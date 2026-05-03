Diterjemahkan oleh
Kabar baik bagi Trent Alexander-Arnold?! Real Madrid akan melepas Dani Carvajal, pemenang Liga Champions enam kali
Perpanjangan kontrak tidak lagi menjadi opsi bagi bek veteran tersebut
Menurut Marca, Carvajal dipastikan akan hengkang karena Real Madrid telah memutuskan untuk tidak menawarkan perpanjangan kontrak kepadanya setelah Juni mendatang. Keputusan ini berakar dari musim yang mengecewakan bagi klub, yang kini berada di peringkat kedua La Liga dengan 74 poin, tertinggal 14 poin dari Barcelona, dan terancam melewati musim kedua berturut-turut tanpa trofi besar. Carvajal mengalami kesulitan besar, dengan hanya tampil dalam 20 pertandingan di semua kompetisi. Terhambat oleh cedera lutut dan otot yang berulang, bek sayap berusia 34 tahun ini gagal meyakinkan petinggi klub bahwa ia masih mampu bermain di level tertinggi.
Cedera parah mengakhiri impian Piala Dunia
Cedera patah tulang kaki yang baru-baru ini dialaminya telah mengakhiri peluang Carvajal untuk bermain dalam sisa pertandingan domestik, yang secara efektif menghancurkan harapannya untuk masuk ke skuad Spanyol di Piala Dunia mendatang. Sementara itu, Alexander-Arnold juga mengalami tahun debut yang mengecewakan di Real, setelah menderita cedera otot paha belakang dan robekan otot. Namun, pemain asal Inggris itu tetap berhasil mencatatkan 26 penampilan dan bermain lebih dari 1.500 menit di La Liga dan Liga Champions. Meskipun staf medis memperkirakan Carvajal membutuhkan waktu pemulihan dua hingga tiga minggu, waktu telah habis bagi pemenang Liga Champions enam kali itu untuk merebut kembali posisinya dari rekan setimnya yang lebih muda sebelum kontraknya berakhir.
Keretakan dalam hubungan dan waktu bermain
Tahun terakhir kontrak Carvajal berjalan sangat suram, ditandai dengan hanya delapan penampilan sebagai starter di liga dan masa-masa panjang di bangku cadangan. Ketegangan di balik layar semakin memperparah akhir musim yang mengecewakan ini. Ketika ditanya media mengenai dugaan ketegangan antara sang pemain dan staf pelatih, manajer Alvaro Arbeloa dengan tegas menyatakan: "Itu pertanyaan yang tidak pada tempatnya." Ketegangan internal ini, ditambah dengan ketidakmampuannya untuk tetap bugar selama musim liga yang bencana, telah membuat bek legendaris ini benar-benar tersingkir dari proyek tim.
Membuka jalan bagi Alexander-Arnold
Meskipun kepergian ini menandai akhir yang pahit bagi seorang pemain setia, hal ini juga menandai dimulainya era baru secara resmi. Dengan hengkangnya Carvajal secara resmi, Real Madrid kini memiliki ruang taktis yang jelas. Alexander-Arnold kini akan memikul tanggung jawab besar sebagai bek kanan pilihan utama Real yang tak terbantahkan, seiring upaya klub untuk melakukan pembenahan pada musim depan.