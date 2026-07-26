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Kabar baik di bursa transfer bagi Liverpool dan Arsenal setelah Bradley Barcola menolak perpanjangan kontrak di PSG - namun pemain timnas Prancis itu akan dibanderol seharga €120 juta
Masa depan Barcola menjadi tidak pasti setelah pembicaraan kontrak berakhir
Barcola telah menghentikan negosiasi terkait kontrak baru dengan Paris Saint-Germain, sehingga memunculkan keraguan baru mengenai masa depannya dalam jangka panjang di klub tersebut. Menurut L'Equipe, pemain berusia 23 tahun itu telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya saat ini, yang masih tersisa dua tahun lagi. Kegagalan negosiasi ini membuat PSG harus menghadapi keputusan penting. Mereka bisa mencoba menjual pemain sayap tersebut pada musim panas ini atau mengambil risiko melihat nilai pasarnya menurun seiring mendekatnya masa berakhir kontrak.
Liverpool dan Arsenal termasuk di antara klub-klub yang memantau situasi ini karena mereka berupaya memperkuat lini serang mereka menjelang musim baru.
- Getty Images Sport
Liverpool dan Arsenal tetap waspada
Menurut Daily Mail, Liverpool saat ini memimpin perburuan Barcola. The Reds memandang pemain sayap asal Prancis itu sebagai target prioritas, seiring tim asuhan Andoni Iraola yang terus mencari pengganti Mohamed Salah.
The Gunners juga tetap tertarik, dengan Mikel Arteta yang ingin menambah kecepatan dan keleluasaan serangan dalam skuadnya. Namun, PSG diperkirakan akan mematok harga Barcola sekitar €120 juta, sehingga setiap potensi transfer akan menjadi komitmen finansial yang signifikan.
Para pesaing dari Eropa juga terus memantau Barcola
Liverpool dan Arsenal bukanlah satu-satunya klub yang memantau perkembangan Barcola. Bayern Munich dan Chelsea juga dikaitkan dengan pemain timnas Prancis tersebut, meskipun laporan tersebut menyebutkan bahwa ia telah menolak tawaran untuk pindah ke Stamford Bridge.
Ketidakpastian seputar masa depannya muncul saat PSG mulai bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan sang pemain sayap. Juara Eropa saat ini dikabarkan semakin serius mengincar Yan Diomande dari RB Leipzig sambil mengevaluasi calon penggantinya.
- Getty Images Sport
PSG harus mengambil keputusan penting sebelum jendela transfer ditutup
PSG kini harus memutuskan apakah akan tetap teguh pada penilaian sebesar €120 juta atau melakukan negosiasi jika Barcola terus menolak menandatangani kontrak baru. Situasi kontraknya kemungkinan besar akan tetap menjadi salah satu topik pembicaraan utama selama jendela transfer. Liverpool dan Arsenal diperkirakan akan terus memantau perkembangannya, namun langkah apa pun akan bergantung pada apakah PSG akan melunakkan tuntutan mereka terhadap pemain timnas Prancis tersebut.
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