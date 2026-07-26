Kabar baik di bursa transfer bagi Liverpool dan Arsenal setelah Bradley Barcola menolak perpanjangan kontrak di PSG - namun pemain timnas Prancis itu akan dibanderol seharga €120 juta

Barcola telah menghentikan negosiasi terkait kontrak baru dengan Paris Saint-Germain, sehingga memunculkan keraguan baru mengenai masa depannya dalam jangka panjang di klub tersebut. Menurut L'Equipe, pemain berusia 23 tahun itu telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya saat ini, yang masih tersisa dua tahun lagi. Kegagalan negosiasi ini membuat PSG harus menghadapi keputusan penting. Mereka bisa mencoba menjual pemain sayap tersebut pada musim panas ini atau mengambil risiko melihat nilai pasarnya menurun seiring mendekatnya masa berakhir kontrak.

Liverpool dan Arsenal termasuk di antara klub-klub yang memantau situasi ini karena mereka berupaya memperkuat lini serang mereka menjelang musim baru.



