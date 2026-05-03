Kabar baik bagi Trent Alexander-Arnold?! Real Madrid akan melepas Dani Carvajal, pemenang Liga Champions enam kali

Cedera patah tulang kaki yang baru-baru ini dialaminya telah mengakhiri peluang Carvajal untuk bermain dalam sisa pertandingan domestik, yang secara efektif menghancurkan harapannya untuk masuk ke skuad Spanyol di Piala Dunia mendatang. Sementara itu, Alexander-Arnold juga mengalami tahun debut yang mengecewakan di Real, setelah menderita cedera otot paha belakang dan robekan otot. Namun, pemain asal Inggris itu tetap berhasil mencatatkan 26 penampilan dan bermain lebih dari 1.500 menit di La Liga dan Liga Champions. Meskipun staf medis memperkirakan Carvajal membutuhkan waktu pemulihan dua hingga tiga minggu, waktu telah habis bagi pemenang Liga Champions enam kali itu untuk merebut kembali posisinya dari rekan setimnya yang lebih muda sebelum kontraknya berakhir.