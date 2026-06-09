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Kabar baik soal kondisi fisik Lionel Messi! Pelatih Argentina memberikan kabar terbaru tentang sang GOAT seiring berlanjutnya hitung mundur menuju Piala Dunia 2026
Messi siap kembali ke Islandia
Messi hampir pulih sepenuhnya saat Argentina menjalani persiapan akhir menjelang dimulainya Piala Dunia 2026 secara resmi. Penyerang legendaris itu absen dalam kemenangan persahabatan Albiceleste baru-baru ini melawan Honduras pada 6 Juni, karena terpaksa menepi akibat mengalami masalah otot ringan.
Namun, pelatih kepala Scaloni telah berusaha meredakan kekhawatiran terkait ketersediaan kaptennya untuk turnamen tersebut. Manajer pemenang Piala Dunia itu menegaskan bahwa Messi diperkirakan akan tampil dalam laga persahabatan mendatang melawan Islandia, menandai langkah signifikan dalam proses pemulihannya saat sang juara bertahan berupaya mempertahankan gelar mereka.
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Mengatur waktu bermain GOAT
Meskipun Messi dijadwalkan kembali ke lapangan, Scaloni tetap berhati-hati agar pemain andalan bernomor punggung 10 itu tidak kelelahan menjelang laga pembuka turnamen.
Staf pelatih sangat ingin memastikan bahwa pemenang Ballon d'Or delapan kali ini tidak mengalami kemunduran apa pun, dengan rencana yang dikelola secara cermat untuk partisipasinya dalam pertandingan melawan Islandia.
“Dia akan bermain melawan Islandia,” kata Scaloni kepada wartawan saat ditanya mengenai status Messi. “Yang saya tidak tahu adalah berapa menit. Saya masih harus berbicara dengannya selama latihan dan melihat berapa menit dia bermain untuk menghindari risiko apa pun, tetapi pada prinsipnya, ya, dia akan mendapat menit bermain.”
Pengaruh tak terlihat dari Messi
Selain bakatnya yang tak terbantahkan saat menguasai bola, Scaloni menekankan bahwa kehadiran Messi sangat penting bagi semangat dan kondisi psikologis tim secara keseluruhan. Baik saat ia turun sebagai starter di lapangan maupun memimpin dari ruang ganti, pemain berusia 36 tahun ini tetap menjadi jantung tak terbantahkan dari tim nasional Argentina.
Ketika ditanya tentang pentingnya Messi bagi tim ini, Scaloni menjawab: “Sangat penting, seperti biasa. Bukan hanya di ruang ganti, saat dia berada di lapangan, segala hal yang dia sampaikan kepada rekan-rekannya, serta atmosfer yang dia ciptakan di sekitarnya, adalah sesuatu yang luar biasa.” Aura ini diharapkan menjadi pendorong utama saat Argentina berusaha melewati babak penyisihan grup yang menantang.
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Perhatian kini beralih ke laga pembuka melawan Aljazair
Dengan masalah kebugaran yang menimpa kapten mereka tampaknya telah teratasi, Argentina kini dapat sepenuhnya fokus pada pertandingan pembuka fase grup mereka. Albiceleste dijadwalkan memulai kampanye Piala Dunia mereka pada 17 Juni, di mana mereka akan berhadapan dengan tim Aljazair yang sulit diprediksi dalam laga kompetitif pertama mereka sejak tiba di turnamen ini.
Juara bertahan ini termasuk di antara favorit untuk kembali menjuarai turnamen, dan kehadiran Messi yang bugar dan dalam performa terbaiknya menjadi kunci utama ambisi tersebut. Setelah uji coba terakhir melawan Islandia, semua mata akan tertuju pada susunan pemain untuk laga melawan Aljazair guna melihat apakah sang GOAT siap memimpin lini depan sejak peluit pertama dibunyikan.