southampton201884,65 juta euro
    Alisson BeckerPenjaga gawangAS Roma201872,5 juta euro
    Dominik SzoboszlaiGelandangRB Leipzig202370 juta euro
    Naby KeitaGelandangRB Leipzig201860 juta euro
    Luis DiazPenyerangFC Porto202249 juta euro
    Milos KerkezPertahananAFC Bournemouth202546,9 juta euro
