Kabar baik soal kondisi fisik Lionel Messi! Pelatih Argentina memberikan kabar terbaru tentang sang GOAT seiring berlanjutnya hitung mundur menuju Piala Dunia 2026

Meskipun Messi dijadwalkan kembali ke lapangan, Scaloni tetap berhati-hati agar pemain andalan bernomor punggung 10 itu tidak kelelahan menjelang laga pembuka turnamen.

Staf pelatih sangat ingin memastikan bahwa pemenang Ballon d'Or delapan kali ini tidak mengalami kemunduran apa pun, dengan rencana yang dikelola secara cermat untuk partisipasinya dalam pertandingan melawan Islandia.

“Dia akan bermain melawan Islandia,” kata Scaloni kepada wartawan saat ditanya mengenai status Messi. “Yang saya tidak tahu adalah berapa menit. Saya masih harus berbicara dengannya selama latihan dan melihat berapa menit dia bermain untuk menghindari risiko apa pun, tetapi pada prinsipnya, ya, dia akan mendapat menit bermain.”